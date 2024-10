Externí autor 31. 10. 2024 clock 3 minuty gallery

Herec Pavel Zedníček je ženatý již podruhé. Když potkal svou současnou lásku Hanku, nebyl již žádný mladík, s novým vztahem ale doslova ožil. Se svou chotí má jeden velký společný koníček a stále jim to klape.

Prvním vážným vztahem Pavla Zedníčka byla láska s o tři roky starší tanečnicí Tatianou Staudacherovou. V roce 1983 se s ní oženil, díky tomu získal také dceru Lucii. Její biologický otec emigroval do Kanady, a tak jí herec dal své příjmení a vychoval ji jako vlastní.

Díky němu se také Lucie Zedníčková dostala do světa showbyznysu, společně moderovali několik pořadů a dlouho platili za nerozlučnou dvojici. To se ale změnilo poté, co se umělec rozhodl, že se se svou manželkou rozvede.

Přestože jeho dcera již v tu dobu byla dospělá, velmi těžko to nesla a s otcem se dokonce nějakou dobu vůbec nebavila.

Po rozvodu našel znovu lásku

Do života Pavla Zedníčka ale znovu vstoupila láska. Tu našel v rozhlasové moderátorce Haně Kousalové, která se objevila také na televizních obrazovkách, a to jako moderátorka pořadu Trní televize Prima. Působila ale také jako dramaturgyně.

Že je Hana o třináct let mladší, podle páru není vůbec žádná překážka. „Přece se nebudeme bavit o věku. Když se člověk zamiluje, tak se prostě zamiluje. A je jedno, jestli mu je dvacet nebo šedesát. Na věku v lásce nezáleží,” uvedl herec pro Lifee.cz.

Hana Zedníčková ale i tak přiznává, že si o sobě dříve myslela, že by staršího muže mít nemohla.

Nechtěla muže s knírem

„Pavel mě dostal svojí povahou. Já jsem vždycky říkala, že nemůžu mít někoho, kdo má kníra, a někoho, kdo je o moc starší než já. Bylo to takové pozvolné získávání. Máme společné zájmy a spojuje nás to, že nás nic nerozděluje. Jsme rádi, že jsme spolu,” prozradila v rozhovoru pro iDNES.cz.

Její nyní již manžel to naštěstí vidí stejně. „Jsme každý jiný. Ona je šíleně pracovitá, někdy vstává i v šest a hned pracuje. To já ne. Takže nás asi spojuje fakt, že se hezky doplňujeme. Jsme rádi spolu a baví nás cestovat,” popsal láskyplně Pavel Zedníček.

Svou vyvolenou si vzal v roce 2017 a veselka se konala v zahraničí. Brali se na Floridě za přítomnosti nejbližších přátel, zajímavostí je, že je oddával Waldemar Matuška mladší – tedy syn legendárního zpěváka.

Dali se dohromady díky cestování

Co vlastně stálo za jejich seznámením? Rozhovor o cestování, které budoucí paní Zedníčkovou nadchlo.

„Na tohle mě nalákal hned první večer, když jsme se seznámili. Pak jsme projeli všechno, co jsme mohli,” prozradila Hana Zedníčková pro Český rozhlas.

Jeden nesplněný cestovatelský sen ale Pavel Zedníček dodnes přece jen má. „Kdysi jsem viděl video ze Šalamounových ostrovů. Už je to skoro dvacet let, tam bych se rád podíval,” prozradil s úsměvem.

