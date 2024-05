Externí autor 3. 5. 2024 clock 4 minuty gallery

Asi každý z nás si v dětství musel obléknout nějaký ten kostým, ať už dobrovolně, nebo nedobrovolně. A přesně to se stalo i dnes jednomu z nejpopulárnějších zpěváků československé scény. Poznáte, jaký sexy fešák se skrývá v kostýmu Červené karkulky?

Zpěvák se narodil 12. dubna 1962 ve slovenské Bratislavě. Kromě zpívání se během svého dosavadního života pustil také sám do skládání a hraní v muzikálech. Jako malý klouček svým rodičům dělal skutečně „radost“. Byl totiž expertem na rozbíjení na rozbíjení skla u jejich vchodových dveří do domu.

„Po škole jsem přišel domů, hodil tašku do kouta a šli jsme s klukama hrát fotbal. A protože brána byla obrácená směrem k domu a já jsem měl nejtvrdší střelu, trefoval jsem okna. A můj otec to musel zasklívat,“ prozradil dnes slavný umělec v rozhovoru pro Český rozhlas Dvojku.

Muzika ho bavila už odmala, a tak netrvalo dlouho a vznikla první kapela s názvem Small. Hudební uskupení sestávalo z jeho spolužáků a jako kšefty jezdili hrát hlavně na svatby. Tehdy jim bylo pouhých patnáct let.

„Při tom jsem se hodně naučil. Hrát na svatbách je těžké, začínáte v osm večer a končíte ve čtyři ráno, takže hlasivky dostávají zabrat. Stejně jako dostala zabrat naše psychika. Se vzrůstajícím počtem vypitých panáků jsou nároky publika na repertoár velmi vysoké,“ zavzpomínal s úsměvem na své mladické začátky slovenský zpěvák.

Namísto konzervatoře šel na ekonomku

Hudbu miloval, a proto bylo pro všechny překvapením, že se po škole nevydal na studia na konzervatoř, ale rozhodl se pro ekonomii. Po skončení školy se ale přeci jenom hudbě věnovat začal a přidal se ke skupině s názvem Avion. Zlomový byl pro něj až rok 1988, kdy se stal členem skupiny ze slovenského Martina. Nesla jméno Team.

Úspěch na sebe nenechal dlouho čekat. Svými hity jako Reklama na ticho, Malá nočná nebo Nároční převálcovali i doposud nejpopulárnější Elán. Mezi fanoušky zavládla doslova hysterie. Další zlom přišel, když se zpěvák po obrovském úspěchu rozhodl kapelu opustit a vydat se na sólovou dráhu. Že to byl krok správným směrem se potvrdilo v roce 1991, kdy v divácké anketě Zlatý slavík porazil Karla Gotta.

Slovenský umělec byl, je a nejspíš i ještě nějaký čas bude idolem srdcí dívek i žen. Ty si ale tak maximálně mohou vylepit jeho plakát nad postel, nebo si nastavit jeho fotografii na pozadí telefonu, protože zpěvák je už dlouhá léta šťastný po boku jedné ženy. Je jí česká topmodelka Daniela Peštová. Ačkoliv se pár nikdy nesezdal, mají spolu dvě děti a k tomu ještě vychovávají jedno z modelčina prvního manželství.

Fanoušci ho sledují kvůli "úchylnostem"

Nejspíš jste se už dovtípili, že na fotografii v kostýmku Červené karkulky není nikdo jiný než Pavol Habera. „Nějaké otázky? Možná jich pár mám. Tak kdo z našich to vymyslel a proč mi házeli brambory do košíku? A to pravé ucho není ani moje,“ napsal zpěvák (samozřejmě ve slovenštině) pod fotografii, kde vypadá jako roztomilá holčička.

Rozverné komentáře od fanoušků na sebe nenechaly dlouho čekat. „Červená čepička, uvěřila jsem, že je to skutečně děvčátko,“ napsala jedna z komentujících, „Vypadáte jako děvče, ještěže vám to nezůstalo,“ mohla se popukat zase jiná fanynka. Haberovi sledující v komentářích také zavzpomínali na své vlastní „útrapy“, když se museli navlékat jako malí do kostýmů.

Jistě vám neuniklo, že ona roztomilá holčička na úvodní fotce, není nikdo jiný než Pavol Habera. Pavol si je vědom, že tyto retro vzpomínky jeho fanoušky baví, a tak netrvalo dlouho a přibyla další fotka. Tentokrát se zpěvák nasoukal do svých legendárních džínových šortek. V komentářích se objevovaly komplimenty na adresu zpěvákových nohou. Mnohé fanynky tvrdily, že Habera má stále běhy jako laňka.

„Já vím! Někteří z vás mě sledují jen kvůli tomu, že občas vypustím nějakou takovou úchylnost. Toto je aktuální dnešní vintage 2024 kraťasy image! Bombardujete mě vašimi fotkami v kraťasech à la Habera, ale pozor – originál je jen jeden,” napsal zpěvák fotce a své fanoušky potěšil i soutěží na jeho koncert, když mu pošlou svou fotku v kraťasech á la Habera.

