Pamatujete si na československou Miss Pavlínu Babůrkovou? Tmavooká kráska se líbila řadě mužů, ona ale již přes dvacet let žije se svým manželem, kterého kdysi vyfoukla zpěvačce Lucie Bílé. Dnes je mnohonásobnou maminkou a věnuje se jiné profesi než modelingu.

V roce 1992 se Pavlína Babůrková stala Miss Československo. Později soutěžila ještě na dvou světových soutěžích, kde rovněž slavila úspěch. Na Miss Europe se stala první vicemiss, na Miss Universe skončila sedmá.

Díky tomu měla našlápnuto na skvělou modelingovou kariéru, ona tuto možnost ale nikdy příliš nevyužila. Místo do světa ji totiž srdce táhlo úplně jiným směrem.

Krátce poté, co bodovala v soutěžích krásy, se seznámila podnikatele Jiřího Linharta z Mělníka, za kterého se provdala a porodila mu syna Jana. Jejich láska jim ale bohužel nevyšla, a tak se po čase rozvedli.

Manžela přebrala Lucii Bílé

Nějakou dobu poté se ale Pavlína Babůrková zamilovala znovu. Mužem jejího srdce se stal hudební producent Petr Kratochvíl, do kterého se úplně zbláznila.

V tu dobu však Kratochvíl žil se zpěvačkou Lucií Bílou, se kterou má dnes již dospělého syna Filipa Kratochvíla. Kvůli Babůrkové ale nakonec rodinu opustil, což mu pěvecká hvězda nikdy zcela nezapomněla.

„Není to zapomenuté, ale ten čas hodně urovná. Dneska je to podstatně někde jinde, než to bylo na začátku. Naprosto se respektujeme a komunikujeme spolu bez problémů. Všichni si vážíme toho, že máme děti. Všechny jsou vlastně všech,“ řekla pro Blesk před časem Babůrková

Většina lidí se domnívala, že se jedná o jeden z klasických poblouznění, které za čas odezní, oni dva ale všechny překvapili. Pavlína Babůrková totiž s Petrem Kratochvílem žije dodnes.

Narodily se jim postupně čtyři děti – synové Petr a Pavel a dcery Ilona a Julie. Bývalá modelka, která je dnes pětinásobnou matkou, se tak stala ženou v domácnosti na plný úvazek.

„Už končím s dětmi, má schránka se definitivně uzavřela. Jsem opravdu někdy hodně unavená,” řekla pro magazín Vlasta po porodu poslední dcery.

Vzhledem k tomu, že jich je doma opravdu hodně, se musí na péči o společnou domácnost a drobné povinnosti podílet všichni, aby jim všechno nezačalo padat na hlavu.

S manželem mají doma Itálii

„Zavedli jsme dost spartánskou výchovu, jeden se musí starat o druhého, jinak by to nešlo zvládnout,” vysvětlila Pavlína Babůrková, že se snaží svoje děti zocelit.

Vztah Babůrkové a Kratochvíla je tak trochu záhadou. V kuloárech se povídá, že mají doma u Itálii, a to především proto, že producentovi náramně vyhovuje, že se jeho choť vzdala kariéry, protože je občas žárlivý.

„Vyhovuje mu, že se vzdala kariéry, aby se o něj mohla starat. Pavlína ale občas vystrčí růžky a je oheň na střeše, to je pak i na rozvod. Jenže oni bez sebe nemohou být,” uvedl zdroj blízký rodině pro Expres před časem. Co je na tom pravdy, je ale pochopitelně otázka.

Aby se Pavlína Babůrková zabavila, vrhla se před lety v Jevanech, kde s manželem žije, na komunální politiku. V roce 2006 byla, stejně jako v následujících dvou volebních obdobích, zvolena do místního zastupitelstva. V roce 2022 se dokonce stala v obci starostkou.

