V říjnu oslavil své čtyřiasedmdesáté narozeniny. Dnes může hrát moudré krále nebo rádce a na hruď si připnout skutečný řád – tedy medaili Za zásluhy I. stupně. Poseděl si na nejednom pohádkovém trůnu, ucházel se o krásné princezny i hodné prosté dívky. Poznáte ho podle pohádek, ve kterých hrál?

Z pohádky do pohádky

Poprvé se do pohádkového paláce náš Jiří, tak mu budeme prozatím říkat, aby se nám princové nepletli, dostal po vystudování JAMU. Královské komnaty opustil před necelými třiceti lety jako bratr krásné princezny Mahuleny, kterou se do světa vydává hledat zamilovaný princ v podání Jana Čenského, aby splnil její tři přání a stala se jeho paní ve Snu o krásné panně.

V pohádce O myrthové panně, která vypráví o princi z kouzelné země Porcelánie, který nepoznal lásku, hraje náš Jiří postavu Dominika, do role prince byl obsazen Michal Dlouhý. V další, o království, kde nevládne pořádek s názvem O princi, který měl o kolečko navíc, mu připadla postava admirála. Pojednává o nepohodlném následníku trůnu Ludvíkovi, jehož roli svěřil režisér Vladimíru Dlouhému, který se vzbouří proti hlouposti a strachu. Kraloval tam Vladimír Brabec.

Ještě než se dostaneme k princům, které hrál náš Jiří, máme tu vyprávění o vesnici, kde se dařilo hlouposti, kořenářce Madlence v podání Mileny Dvorské coby Kouzelnici od Křídového potoka a synovi rychtáře Cyrilovi v podání našeho Jiřího. Jdeme dál. Vzpomenete si na starobylý hrad Bedrník, strašidlo Peprníka (Josef Dvořák) s kouzelným mlýnkem, paní Voršilu (Iva Janžurová) a její neteř Amálku v pohádce Jak se mele babí hněv? Amálka má svého vyvoleného Miloně, kterého si chce vzít a trošku se to zamotá, jak to v příbězích bývá. Hrála ji Dáda Patrasová a jejího milého náš Jiří.

Troška pekelného povídání

Do pohádek patří pekelníci, do pekla se za trest pro svou nafoukanost dostane i náš Jiří coby mládenec Kája Fousek, a to v Tanečku přes dvě pekla. V pohádkové písničce se ocitne mezi čertíky a rozpustilými čerticemi, které se ho snaží napravit. Co čert nechce, do jedné se zamiluje a jako napravený mládenec se s ní vrátí na zem.

V milé pohádce Kalhoty od krejčího ze Lhoty hrál čerta Václava, který se vypraví dělat lidem peklo na zemi. Věří, že se svou hloupostí nechají navést ke špatnostem. S mládencem Ondrou (Jan Hartl), který věří v dobro, uzavřou sázku, kdo má pravdu a vypraví se do Zadní Lhoty pokoušet přihlouplé radní a neméně hloupého starostu. Jelikož jsme v pohádce, čert prohraje, vítězí dobrota a chytrost.

Náš Jiří princem

Byl jednou jeden zámek, kde si všichni rádi hráli… Tak začíná Princezna na klíček, která se narodí královským rodičům v podání Petra Nárožného a Ivy Janžurové. Krásná princezna Mařenka (Světlana Nálepková) je natahovací jako hračka, ale dospívá, zamiluje se, nastávají starosti… Mezi urozenými pány zachránci je Růžový kavalír. Není jím nikdo jiný než náš Jiří. V jiné pohádce, a to Jak Vojtěch do ohně skočil sice hraje prince Radana, princeznu Hortenzii, která zmizí v krbu, protože odmítne Krále ohně, zachrání sluha, který je do ní zamilovaný.

Jako princ František II. Aurelián si vybere v Sedmi sestřičkách, které se vydávají do světa, z nich tu nejstarší, nejkrásnější a nejšikovnější – Dášu Veškrnovou alias Fanynku. Víte, že hrál i prince Bajaju? A to v O chytrém Honzovi v podání Petra Nárožného, který se vypraví zabít draka Kvadráta a vysvobodit čtyři princezny. Pomůže mu spolu s Oldřichem Víznerem – princem Banene. Aby si jako princ Kristián získal srdce namyšlené princezny (Hana Maciuchová) v pohádce O brokátové růži a slavíku z perleti na motivy H. Ch. Andersena musí se, stejně jako v té od známého pohádkáře, převléknout za pasáčka vepřů a vyloudí výměnou za zlato na princezně deset polibků.

Poslední tři princové, poslední tři nápovědy

Jestli jste až dosud neuhodli jméno našeho Jiřího, poslední tři princové vás nenechají na pochybách. Pohádka Sněženka a Růženka je na motivy pohádky bratří Grimmů, náš Jiří hraje prince Michaela. Převlečení za chasníky on a jeho bratr Andreas potkají dvě sestry, prosté dívky, které jim poví o diamantovém dole starého trpaslíka. Tentokrát ušlechtilí bratři nezachraňují dámy svého srdce, od zloby je zachrání láska zmíněných panen.

Ve velmi známé a oblíbené pohádce si náš Jiří zahrál dvojroli. Jako princ Jaroslav se vydává hledat své ztracené bratry – staršího Jindřicha a své dvojče Jaromíra, kteří se zamilovali do tajemné krásky z portrétu, princezny ze Země démantových skal. Také půvabná Libuška Šafránková v ní hraje dvě princezny, Milenu a princeznu ze skal. I kdybyste tuto pohádku Třetí princ neznali, víte, že své bratry splněním tří úkolů z prokletí zachrání.

Do Libušky se zamiluje ve své úplně první a jeho nejznámější pohádkové roli. Nepotřebujete ani nápovědu. Kdyby přeci jen, je to sova Rozárka, střevíček a tři oříšky. Víte, že jsou pro Popelku. A také víte, že náš Jiří z titulního obrázku je Pavel Trávníček (*26. října 1950), princ z pohádky Tři oříšky pro Popelku.

close info Profimedia / Profimedia zoom_in Pavel Trávníček v červnu 2024

Zdroje: paveltravnicek.cz, www.vlasta.cz, www.csfd.cz