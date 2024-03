Jasmína Maurerová 9. 3. 2024 17:13 clock 3 minuty gallery

Herečka Pavlína Mourková se jednoznačně řadí mezi československé dětské filmové hvězdy. Narozdíl od mnohých ale nezůstala herečkou jedné role a v branži se jí podařilo udržet dodnes. Jak vzpomíná na natáčení, kde si musela oholit hlavu?

Od natáčení filmu Jak se točí Rozmarýny uplynulo už přes 40 let, ale na holení hlavy si Pavlína Mourková pamatuje velmi dobře. Zážitek to pro ni tehdy byl více než traumatizující. Přeci jenom jí bylo dvanáct let a v tu dobu už se holčičky chtěly líbit. Dnes nicméně říká, že pro dobrou roli by si klidně hlavu nechala oholit znovu.

„Pamatuji si, že jsem často a ráda chodila do bazénu a tam jsem skákala do vody. Různé maminky pak ode mě odháněly ostatní děti, protože tehdy bylo neobvyklé, že by dítě bylo dohola, a já jsem působila, že mám vši, a proto mě museli oholit. Maminky z toho šílely,“ řekla v rozhovoru pro super.cz, když vzpomínala na čas natáčení.

Přiznala také, že pláč ve filmu byl skutečný. „Byla jsem tenkrát v rozmezí mezi dítětem a slečnou. Takže když mně tu hlavu holili, tak jsem brečela, protože to byl trošku šok. Máte vlasy, a pak máte půlku hlavy holou,” pokračuje ve vzpomínkách herečka a dodává, že paruku do školy sice nosila, ale minulo se to účinkem. Kluci jí ji stejně po pár okamžicích z hlavy strhli.

Po covidu se do práce těšila

Mourková se i nadále herectví věnovala, vidět jste ji mohli v seriálech Přítelkyně z domu smutku, Třetí patro, Zdivočelá země, Šípková Růženka a nebo v pokračování populárního seriálu Nemocnice na kraji města po dvaceti letech.

Kromě televizních obrazovek je i herečkou divadelní. Po době covidu, kdy byla všechna kulturní zařízení zavřená, se Mourková na jevištní prkna těšila o to více. „V době covidu jsem, asi jako všichni v této branži, hrozně zvolnila. Ale nemyslím si, že zlenivěla. To určitě ne, protože jsem dělala něco jiného. Teď mě čeká nový zkoušení na jaře, na což se hrozně těším, protože jsem vlastně tři roky nic nového nezkoušela. Takže o to víc jsem na tu práci napružená,” uvedla v rozhovoru pro Český rozhlas.

Je ráda, že její děti nechtějí hrát

Momentálně Mourkovou můžete vidět v Divadle Radka Brzobohatého, kde hraje v představeních Ženu, nebo život! a Tři letušky v posteli. Nejradši má role komplikovaných žen, ty hodné ji tak trochu nudí. „Takový ty, co všem pomáhají a jsou moc hodný, ty nemusím. Mám radši role, kde je třeba trošku něco zlého. Hrát mrchy a potvory je pro mě zábava.“ Kromě divadla ještě nedávno účinkovala v seriálu Agrometal a Pan Profesor.

Mourková má dva syny Matěje a Adama. Zdá se ale, že ani jeden neplánují ve stopách své maminky pokračovat. „Kluci naštěstí k herectví neinklinují a sem za to ráda. Ono to není zrovna jednoduché povolání. Jinak mladší syn je ještě na střední škole a starší si momentálně hledá práci, protože bohužel nemůže se svou vystudovanou japonštinou zatím najít nic v oboru,” popisuje, jak jsou na tom se vzděláním a budoucí kariérou její potomci.

Přitom i její partner a otec jejích dětí pracuje v umělecké branži. „Kluky jsme k herectví nikdy nevedli. Osobně toto povolání nepokládám zrovna za důstojné pro muže,” vykládá herečka, která je ráda, že se její synové ubírají jiným směrem než ona.

