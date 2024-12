Šíp PLUS

Herec Pavel Trávníček je proslulý tím, že hrál role princů, nejznámější je nepochybně princ ze Tří oříšků pro Popelku. Nicméně se ukázalo, že krom několika manželství a rozvodů má Pavel Trávníček i nemanželského syna, jehož existenci dlouho tajil.

Neobyčejný osud

Jako dítě ho znali mnozí, vystupoval totiž jakožto zrzavý chlapec v reklamě na kečup. To mu bylo pět let.

Když mu bylo sedm, na letním táboře s dostal k bulvárním novinám, z nichž se díky článku dozvěděl, kdo je jeho táta. Na svou reakci později vzpomínal:

„Brečel jsem, mamka pro mě musela přijet. Pak to ustalo.“

Adresu svého otce získal až o pět let později, když mu ji poskytla spolužačka, která v okolí Pavla Trávníčka bydlela. Chlapec se svému otci ozval a od té doby se začali vídat.

Pavel Dytrt, jak zní jméno malého zrzavého klučíka, je synem režisérky a dabingové herečky Heleny Dytrtové, která s Pavlem Trávníčkem prožila románek. O tom, kdo je jeho otec, neměl dlouho ani tušení. Díky matce přilnul k filmovému prostředí zcela přirozeně.

Žít přítomností

Helena Dytrtová se o podrobnostech vztahu s Pavlem Trávníčkem příliš nevyjadřuje, odmítla dokonce pozvání do pořadu 13. komnata.

Ale ať už byly okolnosti rozchodu jeho rodičů jakékoliv, Pavel mladší má v současnosti zcela jasný názor a neváhá ho vyjádřit:

„Je třeba zapomenout na minulost, nějaké věci, které byly. To stejně nikdo nevrátí. Žít přítomností, která je. Je rozhodně třeba ten vztah podporovat a budovat.“

Dnes mají oba dva muži přátelský a korektní vztah. Jsou v kontaktu, a dokonce i společně hráli v divadelní komediální inscenaci Vysoká hra, v divadle v Jaroměři.

Pavel Dytrt se dokonce svěřuje, že když je ve vztazích a pochybách, tak se obrátí na svého tátu pro radu a pro ujištění:

„Když mám nějaké trable, volám tátovi. Hlavně v lásce mi dokáže poradit. Ukazuju mu své přítelkyně, aby mi je schválil. Vždycky řekne, že jsou pěkné, ale že jich ještě bude hodně. A to mi opakuje i ve chvílích, kdy těžce rozdýchávám rozchody.“

Nosil sice původně příjmení Dytrt, ale později přijal příjmení otcovo.

Přes nelehkou minulost

Ať už pro to, že je „Kečupák“ z reklamy, pro to, kdo je jeho otec, nebo prostě jen tak, Pavel mladší si zažil svůj díl šikany:

„Začalo to psychickou, klasické posměchy, že jsem byl zrzavý, nejmenší, měl jsem problémy s pletí, pak to zacházelo do fyzična. Zavírali mě na záchodech, nebili mě, ale byly tam časté výhrůžky.“

Přes svoje trápení se dokázal přenést, i když na něj nikdy nezapomněl.

Ačkoliv se Pavel mladší objevil v několika inscenacích, věnuje se také režii a cení si možnosti dělat herce a dabéra, vzdělání má zcela praktické: je vyučený truhlář. Přesto ale má blízko k uměleckému hereckému prostředí, ostatně má na to geny z obou stran.

Složité rodinné poměry

Než našel lásku svého života, zkusil Pavel Trávníček štěstí v manželství několikrát. Jeho první manželkou byla baletka Eva Štefková, se kterou měl syna Adama.

Potom se znovu oženil s herečkou Simonou Stašovou, s níž se po čase opět rozvedl. Následující jeho manželství s produkční Lucií Vrbovou vydrželo půl roku.

Čtvrtou manželkou Pavla Trávníčka se stala divadelní manažerka Monika Fialková, se kterou má syna Maxmiliána narozeného v roce 2016.

Pavel mladší tak má hned dva nevlastní sourozence, bratry. S Adamem sice není v kontaktu, ale s Maxmiliánem vychází velmi dobře. Když byl Max maličký a v kočárku, Pavel ho neváhal pohlídat a povozit, aby se mrňous nenudil a neplakal. Poloviční bratři k sobě nejspíš vždycky budou mít blízko a najdou v sobě navzájem oporu v těžkých časech.

