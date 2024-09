Externí autor 27. 9. 2024 clock 4 minuty gallery

Pavel Poulíček (50) byl naprostou televizní ikonou v 90. letech a na přelomu tisíciletí. Uváděl Sportovní noviny, byl moderátorem úspěšného pořadu Kolotoč a několikrát zvítězil v anketě oblíbenosti TýTý. Byl dvakrát ženatý a my jsme našli jeho svatební fotku. Takhle mu to slušelo.

Svoji slávu dokázal ustát

Pavel Poulíček byl předurčený k tomu, aby zářil na televizních obrazovkách. Nejdříve začínal v rádiu. Tehdy se psal rok 1991 a Pavel dělal moderátora Evropy 2. Nevydrželo mu to ale dlouho a už v roce 1993 přešel do Frekvence 1. Vystudoval novinařinu na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy.

V roce 1994 nastal zlom v jeho kariéře. Začal totiž moderovat Sportovní noviny a to mu vydrželo až do roku 2009. S odstupem času na toto období vzpomíná hrozně rád a moc dobře si uvědomuje, že něco takového se v dnešní době jen tak někomu nepoštěstí. Tenkrát byla totiž televize jediným zdrojem zábavy, což se s příchodem sociálních sítí změnilo.

„Už je to dlouho. Je to historie, která si myslím, že se nikomu už nepoštěstí, protože tehdy televize byla jediný zdroj nějakého přenosu, nebyly sociální sítě, nebyl internet. A tehdy televize vládla všemu a Nova přišla s nějakým zajímavým konceptem, který byl geniálně vymyšlený. My jsme se do něj zapojili a stali se toho součástí a já jsem rád, že jsem u toho mohl být," nechal se slyšet v rozhovoru pro ŽivotvČesku.cz.

Další velký úspěch přišel se zábavným pořadem Kolotoč, který je pro mnohé lidi naprosto legendární záležitostí. Kolotoč uváděl v letech 1996 až 1999 a 2000 až 2003. Svým neotřelým humorem a laskavým srdcem si získal statisíce lidí po celo České republice. Tím si také vysloužil několik cen TýTý, ve které diváci hlasovali pro svého televizního oblíbence. Sláva mu zkrátka nikdy nestoupla do hlavy.

„Pořad běžel na obrazovce každý den v čase, kdy se dnes vysílá Ulice a měl obrovskou sledovanost. Uváděl jsem ho celkem šest let. A pořad v tu dobu běžel proto, protože se líbil a já jsem za to rád. A řekněme, že díky tomu, že lidé si ho oblíbili, se stal nějakou součástí televizní historie," řekl o zábavném pořadu Kolotoč. Co se týče jeho osobního života, i tam nalezl štěstí.

Dvě svatby a jeden rozvod

Pavel Poulíček se poprvé ženil v roce 2002, kdy si bral za manželku modelku Martinu. Jejich manželství vydrželo pouhé čtyři roky a následoval rozvod, se kterým se velmi těžko srovnával. „Život zkrátka přináší krásné i méně krásné chvíle," řekl tehdy smutně moderátor iDnes.cz.

„V našem manželském vztahu nejsou věci tak, jak by měly být. Ale je to citlivá věc, o které lépe nemluvit," zůstal taktní. Žádost o rozvod přišla ze strany Martiny, která uvedla, že mezi nimi vyprchala láska. O tři roky později v roce 2009 se moderátor rozhodl, že opustí TV Nova, která stála za jeho raketovým vzestupem.

„Po určité době si chcete dělat věci po svém a pak máte pocit, že už dál nikam nejdete a nerostete. Zjišťujete, že v prostředí, ve kterém jste, vás nic nečeká. Vadnete a vadnete. Je pak potřeba se restartovat a hlavně se umět rozhoupat. Za sebe říkám, že to byla nutnost změny," okomentoval svůj odchod.

V chomoutu to Poulíčkovi sekne

Podruhé se ženil Pavel Poulíček v roce 2012 a vzal si za ženu opět blondýnku a půvabnou dámu Petru. O rok později přišla krásná novina. Pavel Poulíček s Petrou čekají svého prvního potomka. „Zatím se mi vstává docela dobře, ale bohužel tak budím i svou ženu. Brzy to ale bude jedno, v kolik hodin budu vstávat, protože čekáme první dítě," řekl deníku Blesk.cz.

Bývalý sporťák se téhož roku v březnu stal hrdým otcem. Jeho manželka mu přivedla na svět krásnou dceru Sofii. „Sofinka má 52 centimetrů a váží tři kila třicet. Je nádherná," řekl Super.cz. Poulíček se naposledy ukázal na 30. narozeninách TV NOVA, na kterou nedá dopustit, ale zároveň mu práce v televizi a médiích nechybí.

„V současnosti mám na starosti televizi Golf Channel, a to po stránce programové, vysílací a celkové její řízení. Je to vlastně tematická americká stanice zaměřená na golf. Jsme členem skupiny NBC Universal. Dále se věnuji marketingu a PR v hokejovém Dynamu Pardubice a organizuji golfové turnaje European Tour v Česku. To všechno je součástí skupiny D+D pana Petra Dědka. Pracuju s ním mnoho let" řekl Pavel Poulíček o své současné profesi. A vy se nyní můžete podívat do galerie, jak mu to slušelo v den svatby.

Zdroje: Vlasta.cz, ŽivotvČesku.cz, iDnes.cz