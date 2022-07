Vědci našli v ledovci zvláštní vzkaz v lahvi. Jeho autor věští temnou budoucnost

Tání ledovců. Ilustrační foto.

Geolog Paul T. Walker zanechal v roce 1959 u ledovce vzkaz v láhvi. Chtěl tím zanechat poselství příštím generacím. Jak se zdá, jeho vzkaz předešel svou dobu, vypovídá totiž o globálním oteplování. Vědci, kteří tento kreativní a neobvyklý vzkaz o padesát let později našli, jsou velmi překvapeni, že vědec v 50. letech 20. století předpověděl ústup ledovce.

V roce 1959 postavil americký geolog Paul T. Walker jen něco málo přes metr od ledovce kamennou mohylu. V ní pak zanechal vzkaz, který byl později nalezen. Ve svém vzkazu žádal toho, kdo jej najde, aby změřil vzdálenost k ledovci.

Vzkaz byl úhledně napsaný a podepsaný samotným Walkerem. Ten zde vzkaz zanechal 10. července 1959 a velmi podrobně v něm instruoval, co udělat, bude-li vzkaz nalezen. Studium globálního oteplování a deglaciace bylo v té době skutečně v nedohlednu, proto je Walkerova intuice pozoruhodná.

Vědcova neobvyklá předvídavost

Americký glaciolog a badatel Paul T. Walker pracoval v odlehlé oblasti kanadské Arktidy. Zanechal zde tento geniální a svérázný vzkaz pro všechny vědce, kteří by jej mohli následovat. Zapíchl ho do láhve pod hromadou kamení a svou lahev zanechal pouze 1,2 metru od ledovce. Dnes je tato vzdálenost neskutečných 101,5 metru (v roce 2014), respektive 233 metrů (poslední měření před pěti lety). O čem to svědčí? O tání ledovců a s ním souvisejícím globálním oteplováním.

Paul T. Walker byl tedy velmi předvídavý. I podle dnešních odborníků je velmi nečekané, že vědec v 50. letech 20. století předpověděl ústup ledovce, a nikoli jeho postup. Z této předvídavosti až mrazí. V 50. letech 20. století totiž neexistovaly žádné financované výzkumy na studium deglaciace. I proto by bylo normální, že vzkaz, který někdo u ledovce zanechá, bude ledovcem překryt, nikoli že se stane opak a ledovce budou tát.

"Komukoli, koho se to týká: Tento a podobný kámen 21,3 metru západněji byly postaveny 10. července 1959," stálo v poznámce. "Vzdálenost od této kérky k okraji ledovce asi 4 stopy od skalního dna je 168,3 stopy," říká Walkerův vzkaz.

Vzkaz z minulosti

V arktických oblastech je velmi zvláštní nečekané narazit na uměle vytvořené skalní stavby, pokud tak lze malou mohylu nazvat. Zejména v oblastech tak vzdálených, jako je ledovec, který si vědec v 50. letech minulého století vybral. Ostrov Ward Hunt leží na severním pobřeží nejsevernějšího kanadského arktického ostrova Ellesmere.

"Bylo to opravdu mimořádné, držet v rukou ten kus papíru. Bylo to jako poselství z minulosti," říká doktor Warwick Vincent, ředitel Centra pro severská studia na Lavalově univerzitě v Quebecu, který vedl tým vědců, jež vzkaz objevil. Jednalo se o expedici na vzdálené výzkumné stanici Lavalovy univerzity, jež byla zřízena na ostrově v roce 2010. Vincent, biolog, a jeho kolega Denis Sarrazin našli vzkaz v létě ve velmi odlehlé oblasti poblíž okraje ledovce.

"Je to příběh o klimatických změnách, ale také příběh o neuvěřitelně statečných a silných mužích, kteří pracovali v tomto extrémním vysokohorském arktickém prostředí v padesátých letech minulého století – ještě před nástupem GPS a technologie satelitních telefonů," uvedl Vincent o vzkazu, z něhož mu naskočila podle vlastních slov husí kůže. "Jedná se o nejodlehlejší část Severní Ameriky a nejchladnější pobřežní pásmo (průměrná teplota minus 18 stupňů Celsia). I proto jsou důkazy o výrazném ústupu ledovců velmi zajímavé."

Co dál?

Po přečtení a vyfotografování dojemného vzkazu jej Vincent a jeho tým vrátili zpět. Obohatili jej však vzkazem vlastním. I v něm doufají, že oni budou mít více štěstí a jednoho dne dostanou odpověď od někoho dalšího. Walkerovi se to totiž nepodařilo.

Nikdo se mu za jeho života neozval. Navíc měl vědec smůlu a přesně měsíc poté, co zprávu napsal, utrpěl mrtvici a částečně ochrnul a o několik měsíců později zemřel. Nedožil se ani 27 let.

O 54 let později však jeho vědecká mise žije dál díky vědcům, kteří vzkaz v láhvi objevili. Walkerovo přání, že někdo, kdo lahev najde, může provést nová měření a poslat je do jeho laboratoře na Ohio State University, tak bylo splněno. Vincent a jeho tým splnili Walkerovo přání a změřili vzdálenost k danému ledovci, stejně jako to Walker udělal o několik desetiletí dříve. Podle Vincentova a Sarrazinova měření ledovec od roku 1954 ustoupil o 233 metrů.

"Výrazný ústup ledovce na základě našeho měření z 18. července 2013 v porovnání s měřením Paula Walkera z 10. července 1959 není nijak zvlášť překvapivý vzhledem k tomu, že ústup ledovců v důsledku globálního oteplování byl dobře zdokumentován na mnoha místech světa," vysvětlil. Podle něj má severní Ellesmerův ostrov jedno z nejchladnějších pobřežních podnebí na světě, s průměrnými teplotami vzduchu, které jsou podobné pobřežní Antarktidě, a tání ledovců by se v takovém místě s extrémním chladem dalo očekávat méně."

Tento starý vzkaz je tak dalším varováním pro celé lidstvo.

