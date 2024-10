Externí autor 29. 10. 2024 clock 3 minuty gallery

Patrik Hezucký a Leoš Mareš jsou už několik let kolegové v rádiu Evropa 2. Jejich ranní show posluchači milují. Kvůli své oblíbenosti mají v éteru neotřesitelnou pozici a také nemalý zisk. Kolik si vydělá Hezucký, který je neodmyslitelnou součástí známé dvojky?

Ještě dříve, než se Hezucký proslavil jako moderátor, pracoval jako číšník. Toto období už je ovšem dávno pryč. V současné době patří Patrik Hezucký k nejpopulárnějším moderátorům. Do povědomí veřejnosti ho dostala ranní show na Evropě 2.

Společný byznys

Není se čemu divit, že Mareš a Hezucký jsou na Evropě 2 spokojení už několik let. Podle zdroje Expresu si přijdou nejen moderováním na opravdu lukrativní částku.

„Již několikrát měli nabídku z jiného rádia, ale to místo nikdy nepustí. Jsou tam totiž za ty roky dost dobře zaháčkovaný, a když domluví rádiu inzerenta, mají z toho provizi,“ přiblížil finační poměry Hezuckého a Mareše zdroj z Evropy 2.

„Jsme s Leošem každý úplně jiný. Není to tak, že by se dvě duše našly. Máme všechno úplně obráceně, ale nějak zvláštně to funguje. Známe se dvacet pět let, to je jako manželství. A jako každé manželství, i my jsme měli krizi,“ přiznal v pořadu 7 pádů Honzy Dědka Hezucký.

O tom, že ustáli krizi, svědčí i fakt, že Patrik dostal od svého kolegy opravdu luxusní dárek. Ke kulatinám od Mareše obdržel hodinky za astronomickou částku.

„Já moc nedávám dárky k narozeninám, k Vánocům. Leoš dává drahý dárky, to je super. K padesátinám jsem dostal krásný drahý hodinky. Za tři sta. To jde,“ pochlubil se.

Vášnivý podnikatel

V roce 2013 sahalo daňové přiznání Hezuckého do výše několika milionů. „Patrik má daňový základ skoro deset milionů, v našich měřítkách je to v úrovni velkopodnikatelů,“ práskl tajný zdroj pro Extra.

Mimo příjmů z moderování v minulosti Hezucký provozoval a spoluvlastnil velké casino. Spojovali ho i s cihelnou v Heřmanově Městci. Byl také spolumajitelem českého zastoupení společnosti CozyConcept a šéfoval obří prodejní ploše s nabídkou více něž patnácti set sedaček.

„Moje podnikání? Musel jsem si projít vlastnictvím kasina, poté vlastnictvím nábytkové firmy, abych přišel na to, že jediné, co opravdu chci v podnikání, je cukrárna,“ přiznal s humorem. V současné době je například tváří firmy, která prodává elektroniku.

Šetřivá manželka

Na popud manželky Nikoly si našli útočiště na venkově. Právě Nikol si všimla toho, že hodně utrácí za pobyty v přírodě. Přestali tak jezdit do penzionů a koupili si vlastní chatu, kterou časem přebudovali na dům.

Nečekejte ovšem nějaký jen tak obyčejný dům. Najdete v něm několik luxusních prvků. „Zjistili jsme, že chodíme často do wellness, stojí to spoustu peněz, tak jsme si to udělali tady. A využíváme to pořád,“ pochlubil se známý moderátor tím, že si pořídili vířivku a saunu.

Zdroje: Extra, Expres, Blesk