Pavel (32): Byla skvělá manželka dokud nepotkala Petru, teď s ní není k vydržení

Pavel měl se svou ženou Kamilou skoro deset let spokojené manželství. Až do doby, než si jeho žena našla novou kamarádku a úplně obrátila svůj život. Co se stalo?

„Brali jsme se docela mladí po dvouleté známosti. Koupili jsme si byt na hypotéku, pořídili si dvě děti a spokojeně žili ve šťastném manželství. Kamila je úžasná manželka i matka. Klapalo nám to po všech stránkách. Jedinou její vadou bylo to, že hodně dala na názory ostatních. Kamarádek, matky, kolegů, ale i na to jsem si zvykl,“ říká pro začátek Pavel (32).

Většinou si ale s kamarádkami své ženy sedl a rozhodně netušil, že by některá někdy mohla mít důvod štvát jeho ženu proti němu. „Když měnila názor, šlo o malicherné věci. Třeba co koupíme do domácnosti, co by měly umět naše děti, jak je oblékat apod. Vlastně šlo o takové ženské věci, takže jsem to nijak hlouběji neřešil. Jenže pak k ní do práce nastoupila nová kolegyně Petra a naše manželství se začalo ocitat v troskách.“

Nová kolegyně jeho ženy byla svobodná matka, zcestovalá a krásná žena, která věděla, co od života chce. „Nejvíc proti srsti jí byly spokojené manželky, které se staraly o domácnost a kariéra jim nic neříká,“ vysvětluje základní problém Pavel. „Kamila z ní byla na větvi, neustále mi vyprávěla, co dělá, o čem mluví, co si myslí. To bych ještě snesl, ale zásadní problém najednou moje žena začala vidět ve mně. V tom, jak se oblíkám, co dělám, jak mluvím. Začali jsme se hádat každý den.“

Pavel si zároveň všiml, že se jeho žena začala chovat úplně jinak, nosit jiné oblečení, dokonce i jinak mluvit. „Nikdy nebyla sprostá a teď pro sprosté slovo nejde daleko a ještě mi k tomu říká, že je vlastně světová. Mnohem častěji vyráží se svojí kamarádkou ven na tahy městem, což nikdy v životě nedělala. Raději jsme spolu byli doma. Dokonce i děti si všímají, že je maminka jiná.“

Pavel si s danou situací už neví rady. Jeho manželka na něj nikdy moc nedala, ale teď se přímo staví proti němu. „Mám prostě pocit, že ji její kamarádka proti mně poštvává. Normálně nás chce rozeštvat a zatím se jí to daří. Navíc tomu říká emancipace.“

Pavlovi a jeho ženě by v tomto případě rozhodně pomohla návštěva odborníka a jeho nestranný názor. Je totiž jasné, že jeho žena potřebuje slyšet názory jiných lidí, zvláště pak když to bude názor někoho zkušeného a objektivního. Odborník by také snadněji mohl zjistit, zda za výše zmíněnými problémy není něco jiného, jiná frustrace ze vztahu, kterou jenom seznámení s rozvedenou svobodomyslnou ženou vyvanulo na povrch.

„Už nevím, co dělat. Rozhodně o ženu nechci přijít, ale tohle už se dál nedá snést. Tenhle stav se mi nelíbí. Nejsem nějaký domácí tyran, ale chtěl bych zpátky svou ženu, která se o nás všechny stará a doma je díky ní útulno,“ říká nakonec Pavel.