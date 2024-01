„Probouzí se!” sestřička zmáčkla tlačítko. Najednou se roztáhly závěsy. Paul Dienach zmateně zamrkal. Za okny viděl levitující auta a skleněné budovy. „Jaký je rok?” zeptal se vyprahlým hlasem. „3906," odpověděl mu doktor. „Proč?” obrátil se na ležícího muže, který zděšením vytřeštil oči.

O pár hodin později bylo všem jasné, že osmatřicetiletý chlapík není jen tak obyčejným pacientem. Ten naopak pochopil, že se stalo něco, co se mu nezdálo ani v těch nejdivočejších snech. Nejenže byl personál nemocnice divně oblečený a mluvil cizím jazykem, v zrcadle navíc spatřil zcela neznámou tvář.

Ze všech sil se snažil zjistit, co se děje. Na zdravotníky hovořil francouzsky, anglicky i německy. Nakonec mu jeden lékař lámanou němčinou oznámil, že se jmenuje Andreas Northam a zotavuje se po autonehodě. „To není možné. Jsem Paul,” volal nemocný zoufale. „Narodil jsem se v Curychu v roce 1884 a jsem učitel. Proč vypadám jinak a co tu dělám?”

Cesta do budoucnosti

V tu chvíli doktoři pochopili. U Dineacha došlo k tzv. posunu vědomí. Jeho mysl se přesunula do budoucnosti a „zabydlela” se v cizím těle. Začali se ho tedy vyptávat na jeho dobu. Zjistili, že v roce 1917 onemocněl nemocí Encephalitis lethargica neboli Economova encefalitida, která se na konci velké války projevila jako zhoubná pandemie. Mezi její symptomy patří poruchy spánku, svalové bolestí, změny chování nebo dlouhotrvající bezvědomí.

close info Shutterstock.com zoom_in Doktoři Paulovi sdělili, že k němu došlo k tzv. Posunu vědomí.

Právě do něho Paul v roce 1921 upadl a z neznámých důvodů se přesunul do roku 3906. Lékaři se toho rozhodli využít. „Můžeme ti vypravovat o naší historii. O tom, co se událo v letech 2000 až 2300 našeho letopočtu,” nabídli mu. Ten souhlasil.

Kronika z budoucnosti

Za rok se Paul Dienach z kómatu probudil. Nikomu ale o svém dobrodružství, jež během něho zažil, neřekl. Bál se, že by byl označen za blázna. Přestěhoval se do Řecka, vyučoval francouzštinu a spřátelil se s jedním ze svých studentů Georgiosem Papachatzisem, kterému natolik důvěřoval, že mu po třech letech, při svém odchodu zpět do Švýcarska, věnoval svůj deník.

Když se do něj mladík začetl, nevěřil svým vlastním očím. Autor v něm vypravoval o lidském druhu Homo Occidantalis Novus („člověk západní nový“), jenž se od 21. století potýkal s přelidněním, znečištěným ekosystémem a ekonomickou nerovností. Nestabilita vyústila v roce 2204 kolonizací Marsu. Novodobé Marťany však zahubila katastrofická událost.

O sto let později přišla další tragédie. Evropa byla zničena jadernou válkou. Na začátku 24. století se tedy přeživší rozhodli, že zbytek světa sjednotí. Jednalo se však o další totalitní režim. Vysvobození přišlo v roce 3382 prostřednictvím muže jménem Alex Volky, který lidstvo znovu naučil používat intuici a meditovat.

Mezi lety 3400 až 4000 našeho letopočtu tak podle Dienacha bude probíhat nový „Zlatý věk“. Místo medikamentů se bude léčit pomocí zvuku, barev a světla. Zaniknou zbraně hromadného ničení, bankovnictví, měnový systém a korporace. Oblečení, bydlení, jídlo a doprava budou k dispozici zadarmo.

Georgios Papachatzis byl deníkem ohromen. I když svému učiteli slíbil, že jeho tajemství nikdy nevyzradí, rozhodl se ho v roce 1972 vydat knižně pod názvem Kronika z budoucnosti: Úžasný příběh Paula Amadea Dienacha.

