Bývalá modelka a Miss Československa nezískala korunku jen díky svému půvabu, srdce porotců si získala i upřímným vyznáním, že chce mít kupu dětí. Přání se jí splnilo a dnes stále krásná padesátnice jich má pět, k tomu vlastně ještě dvě nevlastní. Skrývá se před zraky veřejnosti, ale ne tak docela.

Korunka pro miss

Sto osmdesát dva centimetrů vysoká a bystrá Pavlína Babůrková, rodačka z Nového Boru, měla zcela jistě nádherně nastartovanou dráhu modelky. Navíc se v roce 1992 stala (poslední) Miss Československa. V této soutěži získala i novinářské ocenění Miss Sympatie, v mezinárodní soutěži Miss Europe téhož roku skončila druhá. Sedmé místo pak získala o rok později na Miss Universe.

Narodila se 30. prosince 1973, a tak zároveň s vánočními svátky či oslavou nadcházejícího roku si letos může sfouknout padesát svíček na svém narozeninovém dortu a něco si přát. To, co si přála nejvíc se jí začalo plnit před dvaceti lety…

Korunka pro princeznu

Pavlína nesnila o hvězdné kariéře v showbyznysu ani stát se celebritou. Po soutěžích krásy se z tohoto světa stáhla a s modelingem skončila. Chtěla rodinu. Provdala se za podnikatele Jiřího Linharta, s nímž má syna Jana. Rodinné štěstí se ale napoprvé nevydařilo. Pak poznala na jedné akci, kam ji pozvala Lucie Bílá, známého divadelního podnikatele a producenta Petra Kratochvíla (*23. července 1951), tehdy Luciina přítele, který s ní žil v 90. letech a mají spolu syna Filipa (*15. 3. 1995).

close info YouTube zoom_in Kratochvílovi si své soukromí střeží a uživájí si rodinného života

A tam, na té společenské události si láska ověřila, jak mocná je její chemie. Pavlína se do něho na první pohled zamilovala, on se jí údajně nechal svést. Dobývat ho ale nijak nemusela. Stejně jako kdysi porotu, i jeho oslnila svou krásou, a hlavně touhou po rodině. Kratochvílovi to totiž s Bílou už nějaký čas neklapalo, protože on toužil po rodinném zázemí a ona dávala přednost kariéře. Takže „oheň lásky“ vzplál i v jeho srdci. A když Pavlína otěhotněla, Bílá se z jeho vily v Jevanech musela odstěhovat a on si do svého jevanského království přivedl svou pohádkovou princeznu i s jejím synem.

Svou lásku úředně zpečetili u oltáře v roce 2002 a z Pavlíny se stala paní Babůrková-Kratochvílová.

close info Profimedia zoom_in Pavlína Babůrková-Kratochvílová během setkání miss po třiceti letech

Jak se plní sny

V Kratochvílově romantické vilce v Jevanech se oběma začaly plnit jejich sny. Postupně se jim narodily čtyři děti – dva kluci Pavel a Petr, a dvě holčičky Ilona a Lucie. Z Pavlíny se stala šťastná žena v domácnosti, i Petr se po čase stáhnul z veřejného života. Prodal své divadlo Ta Fantastika, které založil a začal si užívat rodinného štěstí. Pavlína i její manžel si své rodinné soukromí chrání. Na veřejnosti se příliš neukazují a nesdílejí sociální sítě.

Zatímco dnes dvaasedmdesátiletý Petr si užívá důchodu a svých sedmi dětí (z prvního manželství má ještě dceru Barboru), Pavlína si „od plotny“ – obrazně řečeno – už od roku 2006 odskočí jako členka ODS do zastupitelstva Jevan na Praze-východ, jehož členkou je už čtvrté volební období. A tak ač skrytá veřejné publicitě, z veřejného života úplně nezmizela.

