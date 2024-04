Vzpomínáte si ještě na krásnou missku Pavlínu Babůrkovou? Od vítězství v soutěži Miss Československo a následném umístění jako na Miss Europe, zvolila cestu, která je pro královny krásy poněkud neobvyklá. Přešla ze záře reflektorů k životu zaměřenému na rodinu a politiku.

Ve světě krásy a nablýskaných celebrit je poměrně časté, že osudy známých osobností nabývají dramatických zvratů. Ani příběh Pavlíny Babůrkové, Miss Československo roku 1992, není výjimkou.

Pavlína se narodila 30. prosince 1973 v Novém Boru v severních Čechách. Po vítězství na Miss Československo reprezentovala naši zemí i na Miss Europe, kde se stala první vicemiss, a rok poté na Miss Universe, kde skončila sedmá.

Zvítězila ve světě krásy, ale její osobní život se poté ubíral směrem, který v té době nikdo nečekal. Pavlína totiž nebyla extrovertkou, která toužila po tom být slavná a známá.

Její život ale poněkud zkomplikovalo i to, že se zamilovala do producenta Petra Kratochvíla. Ten byl totiž v té době partnerem jiné slavné osobnosti, několikanásobné zlaté slavice Lucie Bílé…

„S manželem jsme po sobě pokukovali ještě před tím, než jsme se osobně seznámili. Bylo to takové vzplanutí a všechno, co jsme si o sobě mysleli, tak se splnilo a jsme spolu dvacet let. Máme spolu hromadu dětí, postavili jsme spoustu domů a vytvořili velký dílo. Jsem pyšná, že nám to takhle dlouho vydrželo, vzhledem k tomu, čím jsme si prošli na začátku,“ říká Pavlína Babůrková o svém dlouholetém vztahu.

Nikdo jejich vztahu nevěřil

Měnící se partnerské vztahy mezi celebritami často vyvolávají mediální senzace. A v případě Pavlíny Babůrkové a Lucie Bílé to nebylo skutečně nic menšího.

V době, kdy se Pavlína s Petrem Kratochvílem poznali, byla misska po rozvodu s prvním manželem, podnikatelem Jiřím Linhartem, s nímž má syna Jana.

Nikdo jejich lásce nedával naděje. Média psala o tom, že to bude jen krátký románek, ale jak vztah pokračoval, začala média dokonce kritizovat i Pavlínin vzhled, a psala o tom, jak tato kráska zestárla…

close info Profimedia / Profimedia zoom_in Miss Pavlína Babůrková 1992. Pavlína byla velmi krásná. Modeling ale záhy pověsila na hřebík a nyní se věnuje místní politice. Žije s velkou rodinou v Jevanech.

Pavlína se však zcela oddala manželskému a rodinnému životu. S Petrem má další dva syny a dvě dcery. Její příběh tak dostal zcela novou podobu – přešla od života modelky k životu mámy pěti dětí. Ale další „dobrodružství“ na ni teprve čekalo.

„Máme plný dům a u nás bydlí ještě přítelkyně našich kluků, takže místo, aby ubývaly, tak přibývají. Ale jsem ráda, jsme velká rodina a tak jsem si to vždycky přála,“ říká Pavlína.

Založila sice vlastní modelingovou agenturu, ale pak se začala zajímat o místní politiku.

Italské manželství a vstup do politiky

Vztah Petra Kratochvíla a Pavlíny Babůrkové přežil počáteční bouře a kritiku a vyvinul se v dlouhodobé partnerství.

Jak Pavlína vychází s Lucií Bílou po letech, se podívejte na toto video:

Zdroj: Youtube

Pavlína se ostatně vždy nechávala slyšet, že chce velkou rodinu. A to se jí s Petrem splnilo.

Protože se ale tato chytrá žena nechtěla zcela stáhnout z veřejného života, začala se věnovat politice.

A v politické sféře se Pavlína ukázala jako schopná a pevná osobnost. Její úspěchy v místní politice a její role starostky Jevan poukazují na její další schopnosti.

Přestože opustila modelingu, její vliv a činnost v oblasti, ve které působí, neupadá. Její příběh je velmi netradiční a je dokladem toho, že i dráhy modelek a královen krásy se mohou vyvíjet jiným směrem.

V současné době Pavlína Babůrková, úředním příjmením Kratochvílová, představuje stabilní a respektovanou osobnost ve své komunitě. Do společnosti příliš nechodí, a když, je zde stále královnou krásy, vždy po boku svého manžela.

Posuďte sami, jak jí to dnes sluší. Podívejte se do galerie.

A i když média píší o tom, že jejich manželství je „Itálie“, evidentně jim to oběma už několik desítek let vyhovuje.

Zdroje: www.blesk.cz, cs.wikipedia.org, cs.wikipedia.org