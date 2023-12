Reklama na kečup Otma se zrzavým kloučkem byla sice úspěšná a jeho tvářička přispěla ke zvýšení prodeje, ale malému herci ztrpčila dětství. Nebyl to však jen „kečup“, kvůli kterému ho spolužáci šikanovali. Terčem posměchu se stal i kvůli svému biologickému otci – slavnému českému princi…

„Kečupír“

Kečupák či Kečupír byla hanlivá přezdívka, kterou ho častovali spolužáci ve škole. Jeho jméno je Pavel Dytrt a narodil se v Praze dne 2. srpna 1990. K reklamě na kečup se jako pětiletý nedostal náhodou. Jeho maminka je herečka, zpěvačka, a hlavně úspěšná dabérka Helena Dytrtová, a tak se před kameru dostal díky ní. Teď ale k těm ne příliš šťastným vzpomínkám.

Ve škole se mu děti nejdříve posmívaly, že je zrzek, malý a hubený a neměl čistou pleť. Další psychická šikana a posměch přišel po kečupové reklamě, kdy se stal terčem posměchu snad právě kvůli těm dvěma hranolkům, které mu trčí z pusy jako upíří zuby. Ještě horší to však bylo, když se ve škole provalilo, kdo je jeho otec. Ale to bychom předbíhali…

close info Červený Jiří zoom_in Pavel Dytrt zažil ve škole posměch a šikanu

Nejen to...

Pavel Dytrt vyrůstal bez otce a maminka se starala o tři děti. Vzpomíná, že byla i období, kdy neměli na pořádné jídlo a jedli, jak se říká, jen suché kůrky. Maminka jim to prý ale podala tak, že ani neměli pocit, že nějak strádají. Pravé trápení přišlo, když se dozvěděl o svém otci. Poprvé to bylo na hereckém táboře, kam jezdíval jako malý kluk. Tehdy vyšel článek o jeho mamince, jejím partnerovi a dítěti, které spolu měli, tedy o něm. Tím partnerem byl Pavel Trávníček. Dytrt tomu nevěřil, prý plakal, ale podařilo se mu na to nemyslet a vytěsnit to z hlavy.

close info ČSFD zoom_in Pavel Dytrt se vydal ve stopách svých rodičů

Vzpomínka ožila, když mu bylo dvanáct. Jeho spolužačka se mu pochlubila, že o něm četla v novinách. V souvislosti s reklamou na kečup totiž znova vyšel článek, kde byl zmíněný i on jako nemanželský syn „tříoříškového prince“. Shodou okolností ta spolužačka bydlela vedle jeho otce. A další shodou okolností ve stejném městečku, jako on bydlel s maminkou. Dlouho jeho dům okukoval, až našel odvahu, napsal mu dopis a hodil ho do schránky. A tak se spolu ti dva Pavlové poprvé setkali. Po počátečních rozpacích se začali sbližovat až dospěli do hezkého vztahu otce a syna.

Jak již bylo zmíněno, tentokrát se o tom vědělo ve škole a Dytrt se stal terčem zesměšňování a ponižování. Sice ho spolužáci netloukli, ale vyhrožovali mu, že ho zbijí, pokud udělá to či neudělá ono. Nikdy si nestěžoval, bál se, aby nebyl za práskače a kluci si ho někde „nepodali“. Ptáte se proč? Taková obyčejná závist a pubertální hloupost.

Na krátký rozhovor s Pavlem se můžete podívat na následujím videu (2018). Můžete posoudit, zda, či jak moc se otci podobá:

Ve stopách rodičů

Pavel Dytrt se vyučil truhlářem. Bavila ho řezbařina a vyráběl i nábytek, který sám navrhoval. Klokotala v něm však nejen herecká krev, ale ovlivnilo ho i herecké prostředí, ve kterém vyrůstal. Odložil tedy dláto, opustil dílnu a vydal se na dráhu divadelního herce. Jeho učitelem se stal jeho otec, který ho do herectví zasvětil a dnes je na něho hrdý. Mladého „Trávníčka“ mohli diváci vidět na scéně divadla Kalich. Nyní je členem divadelního souboru v divadle svého otce, kde často hrají spolu.

Dytrt neboli Trávníček ml. si zahrál v pár televizních filmech, v seriálu Vyprávěj ztvárnil postavu Ondry Rajmra. Svou kariéru nastartoval i jako dabér. Možná jednou nebudeme slýchat jen jeho hlas, ale stane se i filmovým hercem. Koneckonců je to pohledný muž stejně jako otec a podobu s ním nelze popřít. Zdědil i herecké geny.

close info Profimedia zoom_in Pavel Dytrt se svým otcem Pavlem Trávníčkem

