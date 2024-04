Externí autor 6. 4. 2024 clock 4 minuty gallery

Před dvaatřiceti lety doslova zboural žebříčky všech hitparád se svým hitem Mám rád vůni tvý kůže. Za svou bohatou kariéru stihl vydat šest desek a k tomu i několik kompilací. Pavel Vítek si rozhodně může “na stará kolena” spokojeně pobrukovat, a to nejen svůj chytlavý song. Co dělá dnes?

Stejně jako většina dnes těch nejúspěšnějších umělců – i Pavel Vítek zpěvákem vůbec být neměl. Alespoň podle jeho rodičů, kteří jej dali na hokejovou školu. Malý klouček se ale vzepřel a na truc rodičům začal zpívat po různých tancovačkách a plesech. V rozhovoru pro web idnes.cz prozradil, že tehdy si za jedno vystoupení vydělal celých 105 korun.

Umělecké dráha už byla pěkně rozjetá a volně pokračovala stěhováním do Prahy a studii na DAMU. Tam se potkal se svými dnes též slavnými spolužáky jako byli například herečka Veronika Žilková, Jitka Asterová, Eva Holubová nebo lamač dívčích srdcí a herec světového formátu Karel Roden. V Praze se také poprvé zamiloval do sličné výtvarnice Dagmar, kterou si v roce 1983 i vzal. Nicméně manželství vydrželo pouhý rok.

Možná už tehdy zkrátka věděl, že je něco špatně. Vítek cítil, že ho to více táhne spíš k mužům. „Bylo to v období dospívání. Uvědomil jsem si, že cítím citovou náklonnost spíš ke kamarádům, ačkoli to byla spíše náklonnost přátelská. Měl jsem ale přitom i spoustu hezkých vztahů se ženami,” vypráví a zmiňuje právě ono roční manželství s Dagmar.

Svou osudovou lásku potkal na natáčení

Na jednom natáčení pro Československou televizi se seznámil s Janisem Sidovským. Netrvalo dlouho a oba dva zjistili, že k sobě navzájem chovají sympatie. Nicméně se zveřejňováním jejich vztahu si dali vskutku načas. Byli spolu od roku 1987, ale o svou lásku se s ostatními podělili až o třináct let později.

„Myslím, že nazrál čas ve společnosti tak, abychom to mohli zveřejnit, protože se mi zdálo, že atmosféra je tak pozitivní, že se toho příliš nestane,“ zavzpomínal na tehdejší dobu Vítkův partner Janis Sidovský v jedné debatě v televizi.

Velkou parádu zařídili v roce 2006, kdy se konala jejich velkolepá svatba na hradě Karlštejn. Nechyběly tam samozřejmě hvězdy první kategorie jako Jitka Zelenková, Daniel Hůlka, Monika Absolonová, fotograf Robert Vano a hvězda všech hvězd, mistr Karel Gott, který novomanželům zapěl svůj hit Ukážu ti cestu rájem.

Svatba to byla samozřejmě jen na oko, Sidovský s Vítkem uzavřeli registrované partnerství, které ale podle nich není dostačující. Proč? „S Janisem žijeme dvacet sedm let v domě, který jsme pořídili společně a každý na jeho provoz dodnes přispíváme. Z hlediska vlastnictví je jenom můj, protože jako registrovaní partneři nesmíme mít společné jmění. Zdá se mi to nepochopitelné, proč by to, jestli my dva spolu budeme mít domek, mělo někomu vadit,” uvádí jedno z úskalí svazku, který zkrátka není jako ten manželský.

Poslední velkou událostí byly Vítkovy šedesátiny v roce 2022, které mu naplánoval jeho partner Janis a povedlo se mu to vskutku na výbornou. „No, budu oslavovat tak, jak je to pro mě typické, tedy prací. Takovou hezkou prací, protože dnes večer se koná můj jubilejní koncert v pražské Lucerně, kde přivítám spoustu zajímavých hostů, kteří mi přijdou pogratulovat a budou se mnou zpívat: od Jiřiny Bohdalové přes Helenu Vondráčkovou, Moniku Absolonovou, Dana Hůlku, Adélu Gondíkovou atd. Těch jmen tam je prostě spousta a já věřím, že zažijeme takový narozeninový koncertní mejdan,“ tetelil se na svůj velký večer Vítek v rozhovoru pro Český rozhlas v den velkolepé události.

Věk je jen číslo, stále dokáže pořádně zapařit

A jak se cítí, když tehdy na dortu sfoukával už šedesát svíček? Na šedesát prý určitě ne, sám sebe by odhadoval tak o patnáct let méně. Věk nikdy neřešil a důležitější než číslo pro něj vždy byla jeho vnitřní energie. Ve zdravém duchu ho také drží jeho celoživotní pracovní náplň, kterou miluje. Dodává mu to rovnováhu a energii se věnovat pak svým koníčkům, mezi které patří zahradničení a nebo cestování.

Doby divokých večírků v mládí, kdy se svým uskupením 4 Tenoři řádili jako utržení ze řetězu, jsou ale už pryč. Na mejdanu rádia impuls Vítek prozradil, jak jejich „pařby” vypadají dnes. „Čas od času si kolektivně pronajmeme chatu hluboko v přírodě, aby nás nikdo neviděl, a tam máme pěvecké soustředění, kdy opečeme buřty, někdo si dá pivko, někdo vínko a já třeba slivovičku, tam je nám fajn,“práskl na sebe Pavel Vítek.

Zdroje: idnes.cz, region.rozhlas.cz, idnes.cz