Patty (52) zničila život výhra v loterii. Dohnala ji k neobvyklému zločinu

Za milion dolarů lze pořídit pěkný dům i skvělé auto a celou řadu dalších vysněných věcí. Škoda jen, že se za peníze nedá koupit také rozum a špetka morálky. Právě tyto dva atributy žalostně chyběly Američance Patty Bigbee (54), když v roce 2008 vyhrála loterii. Místo šťastného života ji zanedlouho čekalo vězení.

Není známo, jak s vyhraným milionem dolarů Patty Bigbee naložila. Jisté ale je, že za necelé dva roky byla opět bez finančních prostředků a třela bídu s nouzí. Místo hledání práce nicméně přemýšlela, jak by opět mohla přijít k nějakým větším penězům snadno a rychle.

Balíček dolarů vzápětí spatřila v osmitýdenním synkovi své dcery Stephanie, které v té době bylo 22 let, živila se drobnými krádežemi a chybělo jí zázemí, takže chlapečka chtěla dát raději k adopci. Babička Patty vymyslela ďábelský plán: přes Facebook se jí podařilo najít svou druhou dceru, se kterou léta nebyla v kontaktu, a dítě jí nabídla.

Danielle Skiver už v té době měla vlastní rodinu a děti zbožňovala, takže okamžitě přikývla, že si malého Aidana osvojí. Jenomže to mělo háček. Patty jí hodlala chlapečka předat jen za úplatu. Požadovala 75 tisíc dolarů (asi 1,7 milionů korun).

Danielle se takového návrhu zhrozila a kontaktovala policii. Předtím však ještě s matkou usmlouvala cenu na 30 tisíc dolarů. Její sestra Stephanie prý o výši smluvené částky neměla ponětí, ona sama za dítě chtěla jen 10 tisíc USD, aby si mohla koupit auto. Netušila, že babička si naúčtuje zvláštní poplatek za zprostředkování.

V každém případě se však jednalo o natolik šokující transakci, že Patty i Stephanie skončily ve vězení. Policie je zatkla přímo při výměně dítěte za peníze. Babička Patty si odseděla 5 let a může už jen snít o tom, že někdy zase vyhraje nějaký ten milion.

Chlapeček putoval do náhradní péče, nicméně jeho teta Danielle nakonec u soudů uspěla s žádostí o adopci a dnes ho vychovává společně s dalšími několika sourozenci. Po letech se také svěřila s vlastním celoživotním traumatem - také ji samotnou matka kdysi prodala náhradní rodině, a adoptivní rodiče navíc celý život vydírala. Vyhrožovala jim, že pokud jí nepošlou peníze, holčičku si vezme zpátky. Danielle by si svůj smutný příběh bývala nechala pro sebe, kdyby se její matka nepokusila svůj čin o dvacet let později zopakovat.