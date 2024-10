Externí autor 21. 10. 2024 clock 3 minuty gallery

Je tomu už nějaký ten pátek, co se na televizních obrazovkách objevil Pavel Kikinčuk coby Šimon Plánička ze slavné Troškovy komedie Slunce, seno. Oblíbený herec toho ale za svou dlouhou kariéru stihl mnohem víc, mimo jiné také zplodit dceru, která se po jeho vzoru stala také herečkou.

Herec Pavel Kikinčuk začínal po dokončení brněnské JAMU v divadle, netrvalo ovšem dlouho a už se proháněl po Hošticích coby student Šimon Plánička, který přijel do tamního JZD dělat experimenty na krávách, které by pomohly zvýšit jejich produktivitu.

„Rád a s nostalgií vzpomínám na natáčení a výbornou partu. Kolikrát jsem se režiséra Zdeňka Trošky ptal, jak je možné, že má pořád tak dobrou náladu. Říkal, to víš, že bych někdy chtěl vybouchnout. Ale pak by se to odrazilo na práci, herci by byli nervózní,” zavzpomínal na natáčení dnes již čtyřiašedesátiletý herec.

Pavel Kikinčuk má dceru, která je také herečkou. Co se týká Slunce, seno, je Kamila na svého tatínka pyšná. „Už ani nevím, kdy poprvé a kolikrát jsem Slunce, seno, jahody viděla. Líbí se mi tam. Byl jsi frajer, táto. Teď máš méně vlasů. Ale jinak jsi stejný,“ zapěla na něj ódu.

Celá rodina před kamerou

Táta s dcerou se dokonce dohromady potkali i před kamerou, a to v nekonečném seriálu televize Nova Ordinace v růžové zahradě. A aby té rodiny nebylo málo a mamince to nebylo líto, všichni tři se spolu objevily v Troškových Babovřeskách 2 a 3.

Ordinace je pro Kamilu ale již dávnou minulostí. V seriálu tvůrci její postavu Stely Seifertové „zabili” při autonehodě a její účinkování v české soap opeře bylo u konce. To, jak s ní naložili scenáristé, nicméně vůbec neodpovídá jejímu skutečnému životu.

O soukromí nemluví, ale něco málo víme

V soukromí, které si ovšem dcera slavného otce velmi pečlivě střeží, je spokojená. To, že je už dvojnásobnou maminkou se jí podařilo dost dlouho utajit, ale po čase to přeci jenom na Kamilu Kikinčukovou všechno „prasklo”.

Herečka nikdy moc sdílná nebyla, tudíž její fanoušci mohli čerpat akorát z toho, že věděli, že se už před lety vdala za Jiřího Frumerta. To, že má dvě děti, byl pro všechny vcelku šok. Kikinčuková ale jen září štěstím, s radostí se stará o potomky a do toho se ještě stíhá věnovat také divadlu.

Babička Jindřiška si nemůže dceru i zeťáka vynachválit

Pro web Extra.cz se vyjádřila alespoň její maminka, dnes již hrdá dvojnásobná babička Jindřiška Kikinčuková. „Jsem podruhé šťastnou babičkou. Kamila má kluka Jindříška, který 18. října oslavil třetí rok, a 12. září přivedla na svět dceru Marušku,“ prozradila v roce 2021.

Svou dceru Kamilu si nemůže obecně vynachválit. „Je jí sice už třicet, ale pořád vypadá velmi mladě, pořád je velmi štíhlá a je to úžasná mamina. Jsem moc ráda, že je tak příkladná matka. Zeťák je moc fajnový kluk, prodává kuchyňské linky, tetuje a je velmi kreativní,“ pokračovala ve velebení své rodinky manželka Šimona Pláničky.

V naší galerii se můžete podívat, jestli se Kamila potatila nejen, co se týká povolání, ale i vzhledu. Co myslíte?

Zdroje: extra.cz, blesk.cz