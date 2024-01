close info YouTube

Elena Velímská 15. 1. 2024

Žít bohémským životem a sbírat podpisy fanynek nikdy netoužil. Přesto díky svému koníčku svých pět let dospívání strávil s mikrofonem v ruce na koncertních podiích, s jeho jménem jsou spojené populární písně 80. let. Nakonec to ale dotáhnul do nejvyššího patra povolání, které chtěl dělat jako kluk.

Hrátky osudu Pavel Horňák (*17. května 1968) byl vzorný a pilný žáček a učil se rád. Pomineme-li takové ty klukovské sny být „popelářem“, chtěl být lékařem nebo právníkem. Hudební nadání zdědil po mamince, která ho jako jedináčka chtěla vidět v uměleckém světě. Vodila ho na konkurzy do filmů, jeho „herecká kariéra“ však trvala jen pár vteřin, když se mihnul v úvodní epizodě seriálu Sanitka. Možná jsme ho mohli vídat s černobílou „merunou“ na hřištích, neboť jeho koníčkem byl fotbal, a ve Spartaku Karlín Tesla měl jako kluk slibně „nakopnuto“. Míče se ale později vzdal ve prospěch zpěvu… Od třetí třídy základky také zpíval v dětském sboru a vzpomíná na ta léta rád. Odrazovým můstkem pro jeho krátkou ale úspěšnou pěveckou kariéru byl rok 1984… close Magazín Kam se poděla hlavní hrdinka ze seriálu Bylo nás šest? Po natáčení měla těžký život a takto vypadá dnes video Z lavice na pódium V osmé třídě se Pavel Horňák stal členem studentské rockové kapely Faktor. Ta vystupovala na besídkách, školních akcích… Pak se chtěl prosadit a přihlásil se na festival Politická píseň. Z obvodního kola se dostal až do celostátního finále, kde obdržel Cenu diváků. Díky tomu se objevil na televizních obrazovkách a pak na velké hudební akci v Paláci kultury, kde vystoupily ty největší hvězdy naší hudební scény. Tam si jeho talentu všimnul František Janeček, vedoucí skupiny Kroky. close info YouTube zoom_in Videoklip S tebou i bez tebe (1988) A tak začal Horňákova velmi strmá pěvecká kariéra. Jeho první, „zkušební“ singly Škola v přírodě a Kdo ví vydal Supraphon už v roce 1984. A zejména náctileté fanynky jásaly. Další úspěchy jako sólisty i po boku Michala Davida a Markéty Muchové, tehdejšími stálicemi Kroků (hit To se oslaví), na sebe nenechaly dlouho čekat. Vavříny sklidil na Bratislavské lyře, v Hitšarádě i festivalu Intertalent. Natočil tři alba a přes desítku singlů, a přitom stíhal studovat sportovní gymnázium. Jak Pavel skotačli na podiu se můžete podívat na následujícím videu – To se oslaví (spolu s Michalem Davidem a Markétou Muchovou, 1984)): Zdroj: Youtube Talár místo mikrofonu Sláva, okouzlující hvězdný život ani fanynky mu hlavu nezamotaly, kromě jedné, sympatické Renaty, se kterou se v roce 1991 oženil. Mají spolu dceru Pavlínu (1992) a syna Jana (1998). Ještě před tím však stihnul vystudovat právnickou fakultu. Svá studia později zakončil získáním titulu doktor práv. Zpívat ho bavilo, jak se svěřil po letech, bylo ale jen příjemným koníčkem a zábavou. Sen stát se právníkem nakonec zvítězil, ačkoli rozhodování, zda mikrofon či talár, nikterak těžké nebylo. Studovat vysokou a zároveň zpívat, už se stíhat nedalo. close info YouTube zoom_in Pavel Horňák se rozloučil písní Stárneme (1989) Stále velmi příjemný a pohledný, dnes už pětapadesátiletý Pavel Horňák od roku 1997 pracoval jako odborný konzultant v Kanceláři Poslanecké sněmovny. Talár si začal oblékat u Obvodní soudu pro Prahu 2 o osm let později, a jako prý velmi dobrý soudce rozhodoval civilní spory. Na jeden z nejvyšších postů soustavy soudů u nás spolu se sedmi kolegy zasedl v roce 2019, kdy se stal soudcem Nejvyššího soudu České republiky se sídlem v Brně. V následujících letech začal předsedat senátu občanskoprávního a obchodního kolegia. close Magazín Kam se poděl a jak vypadá Dlouhý Janek z Ať žijí duchové? Je mu 60 let, úplně se změnil a věnuje se hudbě Léty dospívání se prozpíval a je to pro něho uzavřená kapitola. A tak se na naší hudební scéně sotva objeví jako další „zpívající právník“. close info Profimedia zoom_in Stále velmi sympatický a pohledný Pavel Horňák kopal za Amforu Zdroje: www.denik.cz, zivotopis.osobnosti.cz, cnn.iprima.cz, www.ceska-justice.cz

