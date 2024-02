Chtěl být hercem, osud ho zavál na hudební podia. Ke konci 80. let ho proslavila „hitovka“ Má svůj den. Byl ochotný vzdát své hudební kariéry, aby nepřišel o svou životní lásku. Podařilo se mu skloubit zpívání a herectví a dosáhnout úspěchů možná větších, než kdyby „jen“ hrál.

Mladý bouřlivák

Olomoucký rodák Pavel Vítek (*30. září 1962) zpíval od malička a narodil se i s pohybovým nadáním. Už ve čtrnácti se v místním kole soutěže Hledáme nové talenty umístil na druhém místě. O dva roky později začal zpíval v kapele, která hrála na tancovačkách.

Snil ale o kariéře herce. Po maturitě na gymnáziu začal studovat herectví na pražské AMU. Jako student spolu se spolužáky, dnes známými herci, žil bohémským životem, což se nelíbilo vedení kolejí. Jako mladý bouřlivák chtěl také, spolu s nimi, dělat divadlo po svém. To zas nebylo po vůli vyučujícím. Ale chtěli divadlo dobré, a tak na sobě tvrdě pracovali a vypracovali se.

Dle jednoho z Vítkových profesorů Jana Přeučila byl pilný a velmi dravý student a šel si za svým cílem. Ve třiadvaceti letech si zahrál jednu z hlavních postav ve filmu Ustláno na čekankách, objevil se i v televizním seriálu Černá země.

Své první angažmá získal Vítek v Hudebním divadle Karlín. Tehdy začal vát ten jeho osudový vítr. Dostal nabídku zpívat v kapele Jaromír Boháč & GBS s Yvettou Blanarovičovou. Vítek šanci nezahodil. Tak se dostal do hudebního světa. Po duetech v roce 1986 zazářil sólově, v již v úvodu zmíněné písničce Má svůj den a stal se přes noc hvězdou.

Má svůj den vám může připomenout následující klip, 1986:

Zdroj: Youtube

Idol dívčích srdcí a láska

Pavel Vítek poté začal vystupovat na významných koncertech a v televizních pořadech. Byl například hostem Evy Pilarové, která ho, což se nevědělo, učila zpívat a v něm si s ní střihnul swing. Hlavně se ale rychle dral vzhůru ke hvězdám pop music a získával si srdce posluchačů. Pohledný zpěvák vždy dbal na svůj vzhled a oblečení, stal proto také idolem fanynek. Tehdy netušily, že on své srdce už dal mistrovi republiky v moderním tanci Janisu Sidovskému. S ním svůj milenecký vztah dlouho neutajil. Brzy se stal veřejným tajemstvím a Vítek dostal od členů kapely na vybranou: buď my nebo Janis…

close info Profimedia zoom_in Pavel Vítek na benefičním koncertě v Branickém divadle, 2000

Volba byla jasná a Vítek nepochybil. Dodnes jsou s Janisem spolu a stali se u nás průkopníky coming outu, tedy veřejného sdílení své orientace či gendrové identity. V roce 2006 spolu na nádvoří hradu Karlštejn za účasti kamarádů a známých umělců uzavřeli registrované partnerství. Ale zpět k jeho volbě a odchodu z kapely.

Chvíli na dně

Když Vítek odešel z kapely, která se jen tak mimochodem brzy poté rozpadla, ocitnul se na mizině. V době tehdy své krátké slávy si totiž užíval života a rozhazoval plnými hrstmi. Najednou, kromě své lásky, neměl nic. Peníze, kapelu, ani písničky, které pro něho už nechtěl nikdo psát. Oprášil proto svou starou kytaru z teenagerovských let a složil si sám Mám rád vůni tvý kůže. Tento další hit ho dostal zpět do světa hudby, ale nově také divadla.

close info Profimedia zoom_in Zpěvák ve studiu před deseti lety

Od 90. let začal účinkovat v divadelních inscenacích a stal se hvězdou muzikálů. Za roli starého profesora v Plesu upírů získal nominaci na Thálii v kategorii muzikálů. Do ruky vzal mikrofon i na hudebních podiích na samostatných koncertech. Stal se držitelem cen na zahraničních festivalech. Kromě své hudební a herecké kariéry je autorem kulinářského cestopisu Cesty, které voní jídlem, před pěti lety začal moderovat pořad Českého rozhlasu Tady to znám.

Vítkův životní partner pro něho jako producent založil v roce 2017 hudební uskupení 4 Tenoři. Již jeho první album získalo dvě ocenění: Zlatou a Platinovou desku Supraphonu, které se staly korunkou Vítkovy diskografie. Ke konci května 2024 má skupina v rámci Roku české hudby vystoupit v newyorské Carnegie Hall se slavnými melodiemi z filmů a muzikálů.

close info Profimedia zoom_in Pavel Vítek se svým partnerem na galavečeru předávání cen Český slavík (24. 11. 2023)

Zdroje: www.extra.cz, www.denik.cz, cs.wikipedia.org