Někdy se neuvěřitelné stane realitou. Jako tomu bylo v případě muže, který upadl do kómatu a přenesl se do roku 3906. Po procitnutí zapsal děsivou budoucnost lidstva.

A přesně tak by naše budoucnost za několik set let měla i vypadat.

Muž upadl do kómatu a přenesl se do roku 3906

Když měl Paul Amadeus Dienach, švýcarsko-rakouský učitel, jisté zdravotní problémy, vůbec netušil, co ho nakonec čeká a co zažije. Díky podlomenému zdraví upadl do kómatu. V tomto stavu pak zůstal celý dlouhý rok svého "života".

Ne nadarmo se říká, že lidé, které kóma postihne, jsou buďto schopní vnímat náš svět, nebo se ocitnout jinde. Přesně to se pak stalo Dienachovi. Ten se totiž ocitl v poměrně vzdálené budoucnosti.

Přesněji v roce 3906. To ale nebylo všechno. Dienach se pouze nepřenesl do jiné doby, jeho vědomí dokonce vstoupilo do těla muže, který v této vizi budoucnosti žil. V tomto novém těle pak Dienach prožil přesně rok svého života. A tak se Dienach dozvědel mnohé z toho, co nám naše budoucnost připravila a co nás zjevně ani nemine. Tušíte, jaké události postihnou Zemi v několika příštích tisíciletích?

Po procitnutí zapsal další historii lidstva

První věc, na kterou Dienach na své cestě do budoucnosti narazil, bylo vědomé pochopení jeho stavu. Tedy kómatu, ve kterém se tehdy nacházelo jeho fyzické tělo. Budoucnost však kóma nazvala vědomým skluzem a díky tomu pak zjistil, jaké události se v rozmezí 21. a 39. století odehrají.

Jediná věc, která však pro Dienacha zůstala utajená, byla přesná predikce 20. století, ve kterém tento muž žil. To vše pro případ, že by se jeho vědomí přece jen rozhodlo vrátit zpět. Což také nakonec udělalo.

Když se Dienach probudil z kómatu a byl zpátky v roce 1922, kromě navráceného stavu vědomí disponoval také velkým množstvím informací, které získal na roční "dovolené" jinde. Aby neztratil tok myšlenek, rozhodl se pak Dienach zaznamenat všechny své poznatky do deníku.

Mezi hlavními predikcemi budoucnosti pak stálo: Až do roku 2300 bude svět přelidněn a živen ze špatné stravy. Bude konečně kolonizován Mars. Ovšem ty, jež se pro život na něm rozhodnou, čeká smrt. To bude pro lidstvo velkým ponaučením.

Po roce 2300 pak Zemi zasáhne globální válka, která zahubí velkou část naší civilizace. Před začátkem roku 2400 bude svět řízen Globálním parlamentem, sestaveným převážně z vědců a humanitárních osobností. Přestanou existovat peníze a Zemi konečně zavládne mír.

