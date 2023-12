Se svýma modrýma očima, širokým úsměvem a neuvěřitelnými artistickými kousky okouzlil celou republiku. Zdálo se, že jeho hereckou kariéru nic nezastaví. Stal se však opak. Pavel Mang na tuto profesi zanevřel. Měl pocit, že mu role Vaška vzala jak soukromí, tak kus dětství.

Pavel o kariéře herce až do svých osmi let nikdy neuvažoval. Byl nadšený z gymnastiky a představoval si, že jednou vyhraje olympiádu. Psal se rok 1986, když mu jeho tehdejší trenér ze sportovní školy nabídl, aby zkusil konkurz do připravovaného seriálu Cirkus Humberto režiséra Františka Filipa. Toho drobný blonďák ihned zaujal. „Zeptal jsem se ho, zda umí salto. Pokrčil rameny a švihnul ho rovnou v kanceláři. To mi vyrazilo dech,” vzpomínal tvůrce v rozhovoru pro Topstar magazín.

Od této chvíle se Pavlovi obrátil život naruby. Vše se podřídilo seriálu. Stranou šla jak škola, tak kamarádi. Na natáčení strávil dva roky. Zpočátku byl ze světa filmu nadšený, postupem času však pochopil, že být slavný přináší také nevýhody. „Jel jsem v metru a nějaká babička se mi vrhla kolem krku a nechtěla mě pustit. O stozích milostných dopisů a zájmu dívek ani nemluvím,” řekl Mang pro iDnes.cz.

Démon herectví

Po skončení natáčení šel chlapec z role do role. Až do roku 1996 se objevil v devatenácti snímcích. Pak se však stalo něco nečekaného. Nezvládl přijímací zkoušky na konzervatoř. „Podcenil jsem přípravu. Jediné, co jsem udělal bylo, že jsem se nabifloval monolog a ten jsem odříkal jako básničku. Porota mi proto doporučila, ať to zkusím za rok. Já se tam však už nikdy nevrátil.”

Zdroj: Youtube

Zároveň o něho přestali mít zájem i režiséři. Pavel tak začal studovat obchod. Na první pohled se zdálo, že se z hereckého světa vymanil. Opak byl ale pravdou. Lidé ho na ulicích stále poznávali. „Začal jsem se pomalu uzavírat do sebe, nebyl jsem schopen vyjít ven. Pokračovalo to tím, že jsem nemohl navštívit ani úřad a něco vyřídit. Bylo to hotové peklo,” vzpomíná bývalý herec. Navíc obviňoval roli Vaška, že mu všechno vzala. „Místo toho, abych lítal venku a zlobil, musel jsem se chovat zodpovědně, dospěle a poslouchat na slovo.”

Svou sociální fobii nejdříve řešil alkoholem. Uvědomoval si však, že je tato cesta nebezpečná. Začal tedy hledat odborné informace na internetu, díky nimž se dokázal odrazit ode dna. Později navštěvoval terapeutku. Definitivní klid mu pomohla najít manželka Iva. Nakonec za obdobím, kdy byl hercem, udělal tlustou čáru.

Co tě nezabije…

„Sáhl jsem si na dno, ale na druhou stranu mi tato zkušenost také hodně dala. Kdybych měl erb, napsal bych si do něj Co tě nazabije, to tě posílí,” přiznává Pavel Mang. Opět se vrhl do života. Dokončil si maturitu, pracoval jako prodavač v hodinářství a elektru a s kamarádem začal dovážet kvalitní hodinky. Později se přestěhoval z Prahy do Berouna a poté do Trubína. Zde se stal v dubnu roku 2022 starostou. Funkci zastává dodnes. Zároveň pracuje jako manažer kontroly a kvality v bezpečnostní agentuře a studuje vysokou školu obor veřejná správa.

Zdroj: Youtube

„Přemýšlím, že v budoucnu bych se mohl krajské politice více věnovat. Baví mě práce s lidmi a pro lidi. Do vysoké politiky bych však nešel. Asi na to nemám povahu a také nevím, zda jsem tak dobrý herec,” směje se.

