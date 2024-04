K někomu patří dlouhé vlasy, k jinému hustý plnovous, holá hlava. K herci Pavlu Zedníčkovi neodmyslitelně patří jeho knír. Ale protože každý, nejen ženy, někdy potřebuje změnu, i Pavel svůj knír párkrát shodil. Pak je z něj jiný muž, ale říká, že se ho lidé bojí. Nám přijde sexy. Poznali byste ho?

Oblíbený herec Pavel Zedníček je známý nejen svými rozmanitými rolemi na divadle a filmovém plátně, ale také svým ikonickým knírem, který se stal neodmyslitelnou součástí jeho vizáže.

Zedníček má svůj knír „odjakživa“ a bez něj si ho ani neumíme představit. Čmaňa, jak herci kamarádi přezdívají, je prostě bez kníru jako nahý.



I on ale byl v životě v situacích, kdy musel svoji chloubu a charakteristický poznávací znak shodit – oholil si knír. Naštěstí, podle něj, to bylo asi jen třikrát, a vždy to bylo kvůli práci, tedy filmové roli.

Třikrát „bez“

Dovedete si Pavla Zedníčka bez kníru představit? Upřímně, momentálně ho vídáme v roli nestárnoucího Boba ve skvělém populárním seriálu Jedna rodina, a bez kníru by to asi nebylo ono. Prostě k němu neodmyslitelně patří.

Kdy si ho tedy oholil?

Poprvé to bylo na začátku 90. let kvůli roli v seriálu Území bílých králů. Podruhé musel svou chloubu shodit v roce 2017, opět kvůli filmu, a tím bylo 8 hlav šílenství. A naposled se musel oholit v roce 2021, také kvůli práci. To ale nechtěl prozradit, proč to udělal.

Co ale prozradil, že bez kníru ho nikdo nepoznává, a i on sám sebe se bojí: „Teď už mi trochu roste, ale před pár dny jsem ho neměl vůbec. Lidi mě nepoznávali.“

Podívejte se, co o sobě říká v rozhovoru s hereckou kolegyní shodou okolností také z Jedné rodiny, Terezou Kostkovou:

Zdroj: Youtube

Čmaňa je Valach jako poleno

Pavel Zedníček se narodil ve skromných poměrech na kovárně v Hošticích-Heralticích na Vyškovsku a vyrůstal v baťovské kolonii ve Zlíně. Možná i proto po škole nastoupil na kožařskou průmyslovku, ale moc ho to nebavilo. Představa práce v továrně ho děsila.

Své poslání našel spíše v herectví než v dráze v obuvnickém průmyslu, což je pro nás dobře. Pavel je velmi oblíbený herec a velký sympaťák. A Valach jako poleno – na svůj původ je velice hrdý.

Jeho cesta uměleckým světem začala na JAMU, kde si vytvořil trvalé vazby s hereckými kolegy a kamarády. Jak by ne, jeho spolužáky byli třeba Jiří Bartoška nebo Karel Heřmánek.

Už za studií vystupoval v Divadle Na provázku, ale pak přestoupil do Činoherního klubu v Ústí nad Labem.

Právě trojice Zedníček-Bartoška-Heřmánek se stala nerozlučná a všichni pomalu začali stoupat ke slávě. Není proto divu, že i šanci na angažmá dostali společně. Bylo to v prestižním Divadle Na zábradlí.

Pak vystřídal Pavel divadel mnohem více. Většinou ho ale známe z televizní obrazovky, protože jeho představení bývají vyprodaná dlouho dopředu.

Film a televize

Zedníčkova filmová a televizní kariéra rozkvetla hlavně koncem 70. let, kdy si zahrál nezapomenutelné role v seriálech jako Nemocnice na kraji města nebo Malý televizní kabaret, kde hrál pro děti.

Pavel si získal srdce diváků nejen pro svůj talent, ale i díky své schopnosti navázat kontakt s diváky prostřednictvím humoru a sympatických postav. V 80. letech šel doslova z role do role. A jeho knír šel vždycky s ním, už od osmnáctých narozenin…

Přičichl i k moderování, když jsme ho vídali neskutečných 12 let v pořadu Kufr, později pak Ptákoviny. Jeho doménou byly nejvíce právě komedie a zábavné pořady.

Kromě herectví Zedníček namluvil i oblíbené postavičky v českých i zahraničních dětských pořadech.

Osobní život – s knírem

Zedníčkovou životní partnerkou je moderátorka a scenáristka Hanka Kousalová. Pavlova nevlastní dcera Lucie, rovněž známá herečka, má se svým otčímem velmi proměnlivý vztah. Jako na houpačce.

Ve volném čase Pavel moc rád cestuje a k jeho koníčkům patří létání a hra na klarinet. K jeho osobnosti přispívá velmi výrazně právě i jeho knír. A když ho oholí? Jeho kolegové na to reagují takto: „Chvilku jsem dostala záchvat smíchu. Ale musím říct, že vypadal hrozně zajímavě, jeho tvář byla úplně jiná. Vypadal skoro jako Depardieu, bylo to strašně jiné,“ nechala se slyšel Jana Paulová.

Řekněte, jak by se vám líbil Pavel Zedníček bez kníru? Poznali byste ho? Více fotek najdete i v galerii.

