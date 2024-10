Externí autor 18. 10. 2024 clock 3 minuty gallery

Náš tajemný chlapec ze snímku je už více než dvacet let jedním z nejvíce oblíbených moderátorů. V minulosti se snažil i podnikat. Několik let tento showman bojuje s nadváhou. Jeho odhodlání mu ovšem nikdy příliš dlouho nevydrží.

Chlapec ze snímku je dnes už pětapadesátiletý muž. V současné době žije poklidným životem na vesnici s manželkou a synem. Než se usadil, dlouhé roky platil za starého mládence.

Život bez otce

Náš tajemný chlapec z fotografie to neměl v dětství vůbec lehké. Do svých čtyř let vyrůstal jen se svou matkou a tetou. Poté si jeho matka našla přítele, kterého si vzala a založila s nim novou rodinu.

Na nátlak nového manžela nechala matka svého prvorozeného syna u tety. „Nikdy jsem to nevnímal jako nepřirozenou věc, protože my jsme byli pořád spolu, jen jsme jinde spali. Máma s manželem bydleli jinde, já se svojí tetou a nikdy jsem to nevnímal jako problém," vzpomínal na dětství v pořadu 13. komnata.

O totožnosti svého otce se dozvěděl až v dospělosti. Byl jim francouzský profesor, který žil ve Francii.

Moderátor a podnikatel

Než náš tajemný muž prorazil v showbyznysu, živil se například jako číšník. Nebál se vrhnout ani do podnikání. Například na Praze 1 provozoval a spoluvlastnil casino.

Mimo to ho spojovali s cihelnou v Heřmanově Městci. Nějakou dobu byl i spolumajitelem úspěšného českého zastoupení známé společnosti, která prodávala nábytek.

Do povědomí veřejnosti se ovšem dostal hlavně díky spolupráci s moderátorem Leošem Marešem. Společně spolu pracují v rádiu už více než dvacet let. Tato dvojice patří k nejvíce oblíbeným moderátorům v České republice.

Vášeň k jídlu

Chlapec ze snímku po celý svůj život miluje jídlo. Několikrát se snažil hubnout, vždy ovšem nabral váhu zpět. „Takže bojuju stále, měl jsem už i období, kdy jsem shodil třeba 20 kilo," prozradil v rozhovoru Pro Ženy.

Do boje s nadváhou se vrhl vždy se vším všudy. Jednu dobu navštěvoval dokonce estetickou kliniku, na které mu pomáhali pomocí přístroje rozpouštět tuk na břiše. O hubnutí se pokoušel naposledy v roce 2022.

Ženáčem před padesátkou

Náš tajemný muž dlouho platil za starého mládence. Tu pravou našel až před padesátkou. V roce 2019 si po osmileté známosti vzal půvabnou partnerku Nikol. Seznámili se přes sociální sítě v roce 2011.

Společně žijí na venkově a vychovávají syna Olivera. Cesta za společným potomkem byla pro manželé trnitá. Čtyřikrát se radovali z těhotenství, ale čtyřikrát bohužel skončilo potratem. Víte o koho se jedná? Chlapec na fotografii je Patrik Hezucký.

