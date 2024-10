Externí autor 23. 10. 2024 clock 3 minuty gallery

Jana Paulová je historicky nejstarší ženskou účastnicí StarDance. Diváci obdivují její dokonalou postavu a mladistvý vzhled. Málokdo by řekl, že jí příští rok bude sedmdesát let. Herečka byla půvabnou ženou vždy. Mužům se z ní podlamovala kolena.

Jana Paulová všechny ve StarDance překvapila. U porotců vyhrála první kolo na celé čáře. Po právu se tak řadí mezi favority letošního ročníku. Svým dokonalým vzhledem a životním elánem konkuruje i o dvě dekády mladším kolegyním.

Hvězda letošní StarDance

„Na to, abychom šly sypat holubům, je ještě dost času,“ prozradila ve svém medailonku pro Českou televizi odhodlaně před StarDance.

Populární herečku nerozhodil ani věkový rozdíl mezi ní a jejím tanečním partnerem. „Je pro mě přirozenější mít mladšího partnera, než tančit s někým v mém věku. Myslím, že takových by se u nás ani moc nenašlo. Mám pocit, že každý rok se mění jenom to číslo, v hlavě jsem ale stejná. Někdy si musím připomínat, kolik mi je, abych se chovala a oblékala adekvátně svému věku. Jen když si vezmu kontaktní čočky, pohled do zrcadla mě vrátí do reality,“ prozradila pro iDnes.cz.

Účast v prestižní soutěži brala herečka velmi zodpovědně už od samotného začátku. Začala dřít na své kondici ve fitku pod dozorem trenéra. Chvíli na to až následovaly taneční tréninky.

Láska hory přenáší

Jana Paulová se narodila do rodiny herců a operetních zpěváků. Kariéru v umění měla tak trochu předurčenou. Není se tak čemu divit, že si za svého partnera později vzala pianistu a skladatele Milana Svobodu.

Do populární herečky byl zamilovaný kdejaký slavný kolega. Všichni ovšem měli smůlu. Vztahu s hudebníkem se snažila zabránit i její matka.

„My jsme se potkali, zamilovali se do sebe a od té doby jsme spolu. Rodiče nám v tom hrozně bránili. Měla jsem to těžké s mojí maminkou. Ta totiž neodhadla, že jsem potkala úžasného chlapa. Nechtěla nám jít na svatbu. On měl tenkrát dlouhé vlasy, byl to takový jazzman, a ona si představovala, že jí přivedu nějakého pana doktora. A ono ne,“ vzpomínala otevřeně Paulová.

Vedle tohoto muže je už sedmačtyřicet let šťastná. Společně mají už dvě dospělé dcery Anežku a Adélu. Jedna z dcer už má dokonce dítě. Jana Paulová tak je už i babičkou.

Půvabná blondýnka se prosadila mimo divadlo i u filmu. Nejvíce ji fanoušci mají spojenou s rolí Vilmy v sérii komedií Kameňák. V posledních letech se objevila například ve snímku Ženská pomsta.

Dokonalý vzhled Jana Paulová podědila po své mamince. Na Instagramu se s fanoušky podělila o snímek s ní.

„Každý den na ni pomyslím. Byla herečka, měla čtyři děti, neměla to vůbec lehké, a přesto to zvládala. Nekonečný obdiv a lásku ti posílám tam někam,“ napsala Paulová k fotografii půvabné blondýnky. O kráse obou žen se přesvědčte v galerii.

