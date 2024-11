Když usednul do lavice, netušil, že se stane legendou naší hudební scény. Být muzikant nebylo jeho klukovským snem, zajímal se o techniku a letectví. Do nebeské dvorany se odebral před jedenácti lety, do Síně slávy byl uveden za svého života. Připomeňme si ho v (možná) méně známých momentech.

„Ingerum architectus“

To není hádanka, jen latinsky akademický titul inženýr architekt, který získal na Českém vysokém učení technickém. Je ale vlastně první nápovědou. Stavitelství má v rodině, jeho dědeček byl zedník, tatínek stavební inženýr. Oby byli kapelníci, tatínek navíc i skvělý pianista, maminka zpívala ve sboru.

Dům, ve kterém se školáček z úvodní fotky dne 16. září 1937 narodil, se nachází v krásné pražské čtvrti Břevnov. Tatínek ho koupil v roce 1929 a budoucí zpěvák na něj celý život nedal dopustit. Jako vystudovaný architekt ho postupně předělával a budoval dle svých představ v krásný útulný domov pro svou rodinu.

Přestože od malička hrál na klavír a rodiče ho vedli k hudbě, chytla až později, když se stejně jako mnoho jeho vrstevníků nadchnul pro rock’n’roll. Než však vezme do ruky mikrofon, ještě to pár let potrvá…

Bouřlivá léta

Po studiích na gymnáziu, kde si pro radost muzicíroval se svým spolužákem a životním přítelem, hudebníkem Jiřím Laurentem, je přijat na Fakultu architektury a pozemního stavitelství, kterou ukončí v roce 1961. Během studií zpívá ve školní kapele FAPS, kterou vede Jiří Brabec a Jiří hraje na kytaru. První honorář dostává v divadelním klubu Divadla Paravan, kde hrají divákům po představeních.

Než se stane v roce 1963 zpěvákem skupiny Olympic, stojí u rýsovacího prkna s Petrem Nárožným a později známým rozhlasovým DJ Miroslavem Černým. Jen pro přesnost, v té době „kreslení“ ještě nadobro neopouští. Zpočátku zpívá jen anglicky, česky naprosto odmítá. Vychazí mu vychází u Supraphonu první dva singly Sweet Little Sixteen a Oh Boy! Jeho skutečná kariéra ale začíná až po odchodu z Olympicu, kdy se přidává ke Country Beatu Jiřího Brabce, s nímž přichází do Semaforu. Jeho stálým členem bude dvacet tři „bouřlivých“ let, plných světských radovánek a vína.

Hudební milník

V počátcích, stejně jako mnoho jiných zpěváků té doby, nám přinášel původními písněmi nový žánr – rokenrol. Ten americký 50. let, který zpěvák miloval, „smetla“ beatlemanie. „Jerry Lee Lewis nebo Roy Orbison se po nástupu britské vlny dostali do ústraní a vrhli se ke kořenům country hudby...,“ vysvětlil kdysi zpěvák, a tak se jako oni rozhodl jít stejnou cestou. Zatímco již zmíněný rock si vystačí s pár slovy, country písničky často vyprávějí příběh. Zpívat anglicky v počátcích tzv. normalizace nepřicházelo v úvahu, navíc v té době, kdy angličtinu ovládal málokdo, by mu sotva kdo rozuměl. Zpívat česky?

„…. myslel jsem si, že zpívat česky jednoduše neumím a skoncuju s tím,“ zavzpomínal zpěvák a dodal, že ten zlom byl pro něho těžký. Přesvědčil ho ale Jiří Grossmann: „Člověče, ty tady čtvrt hodiny vyprávíš, o čem to je, a pak to dvě minuty zpíváš, já ti na to doma napíšu český text…“ Tak se zrodil nejen jeho velký hit, ale zpěvák, který nám výjimečným podáním zprostředkoval americkou country music.

close info YouTube / YouTube zoom_in Zde nasedá do škodovky v klipu jedné z jeho nejznámějších písniček nazpívanou v nejspíš témeř neznámém duetu s... Janou Robovou (Veď mě dál...)

Teď už jistě víte…

Písnička, kterou pro něho Grossmann otextoval je od Melvina Tillise a proslavil ji Kenny Rogers. Nebudeme napínat, je to Oh Ruby, nechtěj mi lásku brát. Rogers je také známým interpretem Coward of the County, který si českým textem Stůj, klidně stůj opatřil sám zpěvák. Prostřednictvím Houston nám přinesl Deana Martina. Každá jeho písnička je nestárnoucím evergreenem, ať to je Veď mě dál, cesto má Johna Denvera (text Vladimír Poštulka), což je i název jeho prvního alba, či další známá Lásko, mně ubývá sil a další a další.

I kdybychom chtěli, jeho jméno už neutajíme. Je to Pavel Bobek. Na rozdíl od mnoha zpěváků, především popových, kteří převzali známé světové hity, Bobek si zpíval „své“ americké písničky, po svém a předělávky byly prostě jeho písničky. Měl štěstí na textaře, kteří mu dodali vynikající „vyprávěcí“ texty, které Bobek dokázal skvěle podat. Z mnoha ještě připomeneme alespoň song nedávno zemřelého Krise Kristoffersona s Poštulkovým textem Nedělní ráno, kterou později zařadil na své album Johnny Cash a byla Bobkovou srdcovou záležitostí.

close info foto Tomáš Krist / Profimedia / Profimedia zoom_in Kromě vlasů, které se věkem změnily v šediny se snad Pavel Bobek vůbec neměnil

Přestože se Pavel Bobek ke konci života potýkal se zdravotními problémy, v sedmdesáti vydal skvělé album Víc nehledám (2010) s nejznámějšími písničkami svého oblíbence Cashe. Co víc, nahrávalo se v kolébce country Nashvillu a studioví hráči byli muzikanti, kteří spolupracovali se slavných hvězdami a z přímo country žánru. Kontrabasista dokonce doprovázel Cashe. „Nahrávat album v Americe a navíc s takovými muzikanty je sen, který jsem se ani neodvážil snít,“ řekl tehdy Bobek.

Pavel Bobek si dokázal užívat života do posledních chvil a za své úspěchy byl vděčný. Zemřel 20. listopadu 2013 na selhání srdce. Zanechal po sobě písně, které nestárnou.

Zdroje: www.krajskelisty.cz, www.lidovky.cz, www.respekt.cz