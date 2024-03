Jasmína Maurerová 4. 3. 2024 17:24 clock 4 minuty gallery

Na jisté lidi jsme zvyklí, že nějak vypadají, někteří delší dobu, někteří v podstatě celý život. Oblíbenou kratochvílí, kterou rádi muži zlepšovali svůj vzhled kromě takzvané Jágrovy deky, byl i pořádný knír. Kdo ho neměl, jako by nebyl. A trend samozřejmě zaregistrovaly i české celebrity.

Jedna z nich je i na úvodní fotografii našeho článku. Herec, bavič a moderátor, kterého si český divák bez kníru v podstatě už nevybavuje, možná ani nedokáže představit. Když byste ho bez tohoto signatárního prvku potkali na ulici, nejspíš byste ho minuli, případně by vám ještě hodně dlouho vrtalo hlavou, co na tom člověku bylo špatně.

Jestliže jsme u někoho zvyklí na jeho podobu už nějakou dobu, když přijde změna, je nám to zkrátka až proti srsti. Při pohledu na tohoto člověka nám přijde jako holý v trní. Podařilo se vám poznat onu slavnou osobnost? Tento oblíbený český komik shodil knír v životě jen třikrát a pokaždé to bylo kvůli natáčení.

Nápovědou vám také může být, že přezdívka tohoto herce, moderátora a baviče je “Čmaňa”. Sám herec si už nepamatuje, jak se k této přezdívce vůbec dostal, jediné jisté je, že ji vymyslel jeho kolega Bolek Polívka. „To nemá žádnou logiku, ale od té doby jsem Čmaňa. Mí rodiče byli staří Čmaňovci a ségra je Čmaňovka. Od JAMU jsem zkrátka Čmaňa,“ směje se známý herec.

Přišel o hvězdnou kariéru

Řeč je samozřejmě o někdejším moderátorovi populární soutěže Kufr a herci, kterého si diváci zamilovali také například ve filmech o Chobotničkách z druhého patra nebo ...a zase ta Lucie! V současné době se objevuje na obrazovkách TV Nova v seriálu Jedna rodina. Pavel Zedníček je zkrátka svým knírem natolik charakteristický, že když ho shodí, nepoznají ho ani jeho kolegové z divadla.

„Jednou sundal kníra, chvilku jsem dostala záchvat smíchu, ale musím říct, že vypadal hrozně zajímavě, jeho tvář byla úplně jiná, vypadal skoro jako Depardieu, bylo to strašně jiné,“ zavzpomínala v cyklu České televize Neobyčejné životy na komickou chvilku jeho kolegyně herečka Jana Paulová.

Dokonce se ani nebála tvrdit, že kdyby Zedníček bez kníru odjel do Francie, lidé by si ho s Depardieum nejen pletli, ale určitě by ho čekala zářnější kariéra než v Česku. „Čmaňa se narodil v blbý zemi v tom smyslu, že co se týká jeho filmový kariéry, tak toho natočil spoustu, ale myslím, že kdyby žil v takový Francii, že by se z něj určitě stala hvězda, je to takový belmondovský typ,“ chválila Zedníčka herečka.

Nesměl o tom mluvit

Že se bez vousů cítí nesvůj je na Zedníčkovi poznat na první dobrou. „Teď už mi trochu roste, ale před pár dny jsem ho neměl vůbec. Lidi mě nepoznávali,“ prozradil herec a komik pro Český rozhlas Dvojku v rozhovoru, který měli diváci možnost sledovat i přes kameru.

Nicméně na dotaz, proč napotřetí Zedníček knír shodil, se zdráhal moderátorovi odpovědět. Později se však ukázalo, že nešlo o žádné velké drama. Herec byl zkrátka zapojen do nového projektu a k tomu, že o ničem mluvit nesměl, ho vázala podepsaná smlouva.

Ve dvou předchozích případech se také jednalo o změnu v rámci natáčení. Poprvé tomu bylo v roce 1991 kvůli seriálu Území bílých králů a poté v roce 2017 při natáčení filmu 8 hlav šílenství.

Zedníček si po dlouholetém vztahu vzal svoji partnerku Hanu Kousalovou. Jeho dcera Lucie Zedníčková je pouze "vypůjčená”, z předchozího manželství. Narodila se jako Bártová a její otec emigroval do Kanady. Zedníčka brala Lucie hlavně jako skvělého kamaráda a posléze přijala i jeho jméno.

„Myslela jsem, že můj vlastní tatínek s mými dvěma dětmi stráví nějaký čas, protože jsme se sami moc nevídali. Tak jsem chtěla, aby si je ještě trochu užil. Ale před dvěma lety zemřel. Osud to chtěl bohužel jinak,“ řekla před časem herečka o svém pravém otci v rozhovoru pro pořad Život ve hvězdách.

