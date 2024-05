Pojí je silné pouto a svou zpočátku tajenou lásku si uhájili. Mají stejné zájmy, sny, jedno velké a jedno menší přání. Spojuje je také Karlštejn. Dva pohlední muži, dvě celebrity, dvě prvenství. Pavel Vítek a Janis Sidovský si jsou životní oporou po více než třicet šest spokojených let.

Poznali se spolu v tanečním sále při natáčení televizního pořadu. Spojil je „významný“ pohled z očí do očí. Nebyla to láska na první pohled, ale je na celý život. Vzájemně si ovlivnili a propojili své kariéry.

Zpěvák a tanečník

Hudebně a pohybově nadaný Pavel Vítek (*30. září 1962) pochází z Prahy, zpíval od malička, ale chtěl být hercem. Herectví vystudoval na pražské AMU a byl prý pěkný bouřlivák. Po studiích se stal členem souboru Hudebního divadla Karlín. Záhy dostal nabídku zpívat v kapele Jaromír Boháč & GBS a přijal ji. S ní nazpíval hit Má svůj den, který ho doslova přes noc vynesl na výsluní.

close info Profimedia zoom_in Pohledný zpěvák, který si zakládal na své image, se stal idolem dívčích srdcí. Jeho plakát visel na zdi nejedné fanynky.

Rodištěm Janise Sidovského (*21. ledna 1968) řecko-českého původu jsou Pardubice. Jeho snem bylo stát se profesionálním tanečníkem. Na přání maminky vystudoval potravinářskou průmyslovku, stále ale tančil. Janise vyneslo na výsluní vítězství s taneční partnerkou Radmilou Novotnou v celostátní soutěži v párovém moderním tanci (1984). Díky tomu se dostal do taneční skupiny Pop balet, která také doprovázela naše hudební hvězdy.

close info Profimedia / Profimedia zoom_in Vystupoval také jako sólový tanečník v mnoha televizních pořadech

Jsou jsi souzeni

Psal se rok 1987 a televizní štáb připravoval natáčení pořadu, kde měl Janis, tehdy student divadelní vědy na Filozofické fakultě, dělat Pavlovi taneční křoví. Zpěvák se rozhlížel po sále, údajně chtěl někoho sbalit, a jejich oči se setkaly. Dle vzpomínek Janise u něho žádná žhavá jiskra nepřeskočila, ale cítil, že ten pohled byl jiný. Pro Pavla měl možná být jen krátkým románkem.

Znova se při natáčení setkali za dva dny. Pavel ho pozval k sobě, že si poslechnou nějakou hudbu… Po půl roce Janis zjistil, že to něco je láska, Pavel, že to není jen krátké poblouznění a Janis se nastěhoval k Pavlovi do garsonky. Začali spolu žít.

Láska hory přenáší

Z dnešního pohledu se to zdá nepochopitelné, ale tehdy bylo slovo „homosexuál“ spíš něco jako nadávka. Na páry stejného pohlaví se pohlíželo skrz prsty. Pavel měl navíc obavy, že kdyby jeho orientace vyšla najevo, ztratí jako idol především náctiletých jejich přízeň. Svůj vztah proto tajili nejen před veřejností, ale i před rodiči. Když k Pavlovi přijela maminka na návštěvu, Janis si sbalil své osobní věci a šel si do své garsonky, která byla pár minut jízdy autem od Pavlovy. Na společenské akce přicházeli každý zvlášť, samostatně také odcházeli. Prostě, mělo to vypadat jako náhodné setkání.

Zpočátku o jejich vztahu vědělo doslova jen pár lidí, včetně Evy Pilarové, která Pavlovi dávala hodiny zpěvu, a které se zpěvák svěřil. Postupně se o nich začalo šuškat, a „šuškanda“ se donesla až k Boháčově kapele. Pavel dostal nůž na krk: „Buď naše kapela, nebo Janis“. Neměl o čem přemýšlet. Byl to Janis.

Tehdy jejich láska prošla zkouškou ohněm, která jejich vztah ještě více upevnila. Pavel přišel o kapelu, která se jen tak mimochodem brzy poté rozpadla, byl bez práce. Janis studoval a ocitli se spolu na mizině. Spolu se z ní vyhrabali. Pavel si složil písničku Mám rád vůni tvý kůže a Janisovi řekl: „Tak, a teď mi budeš dělat manažera…“

Písničku, kterou nastartovali své nové kariéry, si můžete připomenout na následujícím videu:

Držet se za ruce

Když svůj vztah propojili pracovně, mohli se od roku 1992 spolu objevovat na veřejnosti. Jako zpěvák a jeho manažer, občas viděni ve společnosti dívek, byli pro veřejnost „skvělí kamarádi“.

V branži se o jejich vztahu spíš více než méně vědělo. Jejich vztah se ale začal stával veřejným tajemstvím. Na přelomu tisíciletí se dozvěděli, že o nich Spy sbírá informace a chystá se jejich vztah zveřejnit.

Paní Eva Pavlovi poradila, ať se „vykašle“ na to, co si o něm lidé myslí a co se o něm píše, ať jen poslouchá své srdce. Janis se jako správný manažer rozhodl „vypálit“ bulváru rybník. Domluvil se s jinou redakcí na otevřeném rozhovoru, ve kterém veřejně přiznali svůj vztah, i když oba věděli, že možná riskují své kariéry.

Stali se tak průkopníky coming outu. Svět se jim nezhroutil. Veřejnost to přijala a jim se ulevilo. Nikdo je neodsoudil. Na veřejnosti nemuseli svou lásku tajit a mohli se po dlouhých letech „držet za ruce“. Možná nejsou úplně první, ale „prvenství“ jim patří v pro veřejnost zveřejněném uzavření registrovaného partnerství. Obřadu na Karlštejně, kam odjeli starým Bentley z roku 1952, se dne 3. července 2006 zúčastnily na tři stovky našich celebrit.

close info Profimedia / Profimedia zoom_in „Žijte, jak vám je vhod! To vám přeje Karel Gott“ jim popřál mistr. Lásku a štěstí i ti, kteří mezi námi nejsou, jako skladatel Karel Svoboda, Ladislav Štaidl, Eva Pilarová…

Silné pouto

„Vždycky jsme věděli, že nad kariérou a životními karamboly, se kterými se člověk musí porvat, je náš vztah…“, řekl v jednom z rozhovorů Pavel. O svůj vztah pečují a chrání si ho. Občas to u nich kvůli společné práci zabouří, ale to ke zdravému partnerství patří. Oba mají smysl pro humor, milují dobré jídlo a hlavně cestování, kde si vždy ověří, že se jeden na druhého můžou spolehnout. To jejich vztah utužuje. Pojí je i životní nadhled i to, že nechávají jeden druhému potřebný prostor.

Žijí spolu v městysi Karlštejn, kde si na počátku 90. let koupili starou ruinu s velkou zpustlou zahradou a sadem obklopenou chráněnou krajinnou oblastí. Tam si vybudovali svůj domov a Pavel proměnil zahradu v ráj. Ač to tam milují, chtěli by strávit své stáří někde u moře, a to nejen jako partneři, ale manželé, až jim naše legislativa umožní říct si své „Ano“. To je jejich velké přání.

close info Profimedia / Profimedia zoom_in Pavel a Janis jsou spolu více než třicet šest let. Zde je objektiv fotoaprátu zachytil v únoru letošního roku

