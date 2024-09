Externí autor 27. 9. 2024 clock 3 minuty gallery

V Česku snad není více oblíbený princ než právě Pavel Trávníček. Pokud byste se ovšem chtěla stát jeho princeznou, máme bohužel špatnou zprávu. Jeho srdce už nějakou dobu patří o pětatřicet let mladí Monice. Brali se v roce 2015 a veselka to byla vskutku honosná.

S o mnoho let mladší Monikou se herec a dabér seznámil v době, kdy na televizních obrazovkách běžel pořad DO-RE-MI, který pohádkový princ moderoval. Jeho budoucí manželka se tam tehdy přihlásila jako soutěžící.

Vzali se až po několika letech. Pro Trávníčka se rozezněly svatební zvony už počtvrté, zatímco pro jeho nastávající Moniku to bylo zvonění první. Jejich velký den byl naplánovaný do nejmenšího detailu a o velkolepé okamžiky skutečně nebyla nouze.

Rolls-Royce a vrtulník

Snoubenci si řekli své „ano” v roce 2015. Hercovi přátelé si přáli vidět nevěstu v kočáře taženém koňmi, stejně, jako tomu bylo v oblíbené pohádce s Popelkou. Monika je ovšem nevěsta moderně smýšlející, a tak živé koně vyměnila za ty pod motorem. K oltáři dorazila v bílém autě značky Rolls-Royce.

Trávníček pak zvolil Rolls-Royce neméně pompézní, jeho auto mělo barvu zlatou. Co tomu všemu předcházelo by si ovšem běžný smrtelník na svatbě uměl asi jen málo představit. Než totiž milenci nasedli do svých aut, přiletěli vrtulníkem.

Na takovéto velké události samozřejmě nesměli chybět ani hvězdní hosté. Mezi nimi byla například Kateřina Kornová, Václav Upír Krejčí nebo Marcela Holanová, které se dokonce poštěstilo tak, že když nevěsta házela kytici, byla to právě ona, kdo ji chytil.

Celá akce se konala v naprostém utajení a bez pozvánky jste se na ni nedostali. Snoubenci si vybrali pro svůj velký den krásné místo, lásku až nadosmrti si slíbili v Letohrádku sv. Vojtěcha na Vysočině.

Čtyři svatby a jeden utajený syn

Jak jsme si pověděli už výše, Trávníček si vedl před oltář už čtvrtou nevěstu. Předtím byl ženatý s herečkou Simonou Stašovou, baletkou Evou Štafkovou a (do té doby) naposledy s provozní divadla Skelet Lucií Vrbovou.

Co se dále o jeho vztazích ví, je to, že s režisérkou Helenou Dytrtovou sice do manželství nevstoupil, nicméně s ní počal syna Pavla. Ten se o tom, kdo je jeho biologický otec dozvěděl až když mu bylo dvanáct let. Dnes spolu mají hoši ovšem výborný vztah, a dokonce se spolu objevili i na jednom jevišti.

„Moniku si chci vzít, protože plánujeme rodinu a chci, abychom byli manželé,“ prozradil tehdy herec v jednom rozhovoru, když na něj prasklo, co chystá. O rodinu se pak novomanželé skutečně pokoušeli, bohužel se to neobešlo bez komplikací. Monika několikrát potratila a byla z toho velice smutná.

V roce 2016 se ovšem už mohli radovat ze synka Maxmiliána. „Narodilo se nám v 19:21 naše největší štěstí syn Maxmilián Trávníček – 3,21 kg a 50 cm. Všichni jsme v pořádku a hlavně šťastní. Tatínek byl i u porodu,“ napsala tehdy na svou sociální síť neuvěřitelně šťastná novopečená maminka.

