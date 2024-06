Externí autor 27. 6. 2024 clock 4 minuty gallery

S přibývajícím věkem řešíme vrásky, pigmentové skvrny, přibývající kila a spoustu dalších rádoby vad na kráse. Vlasy poměrně dlouho zůstávají v ústraní, protože je vlastně stačí jenom nabarvit a je po šedinách. Jenže v pozdějším věku je šedivění ten nejmenší problém.

Všimli jste si, že jsou vaše vlasy po šedesátce řidší než dříve? Pokud ano, vězte, že v tom nejste sami. Za celoživotní stav kvality našich vlasů mohou geny. Vzpomeňte si, kolik vlasů měli vaši předci v aktuálním věku a bude vám jasné, proč to jde s vašimi vlasy od desíti k pěti.

Jde o to, že během stárnutí se mění hladina hormonů. Krevní oběh už také není co býval, takže vlasové folikuly jsou méně vyživené a produkují menší, kratší a tenčí vlasy. Dá se s tím něco dělat? Vsaďte na správnou kombinaci ošetření, které zlepší kvalitu vašich vlasů i jejich růst.

Jak se vlasy mění s věkem

Během stárnutí dochází ve vlasech ke čtyřem hlavním změnám. Jednak rostou pomaleji, za druhé už nejsou tolik silné. Jde o to, že vlasové folikuly tráví méně času ve fázi aktivního růstu a více času v klidové fázi, což způsobuje vypadávání vlasových pramenů dřív než stačí pořádně narůst.

Ženy neplešatí, ale na temeni jim mohou začít řídnout, stejně jako na krajích čela, linii vlasů a na spáncích. Ve skutečnosti i tam rostou vlasy, ale jsou hodně krátké a světlé, proto působí až neviditelným dojmem.

Někdo zešediví ve třiceti, ale většina z nás po padesátce. Tento stav je dán tím, že vlasy produkují méně melaninu, což vede právě k šedivění.

Vlasy jsou sušší a lámavější. Tenhle faktor má u žen po šedesátce na svědomí pokles estrogenu a progesteronu. Ve výsledku snižuje produkci kožního mazu na pokožce hlavy. Ten funguje jako přirozené změkčovadlo, které dodává vlasům lesk a uhlazenost.

Kdy začínají vlasy stárnout

Kolem padesátky zaznamenává vypadávání vlasů asi 40 % žen a 50 % mužů. Podle jedné studie průměr vlasových stvolů u žen dosahuje vrcholu kolem 40. roku věku a dále se zmenšuje. Další studie, tentokrát u mužů, naznačila, že tento proces se u nich začíná objevovat již ve věku 25 let.

Ty nejlepší vlasové kúry proti stárnutí pro ženy šedesát plus

Stárnutí vlasů nezabráníte, ale můžete ho zpomalit. Chce to vybrat nejenom kvalitní vlasovou péči, ale také změnit přístup ke stravování a celkovému uvědomění, co všechno si naše tělo v tomhle věku už neumí vyrobit, vzít odjinud a co bychom mu tedy měli dodat.

Dodejte vlasům hydrataci – zevnitř

Jak už jsme zmínili, od určitého věku se vlasová pokožka méně promašťuje, takže vlasům začíná chybět hydratace. Zkuste si uvědomit, kolik tekutin denně vypijete a jakých. Základ by měla tvořit pramenitá voda, asi dvě třetiny. Zbytek pak minerálky, bylinkové čaje. Tabu jsou nápoje kolového typu a další přeslazené varianty.

Vhodná výživa

Od určitého věku méně dbáme na zdravou stravu, lépe řečeno skoro nejíme. Menší porce jídla nejsou od věci, ale měly by být nutričně vyvážené, s dostatkem minerálů, vitaminů, bílkovin a vlákniny, protože i to, co máme na talíři, se propisuje do kvality našich vlasů. A rozhodně byste měli přidat i vitaminové doplňky.

Vlasové vychytávky

Používejte šampony a kondicionéry, které neobsahují silikony a parabeny škodlivé pro vlasy. Dopřejte si alespoň jednou za čtvrt roku kvalitní vlasovou kúru. Vlasy chraňte před teplem, používejte fény na minimální teplotu, zaměřte se na vlasovou kosmetiku, která zohledňuje účinky tepla. Pokud si nebudete vědět rady, zeptejte se svého kadeřníka, který zná vaše vlasy nejlépe a měl by vám poradit.

Ostatně, je známo, že nejkvalitnější je profesionální kosmetika pro kadeřnictví, tak proč si nevybrat právě tam?

