Říká vám něco jméno Pavel Bartoň? Mladším asi sotva. Přitom ve své době patřil ke zpěvákům, kterým znalci předpovídali velkou budoucnost. Jenže to se nestalo. Měl totiž smůlu. Objevil se příliš pozdě. A to nebyl jediný důvod, proč svou kariéru nerozjel.

Dnes čtyřiasedmdesátiletý zpěvák se narodil v roce 1950 v Litomyšli. Tehdy se ale jmenoval Jiří Šeda. Za změnou jména ovšem nehledejte žádnou tragédii. Tento krok měl čistě racionální důvod. Otec Pavla Bartoně, Jaroslav Šeda, byl nejenom známý popularizátor hudby, muzikolog, ale také spisovatel a ředitel hudebního vydavatelství Supraphon.

Někdo by řekl, ideální předpoklady k tomu, aby se z jeho syna Pavla stal slavný zpěvák. Jenže ten se tak obával nařčení z protekce, že si raději změnil jméno z Šedy na Bartoně, aby se vyhnul možným pomluvám o tatínkově vlivu. Nicméně právě ten si všiml synova ohromného talentu a ve zpěvu ho všemožně podporoval.

Mnich z Karlštejna

Malý Pavel zpíval odmalička. Po vojenské službě u Armádního pěveckého souboru se rozhodl vydat na profesionální dráhu. Hned od začátku se mu dařilo, protože ho všichni spojovali se starším a tehdy již úspěšným Karlem Gottem. V roce 1972 natočil svůj první singl. O rok později vyhrál nejprestižnější hudební soutěže, ať již to byla Bratislavská lyra nebo Intertalent. Další úspěch na sebe nenechal čekat v anketě Zlatý slavík, kam mu jeho posluchači zaslali spoustu hlasů a zajistili mu 7. místo, což byl vzhledem k tomu, že to byl stále nový zpěvák, dost úspěch.

Až bude televize příště opakovat legendární film Noc na Karlštejně a objeví se mladík v mnišské kutně, aby zazpíval: „Kam nemůže zajít ďábel, tam si ženskou dosadí, ať jsi Kain anebo Ábel, vyhýbej se podhradí,“ zkuste zavřít oči a představit si podle hlasu zpěváka. Jako první vás napadne Karel Gott. Jenže to byla kometa na tehdejším hudebním nebi Pavel Bartoň.

Hvězda padá dolů

Jeho sláva ovšem trvala pouhých pár let. Nějakou dobu se spekulovalo o tom, že pád Bartoňovi připravili lidé kolem Karla Gotta. Tuhle smyšlenku lze ale snadno vyvrátit faktem, v němž náš Zlatý slavík přizval Bartoně ke spolupráci a dokonce mu zařídil textaře, kteří pro něj napsali pár hitů jako byl například Gaudeamus nebo Má, má tě rád.

Daleko pravděpodobněji ale k jeho pádu přispěly písničky podporující tehdejší režim. Na rozdíl od slavnějších kolegů navíc neměl vlastní kapelu a musel se spolehnout pouze na všemožné spolupráce.

Marně se i snažil vyjít z Gottova stínu tím, že zkoušel zpívat jinak, jenže ani to se nedařilo podle jeho představ. Jak uvedl magazín Blesk, Pavel Bartoň k téhle snaze později řekl: „Podobný hlas barvou i témbrem a podobný způsob interpretace jako má Karel, je mi daný a vrozený, s tím bohužel nic nenadělám. Když jsem se snažil dostat do jiné polohy, nebylo to ono, protože jsem se v ní necítil dobře.“

Zahradník

Po roce 1989 Pavel Bartoň kariéru zpěváka definitivně ukončil. Jelikož se v soukromí věnoval pěstování bonsají, začal pro ně ve svém ateliéru vyrábět keramické misky. Naposledy se objevil v televizi před čtyřmi lety v seriálu PopStory.

