Pavlína Pořízková byla ztělesněním půvabu a krásy, když jako teenagerka vstoupila na modelingovou scénu. Její výrazný vzhled a magnetická přitažlivost poutaly pozornost a udělaly z ní ikonu módního průmyslu. Jak vypadá slavná topmodelka dnes?

Neustále krásná

Ve věku 58 let však Pavlína celou svou kariéru vnímá jinak. Není to tak dávno, co se slavná supermodelka ocitla na večírku na Manhattanu, kde, jak sama uvedla, se necítila dobře. Byl to ostrý kontrast k jejím začátkům, kdy dokázala bez námahy ovládnout místnost.

Pavlínina cesta v záři reflektorů začala v útlém věku čtyř let, kdy se stala politickou figurkou kvůli snaze rodičů o shledání ve Švédsku. Její kariéra modelky odstartovala v pouhých 15 letech a na vrcholu slávy si zajistila nejlépe placenou modelingovou smlouvu na světě. Později, v 19 letech, se stala manželkou rockové hvězdy Rica Ocaseka ze skupiny The Cars, a to i přes jejich značný věkový rozdíl.

Její život se však drasticky změnil v roce 2019, kdy její manžel Ocasek zemřel. Tato tragédie odstartovala řadu problémů, včetně finančních potíží vyplývajících z toho, že byla vyškrtnutá z jeho závěti. Následný šok a zármutek přiměl Pavlínu sdílet své syrové a zranitelné okamžiky na sociálních sítích, což vedlo k novému druhu slávy v roli influencerky. Její upřímné diskuse o zármutku, úzkosti a stárnutí našly u mnoha lidí pozitivní odezvu.

Ve své nové knize Bez filtru se Pořízková věnuje svým zkušenostem se slávou, láskou a ztrátou. Vrhá také světlo na drsnou realitu světa modelingu, včetně neustále tabuizovaného sexuálního obtěžování. Je přesvědčená, že o mladších modelkách by se nemělo mluvit jako o "holkách" a že toto vnímání musí módní průmysl změnit.

Pavlína také sdílí své postřehy ze světa duševního zdraví a léků a zdůrazňuje, že je důležité emoce spíše prožívat, než je léčit nikoliv příčinu, nýbrž důsledek. I když i jí antidepresiva zpočátku poskytovala úlevu, uvědomila si, že některé emoce je třeba prožít, aby je byla schopná úspěšně porazit.

Jak vypadá dnes

Pavlínina nová cesta se neomezuje jen na sebepoznání, ale zahrnuje i její myšlenky týkající se krásy a s ní spojeného stárnutí. Je přesvědčená, že fixace společnosti na mládí a tlak na to, aby žena vypadala určitým způsobem, podporuje škodlivé stereotypy o stárnutí. Jejím cílem je zpochybnit tyto zažité hodnoty a ukázat žena, že přijmout změny, které přicházejí s věkem, je přirozené.

Přiznává, že její pohled na krásu se změnil ve chvíli, kdy byla v mládí označovaná za "ošklivou". Tato zkušenost ji naučila, že krása je relativní pojem, který každý vnímá po svém.

Dnes, ve středním věku, je Pavlína odvážnou bojovnicí v problematice stárnutí. Nebojí se ukázat své tělo i vrásky v obličeji a sdílení sebe sama a svých životních zkušeností vnímá jako prostředek, jak naučit vyzrálé ženy, že i ony mají právo na svou ženskost a sexualitu.

Pavlína Pořízková dnes

Pavlína odmítá kosmetické zákroky a více než na fyzickou dokonalost se zaměřuje na emoční rovnováhu sebe sama. Ta, jak sama přiznala, je důležitým faktorem spokojeného života. Pavlínina životní cesta je důkazem, že i slavní a bohatí mají svá trápení a že být slavnou ikonou přehlídkových mol nemusí vždy znamenat procházku růžovou zahradou.

