Oblíbený pohádkový princ Pavel Trávníček byl jako mladý muž idolem mnoha dívek i žen. Stal se prototypem toho správného chlapa do života a nejedna z dam by ho ráda měla doma. A teprve nedávno vyplula na povrch informace, že měl románek s jednou zpěvačkou. Poznáte, o koho se jedná?

Bylo to zrovna v době, kdy se Trávníček proháněl lesy a hledal v nich Libušku Šafránkovou, coby lukostřelce, který dokázal sestřelit dravého ptáka. Až donedávna nikdo netušil, že v ten čas randil se známou zpěvačkou.

Jeho tehdejší láskou byla o čtyři roky starší zpěvačka, která se proslavila tím, že vystupovala spolu se svou sestrou. O tom, že Trávníček byl v tu dobu zamilovaný až po uši do umělkyně řeckého původu, neměl donedávna nikdo ani ponětí. Zpěvačka tuto skutečnost odhalila na své sociální síti až po padesáti letech.

Největší popularity dosáhlo řecké duo v sedmdesátých a osmdesátých letech. V tu dobu je znal téměř každý. O vztahu známého herce a populární zpěvačky ovšem neměl nikdo ani tucha.

Romantika se vším všudy

„No tak jo, když už jsem to prozradila, ať je veselo. Tohle bylo v době, kdy se právě natáčela Popelka,“ napsala umělkyně pod fotografii, kde jsou s Trávníčkem v romantickém objetí a on ji líbá do vlasů.

Jejich cesty se ale po čase rozdělily, a tak i jejich osudy jsou zcela rozdílné. Řecká umělkyně se provdala za švédského hudebníka, manželství ovšem bylo bezdětné a vydrželo pouhý jeden rok.

Zato princ Trávníček stanul před oltářem rovnou čtyřikrát a ze svazků má tři děti. Milenci se tehdy seznámili v podstatě díky Vladimíru Menšíkovi. Sestry jely zrovna tour po Československu a narazili na něj v jednom z hotelů. „No já tam hraju prince a tady Pavlík podkoního,” zavtipkoval známý šprýmař Menšík, když sestrám vysvětloval, kdo má v pohádce jakou úlohu.

„To, že Pavel Trávníček hraje prince, jsem samozřejmě věděla. Bylo to v době, kdy jsem s ním velmi intenzivně kamarádila,“ zavzpomínala zpěvačka v knize, která je biografií obou sester.

„Pavlík byl tehdy princem v rozpuku a byl přesně takový, jak ho na plátně v Popelce vidíme dodnes. Byli jsme zamilovaní a jezdili jsme spolu i na koně, protože se k roli musel naučit dobře jezdit, a tak jsem se občas učila s ním,“ popisuje dál umělkyně vztah s pohádkovým princem.

Kdo je tedy ona záhadná žena?

„Byla to těžká romantika se vším všudy, která ovšem netrvala dlouho. Přece jen jsme byli hodně, hodně rozdílní...“ uzavřela nostalgické vzpomínání na dávnou lásku.

Zpěvačkou na úvodní fotografii je Martha Elefteriadu. Česká zpěvačka řeckého původu, která se proslavila spolu se svou sestrou coby duo Martha a Tena. Obě dívky se do Československa dostaly díky svým rodičům, kteří prchli kvůli občanské válce. Jejich maminka ovšem velmi brzy zemřela, a tak se ocitly v dětském domově pro řecké děti v Ivančicích.

