Pavlína Němcová je ženou, která vyniká nejen svou dlouholetou kariérou v modelingové branži, ale také nápadně mladistvým vzhledem. I když je jí už 52 let, vypadá alespoň o dvacet let mladší. Vzpomínáte si na ni?

Pavlína Němcová se narodila 18. února 1972 v Děčíně a do povědomí veřejnosti se dostala jako modelka, herečka a filmová producentka. Její kariéra trvá již desítky let, během nichž zažila vývoj modelingového světa a přizpůsobila se jeho měnící se dynamice, která nyní oslavuje zralé modelky. I proto je tato kráska stále v kurzu.

Vystudovala práva a modelingu se původně věnovat nechtěla. Osud to pro ni ale naplánoval jinak. Její cesta byla poznamenána rozsáhlou prací v modelingu, rolemi ve filmech i osobními zápasy, zejména náročným bojem o výchovu syna.

Jako by zastavila čas

Právě Pavlínina přizpůsobivost jí umožnila znovu nastartovat kariéru modelky, s grácií přijmout svůj věk a ukázat, že krása přesahuje věk i čas.

Svou zářivou pleť a vypracovanou postavu si udržuje díky oddané péči o sebe sama, čímž jen podporuje tvrzení, že věk je jen číslo. Její přístup ke stárnutí je osvěžujícím způsobem pozitivní, zaměřuje se spíše na wellness a vnitřní štěstí než na podléhání společenskému tlaku, aby zůstala věčně mladá.

Ostatně k jejímu mladistvému vzhledu přispělo i to, že svého syna porodila jako velmi mladá: „Syna jsem měla jako mladinká. Ale upřímně? Přišlo to a já to brala jako velký dar. Nikdy jsem nepřemýšlela o tom, jestli je lepší mít dítě jako mladá, či v pozdějším věku. Toužila jsem mít i více dětí. To mi osud bohužel nedopřál.“

Z mol do světa filmové produkce

Všestrannost Pavlíny Němcové se projevuje v její pestré kariéře modelky, herečky a producentky.

Její filmografie zahrnuje role, které ukazují její herecký rozsah, například roli ve filmu La Vie en Rose nebo hlavní roli v italském filmu Případ nevěrné Kláry. Její přechod k herectví a produkci značí její mnohostranný talent a schopnost zaujmout publikum i mimo přehlídková mola.

Pavlínina producentská práce není ale jen kariérou, ale i vášnivým projektem, který odráží její touhu pozitivně ovlivňovat filmový průmysl.

Boj o syna trval roky

Pavlína se i díky modelingu velmi osamostatnila. A velmi rychle vdala, a to za staršího partnera Nicola (47). Vdala se už v 17 letech a záhy porodila syna Alaina. „Porodem jsem dospěla, z holčičky se stala žena. A začala jsem vidět věci jinak než na začátku v té zamilovanosti. Navíc jsem se už naučila francouzsky a konečně manželovi rozuměla. Poznala jsem, že jsme oba naprosto odlišní,“ řekla později Pavlína, která po rozchodu odjela se synem k rodičům do Čech.

A právě skutečnost, že má Pavlína jen jednoho syna, velmi výrazně ovlivnila její život. O syna, respektive o jeho svěření do péče, velmi dlouho bojovala. Do péče ho totiž nakonec dostal jeho otec. Pavlína o něj bojovala dlouhých 12 let, ale uspěla, v jeho 14 letech jej získala zpět.

O svém sporu o syna hovoří velmi otevřeně v tomto rozhovoru:

A tak její osobní život významně ovlivnil její profesní cestu. Dlouhý a namáhavý boj o znovuzískání syna do péče podtrhuje její odhodlání a neochvějnou mateřskou lásku. Tato zkušenost byla zásadní kapitolou v jejím životě a ovlivnila její pohled na vztahy, mateřství a podstatu bezpodmínečné lásky.

Zdůrazňuje její roli nejen jako veřejné osobnosti, ale i jako oddané matky, která se s grácií a statečností pohybuje ve složitých životních situacích.

Vypadá nádherně

Němcová se během své modelingové kariéry stala tváří mnoha mezinárodních značek, což odráží měnící se dynamiku ve světě modelingu, kde jsou nyní žádané zralé modelky. Tato změna jí umožnila pokračovat v úspěšné kariéře, sebevědomě přijmout svůj věk a odmítnout společenský tlak boje proti stárnutí. K jejímu mladistvému vzhledu přispívá i její snaha udržovat se v dobré kondici prostřednictvím zdravého životního stylu a fitness.

Kromě profesních úspěchů a osobních zkoušek zůstává Němcová ohromující i svým fyzickým vzhledem. Vzdoruje běžným známkám stárnutí, její vizáž a energie připomínají ženu o desítky let mladší. Její kosmetický režim jako by překračoval hranice všednosti. Kombinuje genetiku s životním stylem, který upřednostňuje celostní pohodu. Její nadčasová elegance a vytříbený styl stále inspirují a okouzlují, což z ní činí trvalou ikonu módního a zábavního průmyslu.

