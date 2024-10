Externí autor 20. 10. 2024 clock 3 minuty gallery video

Tento oblíbený moderátor patří k nejvýraznějším televizním osobnostem vůbec. Prošel si všemi třemi hlavními, které u nás v Česku máme. To, že ho diváci milovali, stvrdil i fakt, že se pravidelně umisťoval v anketách o nejoblíbenější postavy televizních obrazovek. Dnes žije stran pozornosti médií.

Tento již od pohledu sympaťák se ke své profesi dostal jako slepý k houslím. Studoval na Vysoké škole ekonomické obor mezinárodního obchodu a po úspěšném zakončení studia se tomuto oboru i nějakou dobu věnoval. Nicméně se necítil svou prací úplně naplněn, a tak se rozhlížel kolem, kde by se co dalo vyvést.

Stalo se tak, že se ocitl na konkurzu do tehdy ještě Československé televize, a to úplně bez jakýchkoliv zkušeností. Štěstěna mu ale přála, a tak se nastartovala jeho bohatá televizní kariéra.

Bez zkušeností se vypracoval, doprovázel Havla na cestách

Začínal předčítáním ekonomických zpráv, ale pevnou vůlí a tvrdou pílí se vypracoval až na post moderátora večerní zpravodajské relace. Posléze měl tu čest doprovázet na cestách tehdejšího prezidenta Václava Havla, coby hlavní korespondent.

V té době potkal také svou druhou manželku Andreu, se kterou povili celkem tři děti. Dvojčátka Janu a Matěje a o pár let později ještě dcerku Adélku. Bohužel to, co mu ve štěstí bylo dopřáno profesně, mu nebylo dopřáno v osobním životě.

Jednou rozvedený moderátor se téměř po dvaceti letech soužití s Andreou rozváděl znovu. Bylo tomu v roce 2018. Otec čtyř dětí (z prvního manželství má ještě dceru Annu) ale nezůstal dlouho sám. Pokud totiž o někom platí, že zraje jako víno, je to rozhodně náš „pan tajemný”.

Jeho třetí svatbu prokecl Jan Tuna v rádiu

To, že se tenhle sympaťák rozhodl do toho praštit i potřetí, prozradil omylem v jednom rozhovoru jeho dlouholetý kamarád a kolega z Novy Jan Tuna. „S XXX jsme stále v kontaktu, nedávno jsem mu byl jako svědek na svatbě,“ vychrlil super tajnou informaci dříve než si to stihl uvědomit.

Na nějaké tajnůstkaření už bylo tak pozdě. Novináři se předháněli v tom, aby získali moderátorovo vyjádření. „Je to tak, byla to maličká svatba. A nebylo to úplně nedávno, ale v říjnu. Moje žena se jmenuje Dana, ale tím bych s dovolením skončil,“ odpověděl stroze redaktorům z Blesku.

S manželkou se promenádoval na promenádě

S Danou se nicméně oblíbený moderátor, který se do povědomí diváků dostal hlavně díky jeho působení na Nově, objevil už rok po rozvodu na karlovarském filmovém festivalu.

Na Nově začal pracovat v roce 1999 a společně s Mirkou Čejkovou patřili mezi nejoblíbenější moderátorské dvojice. V roce 2006 se k lítosti všech diváků s televizí rozloučil a na nějakou dobu se z obrazovek vytratil.

Už za rok byl ale zase zpátky, ovšem na konkurenční Primě, kde se opět z pozice moderátora propracoval až na šéfredaktora zpravodajství. V následujících letech ještě spolupracoval s několikerými internetovými televizemi, dnes se ale věnuje zcela něčemu jinému.

„Bohužel se už pro média nevyjadřuji. Zaměstnavatel si to nepřeje a já to respektuji. Ale jinak se mám dobře," prozradil bývalý moderátor pro web Život v Česku.

Bystrým už jistě dávno došlo, že na svatební fotografii je oblíbený moderátor Pavel Zuna.

Zdroj: Youtube

Zdroje: blesk.cz, zivotvcesku.cz