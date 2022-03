Vzorný pionýr Pavlík Morozov prý udal vlastního otce. Skutečnost byla jiná

Vzorný pionýr Pavlík Morozov

Foto: Profimedia.cz

Na životní příběhy obyčejného člověka může i obyčejný člověk nahlížet z mnoha úhlů. „Pravdu“, která se skrývá za osudy těch, o kterých se mluví, může dobová propaganda tak nějak dle potřeby upravit, zejména z politických důvodů. Z hrdiny tak může být padouch a z padoucha hrdina nebo naopak. To platí i o mladičkém Pavlíku Morozovovi, kterému vzal život zákeřný vrah v sibiřských lesích…

Sovětský pionýr Pavlík – příběh začíná

Dne 14. listopadu 1918 se v odlehlé sibiřské vesničce Gerasimovka narodil chudým rolníkům synek. Dostal jméno Pavel Trofimovič, jeho příjmení bylo Morozov. Zanedlouho nezůstal sám, jeho matka dala život i třem bratrům. Otec se však později zamiloval do ženy z jiné vísky a rodinu opustil. Již tak chudá rodina strádala ještě víc, děti měly hlad. Jednoho dne se třináctiletý Pavlík se svým mladším bráškou Feďou vydá do lesa sbírat lesní plody, aby se zasytili. Domů se však nevrátí. Za tři dny naleznou místí obyvatelé za vesnicí jejich noži probodaná těla s rozdrcenými lebkami mezi rozsypanými brusinkami…

Sovětský pionýr Pavlík – motivy a pozadí vraždy

O vraždě dvou chlapců někde na Sibiři by se sotva mluvilo, kdyby se nestala v době sovětské kolektivizace. Rolníkům, kteří odmítli odevzdat svá pole a dobytek do kolchozu, byl majetek zabaven, byli označeni za kulaky a odvezeni na Sibiř. Někteří skončili právě v nehostinné bažinné oblasti u Gerasimovky. Lidé jim na dálné Sibiři pomáhali. Morozov, Pavlíkův táta pro ně zařizoval, lépe řečeno falšoval doklady, aby se mohli někde usadit a najít si práci. Zda nezištně či za poplatek už je jedno. Někdo ho však udal. Morozov byl zatčen, souzen a poslán do vězení. Tím „někdo“ měl být údajně jeho syn Pavlík, který proti němu svědčil u soudu. No a Pavlík je pak dne 3. září 1932 nalezen mrtev a zakrátko jsou ve vykonstruovaném soudním procesu za jeho vraždu odsouzeni a poté zastřeleni jeho dědeček a babička, bratranec a kmotr, prý odpůrci myšlenky komunismu.

Pionýr Pavlík byl vzorem sovětské mládežeZdroj: Shutterstock.com

Sovětský pionýr Pavlík – hrdina

Z Pavlíka Morozova se stal hrdina a vzor pro sovětskou komunistickou mládež. Byl oslavován jako mučedník, který byl zavražděn proto, že jako vzorný pionýr hájil myšlenku kolektivizace venkova. V několika sovětských městech mu byl postaven pomník, dostal se do učebnic, literatury písní i básní. Jako nadšený komunista se stal v době stalinismu doslova kultem a z úcty dostal jméno Pionýr 001. I v bývalém Československu nesly jeho jméno školy, ulice, náměstí.

Sovětský pionýr Pavlík – padouch

Pavlík byl hrdina až do konce 80. let, kdy Gorbačovov začal svou „perestrojku“. Tehdy se opět začal objevovat v literatuře a písních, tentokrát jako padouch. Sovětský emigrant a disidentský spisovatel J. Družnikov o něm napsal knihu Informátor 001 a označil ho zrádce svých nejbližších, který „prováděl špinavé triky“ a vylíčil ho velmi negativně. Ruská rocková skupina Krematorij (Krematorium), například, o něm nazpívala písničku, kde ho líčí jako zlého démona. A pomníky Pavlíka Morozova se začínají bourat…

Pavlík Morozov – obyčejný kluk

Už v dobách Sovětského svazu byli mnozí, kteří příběh kluka ze Sibiře brali s rezervou, ale tehdy na skutečné pravdě pramálo záleželo. Ale udělat z něho naráz démona bylo na sovětskou veřejnost trochu moc, navzdory tomu, že jako komunistická procházela reformami směrem k demokracii. Družnikova tvrzení byla později kritizována a v rámci Gorbačovovy glasnosti, tedy politice otevřenosti uveřejnila sovětská media dopis Pavlíkovy učitelky, ve kterém, kromě jiného psala, že starý Morozov byl alkoholik a svou ženu bil a otevřeně se ptala „Proč byl můj žák prohlášen za zrádce a jak se stal terčem posmrtných represí?“ Vzhledem k tomu, že se jednalo o citlivou záležitost udání a vraždy v rodině, objevily se snahy celou událost prošetřit.

V nehostinné bažinné oblasti kolem Gerasimovky lidé chudým kulakům pomáhaliZdroj: Shutterstock.com

Vyšlo tak najevo, že v Gerasimovce tehdy žádný kroužek pionýrů nebyl, což, jen tak mimochodem, místní sdělili Družnikovovi. Po letech promluvila jeho sestřenice Matryona, které bylo v době Pavlíkovy vraždy devatenáct a jíž otec byl jeho kmotrem. „Paška stále prováděl nějaké lumpárny, potloukal se kolem a sháněl něco k snědku. My jsme ho krmili a šatili, i jeho bratry. Bylo nám jich líto.“ Obyčejný kluk. A udání? Pavlík svého otce neudal. Možná v tom měla prsty jeho matka, ne však z politických důvodů, ale jen ve snaze ho pošpinit za to, že opustil rodinu. Co přesně Pavlík u soudu vypověděl, se neví, co se ale ví je, že se jen snažil chránit maminku. Vrah a motiv? „Pravdu nikdo nenajde,“ řekla pamětnice N. Kortuzová, „Kde byste ji hledali?“ Snahy o rehabilitaci Pavlíkovy rodiny nebyly úspěšné, je tak obětí nejspíš neznámého vraha, ale zcela jistě obětí jak komunistické, tak i protikomunistické propagandy.

Zdroje: www.britannica.com, www.latimes.com