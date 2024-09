Externí autor 26. 9. 2024 clock 4 minuty gallery

Herec Pavel Liška byl dvakrát ženatý, ani jeden vztah mu ale dlouhodobě nevyšel. Dnes je podle všeho nezadaný, pro což má dobrý důvod. Velkou část svého volna totiž tráví cestováním do exotických končin. Jak ale nedávno přiznal, nové známosti by se nebránil.

Se svou první manželkou Kristýnou Liška Bokovou žil herec celkem jedenáct let. Mají spolu dospělého syna Šimona Samuela, ovšem bohužel ani společný potomek nedokázal ty dva udržet pohromadě. Rozvedli se v roce 2013.

„Náš vztah vypadal jako jedna velká pohádka. Potkali jsme se, zamilovali, měli dítě. Já byla praštěná, naivní holčička, on blázen. A dva blázni dohromady, to prostě nejde. Neumíme spolu žít, jsme moc rozdílní,” uvedla jeho exmanželka pro časopis Žena a život před časem.

Již rok po rozvodu přitom Pavel Liška našel znovu lásku v náruči herečky a zpěvačky Báry Polákové, se kterou se také oženil. Poměrně brzy po začátku vztahu se jim přitom narodila dcera Ronja, kterou po čase doplnila ještě mladší sestřička Rika.

Rozchod tutlali tři roky

Podle dostupných informací to ale vypadá, že v období narození dcer začal vztah Pavla Lišky a Báry Polákové značně skřípat. Umělec totiž velmi často vyrážel za dobrodružstvím a na svých zahraničních expedicích trávil někdy i celé měsíce.

Poláková tak byla na výchovu obou dětí nezanedbatelnou dobu sama a jak se oba dva umělci svěřili, mladší z dcer ho po návratu ani nepoznala. V roce 2021 se dvojice v tichosti rozešla a společně již jen pečují o děti.

Rozpad manželství se jim ale podařilo před veřejností utajit neuvěřitelné tři roky. Ani jeden z nich údajně nebyl připravený, aby bolavé období ze života své rodiny dokázali sdílet s ostatními.

Vybírá si ženy s krásnýma očima

Pár se měl ještě nějakou dobu snažit na svém vztahu zapracovat, a to i za pomoci odborníků. Bohužel se jim to ale nepodařilo. „Terapie přišly na řadu, když jsme se oba shodli na tom, že už bychom brzy mohli přetáhnout ten čas, kdy se dva lidé přestanou vnímat a respektovat, čímž bychom o sebe přišli definitivně. Už to u nás příliš často lítalo do červených,” přiznala herečka pro magazín Reportér.

Od té doby se zdá, že je Pavel Liška aktuálně bez partnerky. Nějaké krátkodobé známosti ale pravděpodobně v dobách, kdy zrovna nebyl ženatý, přece jen nastaly, protože před časem ho na karlovarském filmovém festivalu zvídaví fotografové deníku Blesk načapali v doprovodu neznámé brunetky, se kterou se k sobě měli.

Není bez zajímavosti, že na první pohled to vypadá, že Pavel Liška má velmi vyhraněný vkus na ženy. Všechny jeho partnerky, o kterých se veřejně ví, totiž byly spíše drobnější postavy, jemných rysů a měly kočičí oči.

Novou lásku by uvítal

O svém soukromí Pavel Liška příliš nemluví. V době pandemie koronaviru ale přiznal, že by se novému vztahu nebránil. Během času, kdy se sám léčil doma z covidu, dokonce na sociální síti zveřejnil humorný inzerát.

„Kdyby nějaká krásná holka, do 42 let, nenáročná, s láskou k přírodě, zahrádkaření, kinematografii (ne aktivně!) potřebovala kvalitní přirozené protilátky, jsem ochoten, zdarma, darovat,” uvedl s vtipem sobě vlastním.

I jako nezadaný muž má ale stále co na práci. Kromě jeho uměleckých aktivit se velmi přátelí s hercem Janem Révaiem, po jehož boku podniká dlouhé výlety na motorce a také již zmíněné zahraniční expedice.

Během výprav si kolikrát prožili i skutečně mezní situace. Na Papui Nové Gvineji se například potkali s kmenem místních domorodců, kteří nebyli příliš přátelští. Podle hercových slov mezi nimi dokonce mělo dojít k potyčce.

Zdroje: Blesk.cz , Prima Ženy , Blesk.cz