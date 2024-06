Externí autor 26. 6. 2024 clock 3 minuty gallery video

Televize Nova nedávno oslavila třicet let vysílání. K této příležitosti se sešli na Barrandově její největší hvězdy, které diváci mohli sledovat právě v bouřlivých devadesátkách. Mezi nimi samozřejmě nemohl chybět ani “sporťák” Pavel Poulíček. Ten do studia vzal i svou dcerku, aby jí vše ukázal.

Pavel Poulíček začínal jako moderátor na rádiu Evropa 2, nicméně zlom u něj nastal, když se jako devatenáctiletý “zelenáč” přihlásil do konkurzu do nově vznikající komerční televize. Nova byla pro všechny novinkou, a tak nikdo moc nevěděl, co od celého vysílání očekávat. Dnes již víme, že tehdy měl Poulíček čest být u vznikajícího fenoménu, který letos oslavil třicet let.

Tehdy netušil, že to pro něj bude taková životní etapa, jako student žurnalistiky to bral jako bezva brigádu. Nakonec z toho byla “brigáda”, která trvala patnáct let. Poulíček vyfasoval v hlavní večerní zpravodajské relaci sportovní rubriku, o kterou se dělil s kolegou Václavem Tittelbachem.

Usnul během přímého přenosu hokejového zápasu

Kromě toho komentoval fotbalové zápasy i hokejové, v roce 1999 měl to štěstí, že se dostal ke komentování hokejového mistrovství světa, které se odehrávalo v Norsku a odkud si čeští reprezentanti přivezli zlaté medaile. Pro Poulíčka to tehdy byl velký zážitek.

Dnes již vtipnou vzpomínkou, tehdy ovšem příhodou, která zaváněla velkým průšvihem, bylo to, když se mu jakožto komentátorovi podařilo usnout během přímého přenosu NHL. Televize Nova v tu dobu měla práva na vysílání prestižní americké hokejové ligy a Poulíček z toho měl tehdy velké oplétačky. Dnes se tomu už směje.

Nicméně aby toho neměl málo, Nova mu nadělila i vlastní soutěžní pořad s názvem Kolotoč. Ten se vysílal v letech 1996-2003 a kromě Pavla Poulíčka, který její moderování odstartoval se na těchto pozicích vystřídali i Honza Musil nebo sourozenci Gondíkovi, aby ji symbolicky zakončil znovu Pavel Poulíček.

Coby moderátor Kolotoče a “novácký sporťák” se nesporně zapsal do paměti mnoha televizních diváků. Nabízelo se tedy pozvat i tuto tvář z devadesátek na oslavu narozenin televize, která mu změnila život. A na Barrandov nevyrazil Pavel Poulíček sám, na speciální událost s sebou vzal i svou manželku a dceru.

Dcerka roste do krásy, vzal ji do studia jí vše ukázat

„Dceři bude jedenáct let, takže ta absolutně nechápe, ale samozřejmě už to za ten svůj krátký dětský život nějak poznala pochopila. V nějakých souvislostech jí to někdo říkal nebo se jí to snažili vysvětlit. Návštěva tohohle vysílání s ní byla cílená právě proto, aby to celý pochopila, o co šlo. Aby tomu tak nějak porozuměla a aby se o této profesi letmo něco za ten večer dozvěděla,” vysvětloval Poulíček v rozhovoru pro Blesk.

Malou Sofii má Pavel Poulíček s manželkou Petrou. Narodila se v roce 2013 a jak můžeme sledovat, dívenka roste do krásy. Sofie má dlouhé blond vlasy po mamince, v obličeji je to ale celý táta. Na fotografii celé rodinky ze speciálního dne se podívejte v naší galerii.

