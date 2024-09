Externí autor 14. 9. 2024 clock 3 minuty gallery

To, že má oblíbený herec Pavel Trávníček nemanželského syna, umělec hodně dlouho tajil. Paradoxem je, že jsme ho stejně, jako jeho otce, mohli vídat v televizi. Jak se chlapec dozvěděl, že je synem velké hvězdy? A jaké spolu mají vztahy dnes?

To, že je Pavel Dytrt synem slavného herce, se dozvěděl velmi drsným způsobem. Až do svých sedmi let netušil, kdo je jeho otec. Pravda vyšla najevo zrovna, když byl na letním dětském táboře.

„Na dětském táboře někdo přinesl noviny, kde se to psalo, a nestačili je přede mnou schovat. Brečel jsem, mamka pro mě musela přijet. Pak to ustalo. Až v mých dvanácti letech jsem pak měl spolužačku, která byla tátovou sousedkou. Dala mi adresu a já otci napsal dopis. Ozval se a pak už jsme se začali vídat,“ prozradil dnes již zralý třicátník v pořadu České televize 13. komnata.

Jeho matka odmítla účast na pořadu kvůli Trávníčkovi

Maminkou Pavla Dytrta je režisérka a dabérka Helena Dytrtová. Když se schylovalo k natáčení chlapcova příběhu pro výše zmiňovanou televizi, přislíbila, že se projektu zúčastní. Přítomen měl být ale právě také Pavlův otec Pavel Trávníček, a tak si nejspíš účast na pořadu na poslední chvíli rozmyslela.

„Bylo to domluveno, ale pak se omluvila, že má strašně práce a pak že je nemocná. Bylo nám to líto a je to škoda i pro Pavla. Ale jeho příběhu to nijak neublížilo,“ prozradil pro web Blesk.cz údajně dobře informovaný zdroj.

Podle onoho zdroje se zkrátka Helena nechtěla se svým někdejším milencem, se kterým si pořídili potomka, setkat. A tak se ve 13. komnatě Pavla Dytrta objevil pouze jeho otec. Příběh je to i tak dost silný.

Kromě zjištění, že je chlapec synem slavného umělce, se Dytrt rozpovídal i tom, že neměl zrovna lehké dětství. „Smáli se mi, že jsem zrzavý, nejmenší, k tomu jsem měl problémy s pletí. Nebili mě, ale zavírali na záchodech, vyslechl jsem si spoustu výhrůžek,“ vypráví v pořadu o zkušenosti se šikanou mladý herec.

Otec se synem společně na jevišti

Dnes je ale všechno jinak, otec se synem se dokonce před pár lety potkali spolu na jevišti. Stalo se tomu tak v Jaroměři při představení detektivní komedie Vysoká hra. Tam dokonce prasklo to, že se Dytrt nechává přejmenovat na Trávníčka.

„Už brzo bude změna. V občance to sice ještě nemám, ale přejmenování z Dytrta na Trávníčka je už na spadnutí. Ono to běhání kolem změny jména docela dlouho trvá. Jméno Trávníček mladší ale již uvádíme, když hraji s tátou. Diváci se pak lépe orientují,“ prozradil syn pohádkového prince pro web iDNES.cz.

Ačkoliv má mladý Trávníček herecké ambice, jeho otce, coby etablovaný umělec, má přeci jenom nějaké výhrady.

„Jako principál divadla herce chválit musím a chci. Herec musí být sebejistý a musí se na jevišti cítit příjemně. Tréma a nejistota je hodně vidět. Mám tu výhodu, že jako šéf si můžu vybrat hru, která se mi líbí, kterou si zrežíruji, kterou si obsadím. Komu se chce se mnou hrát, ten hraje, komu ne, nemusí. Je to obrovská svoboda,“ prozradil Trávníček starší, ovšem dodává, že syna dokáže i pochválit.

Ostatně Pavel junior má s hraním zkušenosti už jako malý chlapec. Když mu bylo pět let, natočil nezapomenutelnou reklamu na kečup. Pamatujete?

