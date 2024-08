Býval jednou z nejslavnějších pěveckých hvězd 80. let minulého století. Jako dětský interpret vystupoval ve skupině Kroky Františka Janečka. Dnes je mu 55 let a má naprosto krásnou dceru. Tu zplodil se svou největší fanynkou.

Hvězda osmdesátek

Pavel Horňák se proslavil jako dětská pěvecká hvězda ve skupině Kroky Františka Janečka. Díky hitům jako Tričko a Kotě se jako náctiletý stal skutečně slavným.

V době jeho největší slávy po něm šílely davy fanynek. On se ale naplno věnoval své tehdejší vášni. Zpěvu. Prodat se mu podařilo statisíce desek.

„Pavla Horňáka přivedl Franta do Kroků proto, že mně už v té době bylo pětadvacet a Pavlovi patnáct. Potřebovali jsme klučinu, který by oslovoval děvčata, a to Pavel jednoznačně splňoval. Franta to měl strašně dobře vymyšlené,“ uvedl redakci CNN Prima NEWS Michal David.

Právě David byl dalším, kdo v Krocích Františka Janečka také působil jako zpěvák. Podle něj byl tehdy mladý Pavel pro československou pop music skutečnou rarirou.

Byl to mladý, roztomilý chlapec, který se líbil dívkám. Tím zajistil skupině Kroky velkou popularitu. Ačkoli byl Horňák o dost mladší, než jeho kolegové, jejich spolupráce klapala na výbornou.

Má krásnou dceru

„V kolektivu byl velmi oblíbený, každý ho měl rád, celá kapela mu fandila. Pavel byl takový slušný, zábavný, bezproblémový klouček, který strašně oživil scénu,“ popsal pro CNN Prima NEWS další člen Kroků, Zdeněk Barták.

Pavel Horňák - Stárneme:

Zdroj: Youtube

A s úsměvem na tváři dodal: „On byl pro ta děvčata takové koťátko. I proto se první píseň, kterou jsme mu napsali, jmenovala Kotě.“

Pavel Horňák nebyl v době svého působení ve skupině Kroky plnoletý. Bylo nutné, aby ho na každé vystoupení doprovázely rodiče.

„To jediné bylo trochu komplikovanější. Jelikož byl ještě pod zákonem, museli za něj všechno řešit a podepisovat. Na každý koncert ho vozili a pak zase odváželi. Jeho tatínek byl velmi rozumný, s maminkou to bylo malinko horší, přišlo mi, že si myslela, že by mohla zpívat spíše ona,“ dodal Barták.

Ačkoli měl Pavel Horňák našlápnuto správným směrem a mohla z něj být hvězda československé popmusic také v dospělém věku, nakonec se rozhodl vydat se jiným směrem. Stal se soudcem.

Je ženatý a má krásnou dceru. „Za manželku si vzal naši velkou, dlouholetou fanynku a má s ní dvě děti. Dceru Pavlínu a syna Jana. Myslím, že spolu teď žijí v Brně, kde se stal soudcem Nejvyššího soudu,“ dodal Barták.

