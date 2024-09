Externí autor 16. 9. 2024 clock 3 minuty gallery

Herečka Pavla Tomicová je známá z poslední doby díky svým rolím v seriálech ZOO a Ulice. K těmto profesním úspěchům se bohužel nedávno připojila další věc, kvůli které Tomicová plnila přední stránky. Její manžel ji opustil pro mladší.

První role, kterou se přitom Tomicová zapsala do povědomí českého diváka, přišla už v roce 2004. Byla to ona populární komedie z hor, kdy dívčí srdce zasáhlo duo Kotek a Mádl. Film Karla Janáka Snowboarďáci proslavil ovšem nejen je, ale právě i Tomicovou.

Ta si ve snímku zahrála náruživou čtyřicátnici Gábinu, která už nenacházela potěšení v erotických pomůckách, které si na horskou chatu dovezla, a tak se objektem jejího zájmu stali právě puberťáci Rendy a Jáchym, které si zahráli Vojta Kotek a Jirka Mádl.

V reálném životě to ovšem nebyla Tomicová, kdo nedokázal krotit své touhy. Před časem hereckým světem otřásla kauza, kdy ji její manžel opustil kvůli mladší kolegyni. S tou si dokonce po velmi krátké známosti dokonce stihl pořídit i dítě.

Její manžel se zakoukal do o 19 let mladší herečky

Tomicová se s dnes již bývalým partnerem Ondřejem Malým poznala v divadle. Narodila se jim dcera Anežka, která na střední škole studovala design interiéru, zpívá a hraje na ukulele. Vše se zdálo být naprosto v pořádku, až donedávna, kdy se Malý zakoukal do o devatenáct let mladší herečky, dokonce Tomicové kamarádky Kristýny Kociánové. Ta do toho navíc otěhotněla.

Tomicová na tom nebyla vůbec dobře, toho si ostatně mohl všimnout leckdo, protože herečka doopravdy viditelně zhubla. Kromě stresu byla na vině ovšem také cukrovka. „Dokud jsem si to nezměnila v hlavě, nedařilo se mi zhubnout. Zlepšilo se to, až když jsem začala pravidelně jíst. Vůli jsem nikdy neměla, ale odhodlání mi nechybělo,“ prozradila pro web Prima Ženy herečka, která je dnes o 30 kilogramů lehčí.

Dnes má ovšem už umělkyně svůj optimismus zase zpět, opět se ukazuje na veřejnosti a s radostí se chlubí svými dětmi. Její dcera Anežka, kterou má právě s Malým, je mladá krásná a talentovaná dívka. Anežka zpívá a vystupuje pod uměleckým jménem Nessie.

Dnes už má zase důvod se usmívat

Z prvního manželství má Tomicová ještě syna Adama, ten se dokonce už stihl potají oženit. Mamince tím nicméně udělal radost, bylo to totiž v onu nepříznivou dobu. Snubní prstýnek měl Adam Křenek nosit už na filmovém festivalu v Karlových Varech v roce 2022, kde svoji maminku Pavlu doprovázel. Svatba ale proběhla v tajnosti a médiím to měla „prásknout” právě jeho nevlastní sestra Anežka.

Toto „práskání” je pro Tomicovou ale určitě příjemné, poté, co si prožila nepěkné propírání svého rozpadajícího se manželství, má herečka zase konečně důvod se usmívat.

Ačkoliv se říká „jaká matka, taká Katka”, u Tomicové a její dcery Anežky to moc neplatí. Nicméně co znamená společná podoba v porovnání s tím, že jsou dámy šťastné, spokojené a tvář jim zdobí úsměv.

Na společné fotografie se můžete podívat v naší galerii.

Zdroje: extra.cz, zeny.iprima.cz, extra.cz