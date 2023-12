Narodil se v září roku 1974 a diváci si ho pamatují jako skvělého moderátora Sportovních novin. Tehdy ušatý mlaďoch však dnes, ve svých 49 letech, vypadá líp než zamlada.

Ušatý klučík

Pavel Poulíček začínal jako moderátor v rádiu. Na Evropě 2 byl podle všeho spokojený. Přesto cítil, že je potřeba neusnout na vavřínech a neustále na sobě pracovat, a tak se 4. února 1994 zúčastnil konkurzu právě začínající televize NOVA.

Pavlovi bylo tehdy pouhých 19 let a prvním rokem studoval žurnalistiku. Ačkoli doma často slýchával, že práce moderátora je dobrým koníčkem, nikoliv pořádným zaměstnáním, Pavel šel hlava nehlava za svým snem.

Jeho "brigáda" se nakonec protáhla na několik dlouhých let. Poté, co úspěšně absolvoval konkurz v televizi NOVA, začal spolu s Václavem Tittelbachem moderovat Sportovní noviny. S Tittelbachem se staly ikonami všech sportovních údálostí, které televize NOVA vysílala.

Kromě Sportovních novin jsme Pavla mohli zaslechnout jako komentátora fotbalových přenosů, kde s nahledem i humorem sobě vlastním doslova exceloval. V roce 1999 si zkusil i komentování hokejového Mistrovství Světa v Norsku.

Čeký tým tehdy získal zlatou medaili, což pro Poulíčka znamenalo jedinečný zážitek. Pavel ale neusnul na vavřínech a stal se moderátorem oblíbeného nováckého pořadu Kolotoč. V tomto zábavném pořadu museli tři soutěžící hádat písmena známého pořekadla nebo pranostiky.

Za každé správné písmenko pak získali bod, jehož počet mohli navýšit otáčením kolotoče, nebo v opačném případě zbankrotovat. Na konci si každý vítěz losoval obálku s výhrou. Poulíček v Kolotoči ukázal nejen moderátorský um, ale také svou lidskost.

Co dělá dnes

Pavel Poulíček působil jako moderátor Sportovních novin úctyhodných patnáct let. Poté se rozhodl z mediálního světa odejít. Přesto na moderování Sportovních zpráv nikdy nezapoměl. Sportovní noviny změnily jeho život od základů a udělaly z obyčejného kluka uznávaného moderátora.

Co tají Pavel Poulíček před svou dcerou?

Na své působení v televizi Pavel vzpomíná rád. "Díky televizi jsem nasbíral velké množství zkušeností, které bych jinde neměl šanci získat," uvedl Poulíček. Za svůj největší pracovní průšvih považuje, když se mu podařilo zaspat jednu třetinu NHL.

Tehdy se na televizi NOVA vysílal Stanley Cup. Je to už několik let zpět, ale tehdy celá jedna třetina byla bez českého komentáře. Pavel z toho měl tenkrát docela velký průšvih, dnes už na to ale vzpomíná s úsměvem.

Dnes se Pavel ve světě médií už nevyskytuje. "Nyní se věnuji práci, která se nijak neslučuje s tím, co jsem dělal v minulosti. Svět médií mě absolutně nezajímá. Mám na starosti marketing ve firmě, která se zabývá pořádáním největšího golfového turnaje na evropské tour v České republice. Jedná se o největší turnaj ve střední a východní Evropě, větší není už ani v Rusku," uvedl Poulíček.

Z ušatého mladíka se stal muž, který konečně dělá, co ho opravdu naplňuje. Ačkoliv v obličeji vypadá pořád mladě, jeho život se od dob Sportovních novin značně proměnil. Mihl se v pořadech jako Máme rádi Češko či MasterChef, návrat do televize ale neplánuje.

