V dětství byl hereckou filmovou hvězdou a všichni ho na ulici poznávali. Hrál v jednom z nejlepších seriálů osmdesátých let. Profesionálním hercem se ale nestal, vystudoval obchodní akademii a vyzkoušel si roli starosty. Dnes říká, že populární seriál nenáviděl, protože mu natáčení vzalo dětství.

Dětský herec se narodil 7. června 1978 v Praze. Věnoval se od malinka gymnastice a snil o sportovní kariéře. Ve svých osmi letech získal hlavní roli v úspěšném českém seriálu, který se natáčel v letech 1986–1988. Roli získal právě díky svému sportovnímu nadání.

Chlapec byl žákem sportovně zaměřené školy, měl sice každý den tréninky, ale gymnastika ho bavila. Aktivně se účastnil závodů, ze kterých si pravidelně vozil. Právě jeho pohybový talent z něj udělal jasného kandidáta na jednu z hlavních rolí. Pro roli Vaška Karase byl jasnou volbou.

Poprvé byl výpravný seriál odvysílán v roce 1988 a představitel malého Vaška se stal dětskou filmovou hvězdou. Děti mu záviděly, že je slavný a hraje v televizi. On záviděl dětem normální život. Nechtěl předvádět akrobatické a gymnastické kousky před kamerou, ale snil o olympiádě.

„Záviděl jsem, že nemohu být ten kluk, co normálně lítá venku, zlobí, někde třeba rozbije okno. Jako dětský herec jsem na sebe musel dávat pozor, pořád mi to někdo připomínal. V pozdějším věku se to ve mně různě „mlelo“, prožíval jsem i období sociální fobie, kdy jsem odmítal chodit mezi lidi – prostě občas ti vnitřní démoni i zvítězili,“ přiznal bývalý herec.

Na konzervatoř se nedostal

Po obrovském úspěchu v seriálu Cirkus Humberto, přišly další nabídky na natáčení. Zahrál si například ve filmu Třetí táta (1988), Démantový déšť (1990) nebo Arabela se vrací aneb Rumburak králem Říše pohádek (1993).

Přestože účinkoval i v Národním divadle, na konzervatoř ho nikdy nepřijali. Nakonec vystudoval obchodní akademii a se světem filmu se nadobro rozloučil. Později si uvědomil, že místo skvělých vzpomínek na léta u filmu, má v sobě smutek a lítost. Dokonce musel vyhledat pomoc terapeuta.

„Požádal jsem tehdy o pomoc psychologa, časem se mi vše podařilo zvládnout, hodně věcí jsem si uvědomil, a to byl krok k pochopení a uzdravení. Měl jsem kliku, v Česku i ve světě je mnoho dětských hvězd, které dobře nedopadly – ať jde o drogy, alkohol, psychické problémy. Je evidentní, že herectví je pro děti zápřah a změní jim vnitřní život. Obecně děti a práce, to je myslím velmi špatné spojení,“ promluvil herec po letech pro Týdeník 5plus2.

Konečně normální život

Bývalá hvězda se odstěhovala do Berouna a začala žít obyčejný život. Pracuje jako manažer kontroly a kvality v bezpečnostní agentuře. Potkal svou životní lásku, se kterou založil rodinu. Humorné bylo, že když se seznámili, neměla vůbec tušení, že je slavný herec.

Dnes už se vyrovnal se svou minulostí, je z něj spokojený a šťastný muž. Stal se starostou v malé obci Trubín na Berounsku, kde s rodinou žije. Poznali jste Pavla Manga, který se stal v dětství hvězdou díky seriálu Cirkus Humberto?

