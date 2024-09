Externí autor 10. 9. 2024 clock 3 minuty

Tihle mírumilovní a trpěliví stavitelé zvěrokruhu jsou tři: Býk, Panna a Kozoroh. Znáte jejich charakteristické znaky a víte, co mají tato tři znamení společného? Mimochodem, každý by měl chtít takového přítele. Podívejte se, proč.

Pro zemská znamení je společným jmenovatelem plánování. Někoho tahle disciplína nebaví, Býk, Panna a Kozoroh jí žijí. Vlastně bez ní nemohou být. Dokážou naplánovat vše, od dovolené až po svatbu. Zrozenci v těchto znameních milují tradice, hlavně ty, které si vytvořili s rodinou a přáteli.

V rámci objektivity přiznáváme, že jsou trochu závislí na postavení, jinými slovy, potřebují šplhat po kariérním žebříčku. A jsou také velcí perfekcionisté, a to do té míry, že jsou tvrdí nejenom na sebe, ale i na druhé, takže život s nimi občas nebývá jednoduchý.

Co dalšího od nich čekat

Jak už jsme naznačili, zemská znamení jsou velmi pracovitá. Často působí vážným dojmem a jsou to obvykle lidé, na které se můžete spolehnout. Ve vztahu se zemským znamením to nebude fungovat volnomyšlenkáři, protože Býk, Panna či Kozoroh vyznávají tradiční pojetí. Důvod je celkem nasnadě, potřebují v osobním životě stabilitu a řád.

Pojďte se podívat, co konkrétního vám nabízejí jednotlivá znamení:

Býk (21. 4. – 21. 5.)

Pokud by toto znamení zvěrokruhu mělo motto, znělo by – Tvrdě pracuj, pak si hraj. A jejich druhým mottem by bylo: Vyzkoušej mě. Býci, kterým vládne planeta lásky, si rádi dopřávají relax, který jim život nabízí. A je celkem jedno, jestli jde o čokoládu, nebo spánek. Právě tohle je jejich základní způsob dobíjení baterek. Pokud máte kolem sebe tvrdě pracujícího Býka, dopřejte mu takový odpočinek, jaký má nejraději.

Pevná povaha Býků prozrazuje, že i když mají rádi pohodlí, nejsou to žádné bačkory. Mimochodem, Býci se zavázali k jedinému způsobu myšlení, a sice ke svému. Přes to, že jsou velmi tvrdohlaví, jejich pevná povaha také znamená, že jsou výjimečně loajální. Pokud někoho brání, málokdy utečou z boje.

Panna (23. 8. – 22. 9.)

Zatímco se většina lidí snaží problémům vyhýbat, schopné a vyrovnané Panny je řeší hned, jak přicházejí. Tohle zemské znamení si totiž doslova užívá rozplétání složitých uzlů. Zvládnou zorganizovat praktickou organizaci kuchyně a k tomu vymyslí kompletní logistiku výletu. Mají vůbec nějaký nedostatek? Ale jistě. Ne každý je totiž tak bystrý, ohleduplný a přesný jako oni, proto občas až moc kritizují druhé. Nutno dodat, že stejně sebekritické jsou i vůči sobě.

Jako členové rodiny, přátelé a partneři jsou laskaví a pro druhé by se rozdali. Potřebují v sobě pěstovat pocit, že mohou být na sebe hrdí. Panny občas ztělesňují jakýsi archetyp mučedníka. Dokážou obětovat své potřeby pro dobro druhých. Sice působí odtažitě, ale uvnitř trpí, když vidí strádání jiných lidí.

Kozoroh (22. 12. – 20. 1.)

Kozorozi jsou poslední zemské znamení zvěrokruhu, ale rádi by byli první. Ve všem. Jejich životním motorem je touha po úspěchu a největším konkurentem oni sami. Ve společnosti platí za iniciátory – všeho. Takže až budete chtít vymyslet nějaký nový plán, hledat nový nápad, obraťte se právě na tohle zemské znamení.

Stejně jako Kozorozi tvrdě pracují, dávají všechno i do svých mimopracovních aktivit. Tahle jejich schopnost soustředit se na druhou stránku své osobnosti během „volných hodin“ jim pomáhá najít a udržet rovnováhu ve svém životě. Přestože chodí po světě s pocitem hrdosti, Kozorozi jsou sebereflexivní a vědí, že zlepšit se lze jenom změnou.

Zdroje: www.elle.com, www.today.com