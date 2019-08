Pavel Mang: Vašek z Cirkusu Humberto mu vzal dětství, na herectví zanevřel

Dětský herec Pavel Mang, jehož si pamatujeme ze seriálu Cirkus Humberto, divákům učaroval nejen svou ohebností, ale také roztomilou jemnou tváří a očima jako andílek. Když se k tomu přidal dojemný osud Vaška Karase, kterého ztvárnil, byla z něho hvězda velkého formátu.

Režisér František Filip dlouho nemohl najít vhodného chlapce, který by Vaška dokázal věrohodně zahrát. Osmiletého Pavla na konkurz zavedl jeho trenér gymnastiky. Po ukázce několika přemetů měl režisér jasno: Pavel byl "Vašek" jako vyšitý.

Natáčení se táhlo dva roky a nepříznivě ovlivnilo Pavlovu docházku ve škole. Pavel to však tehdy vnímal jako velké dobrodružství. S výpravou se dostal i do Polska k moři, kde ho oslnily plachetnice. Na popud bodrých námořníků vyšplhal na stěžeň, čímž vyvolal ve štábu naprostou paniku. Uhlídat malého neposedu nebylo snadné. Nikdo si nemohl být jistý, zda Pavla náhodou nenapadne vlézt do klece k tygrům.

Odloučení od školy ale znamenalo také přerušení kontaktů se spolužáky. Po většinu času se malý Pavel pohyboval mezi dospělými. S láskou dodnes vzpomíná na svého filmového otce Petra Haničince, od něhož se prý naučil jadrnou češtinu. Komunikace s vrstevníky mu ale chyběla a velmi těžko se do ní po návratu do školy zase vpravoval.

Když se proslavil coby Vašek, dostával stohy milostných dopisů a lidé ho na ulici objímali. Všichni mu říkali, jak je nadaný a že z něho jednoho dne bude velký herec. Pavel se domníval, že má dveře na konzervatoř otevřené dokořán, a tak bral přijímačky jen jako formalitu. Odříkaným monologem ale neoslnil a na školu ho nevzali.

Pavlovi připadalo, že tím zklamal mnohá očekávání, a začal se stahovat do sebe. Vystudoval obchod a pokleslo mu sebevědomí. Filmové role se nadobro přestaly sypat, když mu bylo 18 let. Jako mladý muž už režiséry nezajímal. O někdejší dětskou hvězdu se pokusily deprese.

"Nebyl jsem schopný vyjít mezi lidi, začal jsem mít problémy s komunikací," přiznal Pavel v pozdějším rozhovoru. "Pokračovalo to tím, že už jsem ani nebyl schopný navštívit úřad a cokoli vyřídit."

Depresivní stavy se snažil zahánět alkoholem, ale tím se jen rychleji potápěl ke dnu. Nakonec si s pomocí informací na internetu naordinoval vlastní terapii a naučil se vycházet stresovým situacím vstříc.

Vnitřní problémy se mu tím podařilo nadobro překonat. S kamarádem v Praze založil obchod s hodinkami, oženil se s paní, která už měla z předchozího vztahu holčičku, a žije spokojený rodinný život kousek od Berouna. Dnes je rád, že se na konzervatoř nedostal. Uznává, že dobrých hereckých příležitostí je málo, a kdyby se jako herec nedokázal prosadit, aniž by vystudoval něco jiného, znamenalo by to trable na celý život.