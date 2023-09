Roli studenta Šimona Pláničky, který si chce v hoštickém JZD ověřit účinnost své metody na zvýšení dojivosti krav, si v prvním díle trilogie Slunce, seno… zahrál Pavel Kikinčuk. Ač na ni dodnes rád vzpomíná, v dalších dílech se neobjevil. Co stálo v pozadí?

Jahodové vzpomínání

Komedii Slunce, seno, jahody měli možnost diváci poprvé shlédnout před 40 lety. Pavel Kikinčuk se v ní objevil v hlavní roli studenta Vysoké školy zemědělské, a jeho postava byla jednou z nejoblíbenějších. Podle dohody měl hrát i v dalším díle, scénárista ho ale „narychlo“ poslal na vojnu. Ve druhém díle si už nezahrál.

close info ČSFD.cz zoom_in Budoucí inženýr Šimon Plánička v Slunce, seno, jahody chce zvýšit dojivost krav

Dle Kikinčukových slov je vysvětlení prosté. Prostě si nedopatřením zapsal jiný termín, ve kterém se měl objevit na scéně na konci druhého dílu během rvačky na svatbě. Jak říká, s produkcí se špatně domluvil, a když po něm byla sháňka, byl s rodiči na dovolené u berlínských jezer a natáčení jednoduše prošvihnul.

Petr Markov, který se na všech dílech scénářů podílel říká, že film, ač byl úspěšný, nevyhnul se kritice jako „příliš lidový“, a že mladý herec už v něm dál účinkovat nechtěl. Údajně se vyjádřil, že „… v takové sra*ce hrát nebude.“ To nedávno zásadně odmítnul Zdeněk Troška s tím, že je to prachsprostá letitá pomluva. Možná to bylo vytržené z kontextu, kdo ví? V každém případě u pana režiséra v nemilost neupadnul. Naopak mu dal roli v pohádce Nejkrásnější hádanka (2008) a obsadil ho s i s jeho ženou a dcerou do komedií Babovřesky (2013-2015).

V následujícím videu herec vzpomíná na natáčení, vypráví o muzikálu i svém životě:

Nejen stříbrné plátno

Pavel Kikinčuk pochází z Hradce Králové, kde se narodil 27. října 1959. Během studií na gymnáziu hrál v ochotnickém divadle a poté vystudoval JAMU v Brně. Přestože je spíš divadelním hercem, zahrál si menší role v několika známých filmech. Z televizních seriálů si ho diváci můžou pamatovat z Okresního přeboru nebo Ordinace v růžové zahradě 2 (2015-2016), kde hrála i jeho dcera – herečka Kamila.

Má ji s Jindřiškou Crhovou, herečkou, choreografkou, dramaturgyní a principálkou divadla Pluto v Plzni, se kterou se oženil v roce 1986. Kamila (*1989) provdaná Frumertová má pětiletého synka Jindříška a dvouletou Marušku. Kikinčuk je tak šťastným dědečkem, jeho žena samozřejmě šťastná babička.

K Troškovým „jahodám“ se Kikinčuk vrátil v roce 2022 ve stejnojmenném muzikálu Ondřeje Brzobohatého, který měl premiéru v Hudebním divadle v Karlíně. A tak mohl zavzpomínat jak „… tehdy byli všichni mladí a krásní“, protože, ač je stále fešák, přiznává, že čas nikoho nešetří, a tak v něm má roli Škopka. I tu si ale užívá…

