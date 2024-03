Jasmína Maurerová 4. 3. 2024 9:48 clock 4 minuty gallery

Ačkoliv někdejší populární zpěvačka Pavlína Filipovská oslaví letos už třiaosmdesáté narozeniny, na svůj věk vypadá naprosto skvěle. Co dělá dnes? A jak to má s Miluškou Voborníkovou, která jí před lety ukradla manžela?

Pavlína Filipovská se moc na veřejnosti neukazuje. Neskrývá se, ale léta největší slávy má už dávno za sebou, a tak tráví čas raději jinak než v záři reflektorů a vymetáním společenských akcí.

Naposledy byla vyfotografována na pohřbu své kamarádky Yvonne Přenosilové minulý rok na podzim. Filipovská stejně jako mnozí další hudebníci, kteří přišli královnu blues a rock’n’rollu vyprovodit na její poslední cestu, jen stěží zadržovali slzy.

Ačkoliv se jednalo o smutnou událost, o které víme, že jednou čeká každého z nás, Filipovská ve svých třiaosmdesáti letech nahlíží na svět s nadhledem sobě vlastní. Potvrzují to slova její vlastní dcery Pavlíny, která prozradila, že krizi ze stárnutí měla už před třicítkou.

“Mívám sinusoidu, kdy si nárazově připadám stará, poprvé jsem to zažila v osmadvaceti: „Jsem úplně nešťastná, mám pocit, že všechno skončilo.“ Máma na to: „Kolik ti je? Osmadvacet? To jsem měla taky. Ale klid, my jsme bezvěké,“ vyprávěla v rozhovoru pro web idnes.cz.

Manžel jí utekl za mladší kolegyní

Pavlína Wolfová, Filipovské dcera, je z jejího předešlého manželství s hudebníkem Petrem Spáleným. Ten kdysi, více jak před čtyřiceti lety, utekl zpěvačce za zpěvačkou jinou. V té době začala jeho kapela Apollobeat vystupovat s Miluškou Voborníkovou a požár byl na střeše.

Filipovská pak svému nevěrnému manželovi ještě několik let zálety s Voborníkovou trpěla, ale jednou jí také došly nervy a Spáleného vystěhovala. Že je vše ale už zapomenuto, potvrzuje zase Wolfová, která popsala jedno letní odpoledne u nich na zahradě v Jevanech, které tam uspořádala: “Měla jsem tam mámu a tátu, měla jsem tam Milušku, nejlepší tátovu manželku, a taky nejlepšího manžela mojí mámy Luboše. Přišel třeba i pan doktor Novák, který mě zná od narození. Obsluhovala jsem je, poslouchala, to byl peak prázdnin.”

“Naši se rozešli už strašně dávno, tátova Miluška Voborníková je fantastická babička (macecha je vážně hnusný slovo) a všichni ji milujeme. Mámin manžel Luboš je lesák a je taky bezvadnej. Jsme velká rodina, která se má ráda,” pokračuje Wolfová, čímž se pomalu ale jistě dostáváme k Filipovské poslednímu partnerovi Lubošovi.

Našla si o patnáct let mladšího manžela

Ten je o celých patnáct let mladší a potkali se úplnou náhodou na horách. Jeli tenkrát s Karlem Štědrým na myslivecký bál, který se měl odehrávat na Přimdě. Jejich kolega Vláďa Brabec bohužel nemohl, a tak se angažovali právě tito dva. Pavlína po skončení večera chtěla jet domů, protože tam měla děti a tatínka. Nicméně Luboš, který ji dostal od starosty na povel se s ní natolik zapovídal, že se jí domů už pak ani nechtělo. A tak spolu zůstali dodnes.

Nejsou už tedy v chatě na Přimdě, ale v Praze. Luboš se kvůli Pavlíně dokonce vzdal milovaného lesnictví a odstěhoval se za ní do velkoměsta. Nicméně do přírody partneři prý i po více jak pětatřiceti letech stále vyráží.

“Máme tam chalupu. Český les, to je něco panenského a nádherného. Pokaždé když tam jsem, mám pocit, že vstupuju do chrámu,” popisuje Filipovská vášeň, kterou s Lubošem sdílejí.

Se svým posledním partnerem je dodnes šťastná a věkový rozdíl prý absolutně nevnímá. “Jednou jsme to spolu v legraci probíraly a shodly se, že je dobré mít někoho, kdo nás ve stáří bude tlačit na vozejku,” vypráví ještě vzpomínku na rozhovor s kolegyní a kamarádkou Evou Pilarovou, která už bohužel není mezi námi.

