Možná mnozí z vás pamatují na půvabný seriál Ranč U Zelené sedmy, který měl premiéru v roce 1998 a dočkal se diváckého úspěchu. Co se ale stalo s jednou z jeho dětských hvězd?

Seriál o rodinných trampotách

Dlouhou dobu diváky bavil příběh o rodině z pražského sídliště, která náhle zdědí statek po strýci, o kterém v životě neslyšeli. Nejdřív k venkovskému domu přistupují opatrně a nedůvěřivě, ale postupně k němu přilnou.

Pořizují si domácí zvířata od kozy a králíka až po koně psa a nacházejí si cestu ke statku, na kterém je život jiný než ve městě.

Rodina Kudrnových má báječnou babičku, vtipnou, pohotovou a ironickou, původním povoláním řidičku tramvaje. A taky mají tři – později čtyři – děti. Jedním z nich je právě malý mudrlant Matěj, maminčino zlato, kterému je odpuštěna kdejaká klukovina.

Zatímco starší Kudrnovic děti Štěpán a Eliška řečená Elis prožívají svoje lásky, naděje a zklamání, vzlety a pády, Matěj je šídlo, páchá lumpárny a občas se vytasí s hláškou „To já, v minulým životě…“ Všichni sourozenci se samozřejmě vytrvale pošťuchují mezi sebou.

Kudrnovi sice o statek přijdou kvůli výstavbě dálnice, ale podaří se jim odstěhovat do nedaleké hájenky, aby mohli zůstat na venkově, který jim přirostl k srdci.

Děti rodiny Kudrnových

Dětští herci z filmů i seriálů se obvykle stávají herci, ne-li přímo hvězdami. Jejich první kroky ve filmovém prostředí jim otevřou cestu, stanou se následně vyhledávanými pro další role díky získaným zkušenostem.

Nicméně to se v případě Ranče U Zelené sedmy nestalo. Marián Beník, představitel nejstaršího Štěpána svoje kolegy z natáčení šokoval tím, že se po skončení seriálu objevil ve filmech pro dospělé, což byl poněkud kontroverzní přivýdělek.

Ivana Škarková, která hrála Elišku „Elis“, vystudovala marketing a přijala práci v mezinárodní společnosti, k filmu ji to zřejmě nijak netáhlo. Co se ale stalo s hercem Matěje Kudrny?

Malý Matěj Kudrna

Velkou záhadou je osud Pavla Zedníčka, který ztvárnil roli malého Matěje. Většina internetového pátrání člověka zavede na informace o slavném jmenovci, herci Pavlu Zedníčkovi.

Zdá se, jako by se představitel Matěje do země propadl. Fanoušci postují na sociálních sítích, zejména na Facebooku, fotky ze seriálu, ale to je víceméně všechno. Seriál představoval nemalý kus jeho života, začal natáčení jako jedenáctiletý a trvalo dalších sedm let.

Při pátrání po jeho osudu vyšla najevo tragická událost: Pavel Zedníček zemřel v létě roku 2003 ve věku třiceti šesti let, údajně po krátké těžké nemoci, které podlehl. Zdrojem této informace byla zmínka na Youtube v komentářích, od někoho z Pavlova okolí.

Databáze filmů, kde lze často dohledat nejrůznější informace i o méně známých hercích, uvádí jako místo úmrtí „neznámo kde“. Tak se vytratil Pavel Zedníček z filmového světa – ale zároveň je v něm navždy zapsán jako rošťák Matěj Kudrna z Ranče U Zelené sedmy. Pokud seriál zase poběží, pusťte si ho a zavzpomínejte.

