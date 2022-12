Zdroj: Marc Lemair - for web / Creative commons, volné dílo

Něco jiného je, když si děsivé předpovědi přečtete od proroků, nebo když se setkáte s někým, kdo údajně budoucnost zažil a navštívil. Ano, je to spíše nemožné, přesto však cestovatelé v čase, se kterými se roztrhl pytel, až nyní varují. Toto je však příběh muže z 20. let, který senzaci nepotřeboval.

Paul Dienach je ten, kdo tvrdí, že viděl svět budoucnosti z roku 3906 a podal o své návštěvě znepokojující svědectví. O to děsivější, že se muž nepovažuje za cestovatele v čase, ale tvrdí, že se dostal do budoucnosti v čase, který strávil v kómatu. Na video se podívejte zde:

Nechtěným hostem v jiném čase

Paul Dienach trpěl podivnou nemocí a rok strávil v kómatu. Jeho vědomí se v té době podle něj dostalo do těla muže, který žil v roce 3906. Z budoucnosti si Paul přinesl nezapomenutelný zážitek, který začal v roce 1921 ve střední Evropě.

Dienach byl tehdy profesorem s poměrně usedlým životním stylem. Náhle však onemocněl encefalitidou, upadl do kómatu a rok ležel ve vegetativním stavu v nemocnici. Nezemřel, ale naopak: Po roce se probral a začal psát paměti, v nichž uvedl, že během toho roku byl plně při vědomí a zažil něco neuvěřitelného. Vzniklo tak dílo Kronika budoucnosti.

Kronika budoucnosti

Podle Dienacha jeho vědomí opustilo tělo a vstoupilo do těla muže jménem Andrew Northman. Ten žil v roce 3906. Měl nehodu, probudil se a promluvil neznámým jazykem, nepoznával členy své rodiny a nemohl spát. Nikdy.

Podle Dienacha si lidé z roku 3906 uvědomili, že v těle Andrewa Northmana existuje jiné vědomí, a rozhodli se podělit se ním o informace za poslední dva tisíce let. Stručně to shrňme tak, že ve světě budoucnosti se toho hodně změní. Co nás čeká?

Na Zemi se údajně objeví lidský druh, Homo Occidantalis Novus. Lidé se budou potýkat s přelidněním, ekologickou destrukcí, znečištěním CO2 a změnou klimatu, špatnou výživou, brutálními diktaturami a všude budou zuřit lokální války. To už ale z předpovědí známe.

Nebude vše jen děsné

V budoucnosti, kterou Paul navštívil, však lidé objevili rovnice éterické hmoty a zjistili, že většina energie gravitačního pole pochází z infračerveného slunečního záření. Nahradili tak energetický model s emisemi CO2 novým modelem obnovitelné a čisté energie, která neznečišťuje životní prostředí a je levná. Ekonomické systémy se postupně znovu normalizovaly. Vznikla globální vláda a běžné budou dle Dienacha i kontakty s jinými galaxiemi či mimozemskými civilizacemi.

Většina lidí se stala téměř vegetariány. Zanikly zbraně hromadného ničení, stejně jako měnový systém, bankovnictví, korporace a burza v podobě, jak je známe dnes. A bude se platit nebankovní kryptoměnou.

V roce 2204 n. l. je dokončena rozsáhlá kolonizace planety Mars, kde žije 20 milionů lidí, které však o 6 let později zabije rozsáhlá přírodní zkáza. Lidstvo se poté už nikdy nepokusí kolonizovat Mars znovu.

V roce 2309 n. l. postihne svět velká globální válka, která téměř vyhubí, dle Dienacha „hlavně žlutou a černou rasu“.

Zajímavé je, že podle návštěvy Paula v budoucnosti se hodně lidí stane přirozenými věštci.

Věda velmi pokročí a místo léků a léčiv se bude vše uzdravovat pomocí zvuku, barev, světla a meditace.

Změn nás tedy čeká daleko více, a jak je vidět, ne vše musí být špatné, i když celkově je vidina světa za dva tisíce let děsivá. Ostatně, nejděsivější je už teď, kdy procházíme velmi chaotickým obdobím.

Podivný Dienachův život

Dienach se zprvu bál, že bude považován za šílence. Přestěhoval se do Řecka, kde bylo jeho tělu lépe. Učil zde francouzštinu a němčinu ve škole, ale kvůli špatnému zdraví se přemístil do Itálie. V roce 1924 zemřel na tuberkulózu, ale jeden z jeho žáků přeložil texty, které mu jeho profesor dal.

Myslel si, že 14 let překládá román, ale nakonec si uvědomil, že se jedná o memoáry muže, který navštívil budoucnost. Kniha pak v roce 1972 vzbudila senzaci.

Byla Dienachova návštěva budoucnosti skutečná? Nevíme, ale každopádně je zvláštní, kolik znalostí tento muž měl poté, co se probudil z kómatu, a kolik informací za tu dobu získal.

