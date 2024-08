Externí autor 8. 8. 2024 clock 3 minuty gallery

Dnes již někdejší moderátor Pavel Zuna byl idolem mnoha žen. A stále je. Sedmapadesátiletý sympaťák totiž zraje jako víno, s přibývajícím věkem snad vypadá stále lépe a lépe! Před dvěma lety do toho dokonce znovu praštil, vzal si krásnou ženu a na páreček je skutečně radost pohledět.

Pavel Zuna rozhodně není žádné ořezávátko. Jeho pracovní historie je velmi dlouhá, už v roce 1991 nastupoval jako stážista do tehdejší Československé televize a postupem času nabíral zkušenosti, které poté velmi rychle, a i zdárně uplatnil.

Už o dva roky později tak získal pozici moderátora pořadu Události, komentáře a nedlouho na to mu svěřili i moderování té hlavní zpravodajské relace, která se vysílala večer s názvem Události. Na konci devadesátých let pak zpravodajsky zprostředkovával českému občanovi zahraniční cesty našeho prvního prezidenta Václava Havla.

Nejvíce ale divácká srdce zasáhl jako jeden z oblíbeného moderátorského dua pro hlavní vysílací zpravodajskou relaci Televizní noviny na TV Nova. Jeho kolegyní byla od roku 1999 Mirka Čejková. V rámci „baráku” také povýšil, a sice na šéfredaktora zpravodajství, nicméně za zpravodajským pultíkem ho diváci mohli vídat i nadále.

Pod jeho vedením tak na Nově vznikly například i pořady jako Střepiny nebo Víkend. Tyto Zunovy počiny byly povětšinou úspěšné, a tak, jak se říká, že v nejlepším se má přestat, tak se i stalo. Pavel Zuna odešel z médií do podnikatelského sektoru. Jeho kroky zamířily do Ruska, kde pracoval pro Home Credit.

Novu vyměnil za konkurenční Primu

V roce 2007 už byl ale na televizních obrazovkách zpět. Tedy pouhý rok poté, co z něj odešel. Nevrátil se ale na Novu, jak by asi většina diváků čekala, rozhodl se nastoupit na konkurenční Primu, kde se stal moderátorem soutěže Ber nebo neber a za rok, stejně jako na Nově, se pak stal šéfem zpravodajství.

V současné době ovšem Pavla Zunu již nikde vídat nemůžete. Z veřejného života se stáhl, a to na přání svého zaměstnavatele, kterým je dnes investiční společnost Emma Capital.

Veselku propálil jeho kamarád Jan Tuna

Médiím tedy i se značným zpožděním uniklo, že se tenhle zralý padesátník znovu oženil. Ostatně by to možná zůstalo tajemstvím až dodnes, kdyby se jeho kolega a dobrý kamarád v jednom, Jan Tuna, neprořekl v jednom rozhlasovém pořadu.

„S Pavlem jsme stále v kontaktu, nedávno jsem mu byl jako svědek na svatbě,“ vypadlo z Jana Tuny dříve než si stihl uvědomit, co prozradil. Toho se hned chytli všichni novináři a Pavla Zunu začali bombardovat s dotazy.

„Je to tak, byla to maličká svatba. A nebylo to úplně nedávno, ale v říjnu,“ potvrdil písemně redaktorům z Blesku někdejší moderátor. Dále byl však na slovo velmi skoupý. „Moje žena se jmenuje Dana, ale tím bych s dovolením skončil,“ utnul jakoukoliv možnou další diskuzi.

Pavel Zuna se do chomoutu vrhl znovu po čtyřech letech od rozvodu se svou první ženou Andreou, se kterou má dvě děti, syny Jana a Matěje. Novou paní Zunovou se stala krásná Dana, kterou bývalý moderátor vyvedl jako svou partnerku už rok po rozchodu, kdy ji vzal na karlovarský filmový festival.

Na fotografie hrdliček se můžete podívat v naší galerii.

Zdroje: blesk.cz, zivotvcesku.cz