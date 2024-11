Externí autor 24. 11. 2024 clock 4 minuty gallery

Mladík, kterého vidíte na úvodní fotografii je dnes jedním z nejvýraznějších a nejoblíbenějších českých spisovatelů vůbec. Svým neskutečným talentem si dokázal podmanit statisíce čtenářů a úspěchy nesklízí jen na mezi literáty, ale také na poli dramaturgie a režie. Poznáte, o koho se jedná?

Tento všestranný umělec, ze kterého „padají” romány jako na běžícím pásu, je vždy usměvavý a v dobré náladě. Sám o sobě prohlašuje, že pocit štěstí má prakticky pořád. Možná i proto je pro něj typický jeho nakažlivý a poněkud humorný smích.

V současné době má na svém kontě prozatím sedm románů, všechny jsou, troufáme si říci, naprostými bestsellery. Pro svůj nezaměnitelný a specifický styl psaní se mu podařilo zasáhnout širokou škálu milovníků literatury, a to i napříč generacemi. Jeho díla se na pultech knihkupectví nikdy moc neohřejí, a tak těmto knihám právem náleží ocenění „Český bestseller”.

Martin Hofmann ho přemlouval, ať natočí film

Co se týká jeho filmové kariéry, jeho režijním debutem byla v roce 2008 Taková normální rodinka. Komediální seriál z roku 1971 podle knihy Fan Vařincové náš umělec předělal do podoby celovečerního filmu a do hlavních rolí obsadil například Evu Holubovou, Jiřího Mádla, Mariána Labudu staršího nebo Moniku Zoubkovou.

Ovšem mnohem zásadnější je jeho druhé režijní dílo, kdy na stříbrné plátno oddirigoval svůj vlastní román. Tato kniha měla být původně filmem, nicméně jak to bohužel bývá, plán ztroskotal na financích, a tak zprvu spatřila světlo světa pouze kniha. Ta se ovšem dostala do rukou jeho kamaráda, herce Martina Hofmanna.

Hofmann začal spisovateli podsouvat myšlenku, že by byla skutečná škoda nechat toto dílo jen v knižní podobě, nicméně jeho autorovi se příčilo to, že by musel své plány podřizovat malému rozpočtu, a tak čekal na příležitost.

A ta skutečně přišla. Martin Palán z Bontonfilmu se do celého projektu vložil, a tak v roce 2021 po dvou letech natáčení vtrhl do kin nejnavštěvovanější film toho roku. Martin Hofmann v něm měl jednu z hlavních rolí.

Byl to pěkný proutník, chodil se dvěma dívkami najednou

Svou životní lásku, manželku Martinu potkal už na gymnáziu. Ta ho nejprve odmítala, protože si o něm myslela, že je proutník, což také byl. V jednu chvíli chodil najednou s jejíma dvěma kamarádkami. Jeho kouzlu ale nakonec podlehla a jsou spolu dodnes.

Spisovatel si navíc svou milovanou ženu nemůže vynachválit ani po tak dlouhé době. „Já mám tak krásnou ženu! Jsem z ní úplně hotovej! Bude jí pětačtyřicet a tělem i duší je pořád stejná jako na gymnáziu! Možná i lepší! Mám neskutečný štěstí! Heč!“ napsal na svůj Instagram. Společně vychovávají dvě děti.

V současné době můžete tohoto renesančního člověka navíc ještě vidět brázdit parket v taneční show StarDance, kde spolu s Terezou Pruckovou bojují o výhru. Jak sám řekl, s přijetím účasti neváhal ani minutu, protože z toho jak neustále sedí a píše, se mu objevily zdravotní problémy.

Protáhnout svaly byl podle něj tedy výborný nápad, druhým důvodem bylo to, že je s ním prý jinak doma nuda. „Jakmile se mě žena večer zeptá, co jsem celý den dělal, moje odpověď je většinou neinspirativní a neatraktivně jednotvárná. Teď ale zažívám spoustu nových situací a moje vyprávění ji baví. Přiznám se, že to byla taky jedna z mých motivací, proč jít do StarDance. Chtěl jsem být aspoň na chvíli atraktivnějším partnerem pro svou ženu,“ prozradil spisovatel, režisér, dramaturg a nyní také tanečník Patrik Hartl.

